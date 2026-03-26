Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3 (1931-2026)

Hải Phòng: Tuổi trẻ Phú Thái tiên phong trong kỷ nguyên mới

Quỳnh Anh

14:08 | 26/03/2026
Năm 2026 là năm kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3 (1931-2026) cũng là thời điểm đặc biệt khi đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Trong dòng chảy mạnh mẽ ấy, tuổi trẻ Hải Phòng hôm nay tự hào tiếp nối truyền thống vẻ vang, viết tiếp hành trình 95 năm bằng khát vọng cống hiến và tinh thần dấn thân. Với bản lĩnh, trí tuệ và nhiệt huyết, thế hệ trẻ xã Phú Thái nói riêng không ngừng khẳng định vai trò tiên phong, xung kích, sáng tạo trên các lĩnh vực; góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xây dựng Hải Phòng ngày càng giàu mạnh, văn minh, hiện đại, hạnh phúc.
Tuổi trẻ xã Phú Thái tự hào truyền thống vẻ vang

Trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, các thế hệ đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) đã luôn phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần dũng cảm, sẵn sàng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Trong các cuộc kháng chiến vĩ đại, hàng triệu thanh niên đã xung phong ra trận, viết nên những trang sử hào hùng, góp phần làm nên những thắng lợi vẻ vang của dân tộc. Bước vào thời kỳ hòa bình, xây dựng và phát triển đất nước, thanh niên tiếp tục khẳng định vai trò xung kích trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Tại Phú Thái, vùng đất giàu truyền thống anh hùng, các thế hệ thanh niên luôn là lực lượng đi đầu trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế, bảo vệ Tổ quốc. Trong thời kỳ hội nhập, tuổi trẻ đất Cảng đã hun đúc nên bản lĩnh kiên cường, tinh thần kỷ luật, sẵn sàng đảm nhận những việc khó, việc mới.

Trong giai đoạn hiện nay, trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, thanh niên Phú Thái tiếp tục phát huy vai trò tiên phong thông qua các phong trào hành động cách mạng do tổ chức Đoàn phát động như: “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”… góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN của địa phương.

Trong thời gian qua, công tác đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp tiếp tục được Ban Chấp hành Đoàn xã triển khai mạnh mẽ, mang lại nhiều tích cực. Thông qua việc đẩy mạnh tuyên truyền và tổ chức các hoạt động thiết thực, tinh thần khởi nghiệp trong đoàn viên, thanh niên ngày càng được khơi dậy rõ nét.

Đặc biệt, Đề án “Hỗ trợ thanh niên lập nghiệp tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2019 – 2025” tiếp tục được triển khai sâu rộng, thu hút sự quan tâm và tham gia của đông đảo đoàn viên, thanh niên. Bên cạnh đó, Đoàn xã đã chủ động phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Kim Thành tiến hành rà soát, giải ngân hiệu quả các nguồn vốn vay ưu đãi. Tính đến nay, tổng dư nợ qua tổ chức Đoàn đạt trên 12 tỷ đồng, với 100% (05/05) tổ tiết kiệm và vay vốn được xếp loại tốt, góp phần tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Song song với hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp, công tác tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho học sinh cũng được chú trọng triển khai. Nhiều chương trình tư vấn hướng nghiệp dành cho học sinh lớp 9 và khối THPT đã được tổ chức với hình thức phong phú, đa dạng. Thông qua việc phối hợp với các doanh nghiệp, công ty, cũng như các trường cao đẳng, đại học, các buổi tư vấn đã cung cấp thông tin thiết thực, giúp học sinh định hình rõ hơn về lựa chọn ngành nghề và con đường học tập phù hợp với năng lực, sở trường của bản thân.

Những kết quả đạt được không chỉ thể hiện vai trò đồng hành của tổ chức Đoàn, mà còn góp phần quan trọng trong việc định hướng tương lai, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ tại địa phương.

Thanh niên tự tin làm chủ khoa học - công nghệ

Hiện nay, xã Phú Thái có gần 15.002 thanh niên trong độ tuổi từ 15-40, chiếm 35,22% dân số tại địa phương. Đây là thế hệ được tạo điều kiện thuận lợi trong học tập, tiếp cận khoa học công nghệ (KHCN), có tư duy năng động, khả năng thích ứng nhanh và tinh thần đổi mới sáng tạo. Kế thừa truyền thống vẻ vang, tuổi trẻ Phú Thái hôm nay đang từng bước khẳng định vai trò là lực lượng tiên phong, sẵn sàng đảm đương sứ mệnh trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” đang tiếp tục được triển khai sâu rộng, trở thành điểm nhấn nổi bật trong hoạt động của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), đặc biệt tại khối trường học và khối công nhân, viên chức. Với nhiều cách làm linh hoạt, sáng tạo, phong trào không chỉ khơi dậy tinh thần đổi mới mà còn góp phần tạo ra những giá trị thiết thực trong học tập, lao động và đời sống xã hội.

Tại các cơ sở Đoàn, hàng loạt hoạt động cụ thể đã được tổ chức nhằm thúc đẩy tư duy sáng tạo trong đoàn viên, thanh niên. Từ việc viết sáng kiến kinh nghiệm trong giảng dạy, đổi mới phương pháp tổ chức hoạt động Đoàn, đến việc đề xuất các ý tưởng cải tiến kỹ thuật, tất cả đều hướng đến nâng cao chất lượng công việc và hiệu quả thực tiễn. Song song với đó, các cuộc vận động như “Mỗi thanh niên một ý tưởng, sáng kiến sáng tạo” hay “Hệ tri thức Việt số hóa” tiếp tục nhận được sự hưởng ứng tích cực, lan tỏa tinh thần sáng tạo trong cộng đồng

Không dừng lại ở phong trào, việc xây dựng và phát triển “ngân hàng ý tưởng sáng tạo Việt Nam” cũng được chú trọng. Các cơ sở Đoàn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh thiếu nhi chủ động đăng tải ý tưởng, sáng kiến của mình, qua đó góp phần hình thành một kho tri thức số phong phú, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Trong lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất và kinh doanh, phong trào sáng tạo tiếp tục được triển khai hiệu quả thông qua nhiều sân chơi thiết thực. Các cuộc thi do Đoàn các cấp phát động đã trở thành môi trường để thanh niên thể hiện năng lực, ý tưởng mới, đồng thời nhân rộng nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, mang lại hiệu quả rõ nét.

Đáng chú ý, phong trào sáng tạo trong công tác phục vụ Nhân dân đang diễn ra sôi nổi và nhận được sự ghi nhận tích cực từ cộng đồng. Nổi bật là việc triển khai phong trào “Bình dân học vụ số” với lực lượng nòng cốt là các đội hình thanh niên tình nguyện với tuyên truyền, hỗ trợ người dân và thanh thiếu nhi tiếp cận kiến thức, kỹ năng cơ bản về công nghệ thông tin; đồng thời phối hợp tổ chức các lớp học trực tiếp về kỹ năng số thiết yếu.

Tại các xã, thị trấn, nhiều tổ thanh niên tình nguyện đã được thành lập, góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với người dân. Đoàn viên, thanh niên trực tiếp hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, cài đặt và sử dụng ứng dụng định danh điện tử VNeID, cũng như các nền tảng mua sắm, tiết kiệm trên không gian mạng. Bên cạnh đó, lực lượng thanh niên tiếp tục tham gia tích cực vào hoạt động của các tổ công nghệ số cộng đồng, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số tại địa phương.

Với những kết quả đạt được, phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” không chỉ khẳng định vai trò xung kích của tuổi trẻ trong thời đại số mà còn tạo động lực mạnh mẽ để thế hệ trẻ tiếp tục cống hiến, sáng tạo vì sự phát triển chung của xã hội.

Các cấp bộ Đoàn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh thiếu nhi. Tiên phong trong phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tiên phong phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng; tiên phong hội nhập quốc tế; tiên phong trong các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng; tiên phong tham gia bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, phát triển toàn diện thanh niên Phú Thái tiếp tục được đẩy mạnh, hướng tới bồi dưỡng trí tuệ, kỹ năng, nâng cao thể chất và đời sống văn hóa tinh thần cho ĐVTN.

Cùng với đó, 3 nhiệm vụ đột phá được xác định gồm: Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn phù hợp với mô hình tổ chức mới; nâng cao năng lực số, KHCN, trí tuệ nhân tạo cho thanh niên, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; khuyến khích, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, nhất là khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo gắn với phát triển kinh tế tư nhân. Từ đây, đóng góp thiết thực vào mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững của tỉnh và đất nước.

"Với khát vọng cống hiến, tinh thần dấn thân và bản lĩnh của thế hệ trẻ, thanh niên xã Phú Thái nói riêng và Hải Phòng nói chung sẽ tiếp tục tiên phong, xung kích trên mọi lĩnh vực, góp phần xây dựng tỉnh giàu mạnh, cùng cả nước vững bước trong kỷ nguyên phát triển vươn mình". Bà Nguyễn Thị Mai Chi, Bí thư Đoàn xã Phú Thái nhấn mạnh.

