Đại hội Hội Sinh viên thành phố Hải Phòng khẳng định vai trò tiên phong của tuổi trẻ

Đại hội có sự tham dự và chỉ đạo của Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam. Cùng dự còn có đại diện lãnh đạo Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, lãnh đạo thành phố Hải Phòng, đại diện các trường đại học, cao đẳng và hàng trăm đại biểu chính thức đại diện cho hơn 80.000 hội viên, sinh viên toàn thành phố.

Đây là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của công tác Hội và phong trào sinh viên thành phố Hải Phòng trong bối cảnh địa phương vừa thực hiện hợp nhất đơn vị hành chính với tỉnh Hải Dương. Đại hội không chỉ mở ra giai đoạn phát triển mới cho tổ chức Hội Sinh viên tại địa phương mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, đổi mới và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ thành phố Cảng.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh vai trò của tổ chức Hội Sinh viên trong việc đồng hành cùng sinh viên trên nhiều mặt, từ học tập, nghiên cứu khoa học đến rèn luyện kỹ năng, khởi nghiệp sáng tạo và hội nhập quốc tế. Đồng chí đề nghị Hội Sinh viên thành phố Hải Phòng nhanh chóng kiện toàn tổ chức bộ máy sau sáp nhập, xây dựng phương hướng hoạt động sát với thực tiễn, phát huy tinh thần tiên phong của sinh viên trong chuyển đổi số, nghiên cứu khoa học và các hoạt động vì cộng đồng.

Đồng chí Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phát biểu tại buổi lễ

Bên cạnh đó, tổ chức Hội cần tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của sinh viên, tạo môi trường thuận lợi để sinh viên phát triển toàn diện, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế và xã hội của thành phố.

Trong khuôn khổ Đại hội, các đại biểu đã hiệp thương bầu Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hải Phòng khóa I gồm những cán bộ Hội, sinh viên tiêu biểu có năng lực, uy tín và tinh thần trách nhiệm cao. Đại hội cũng thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2026 - 2028 với nhiều chỉ tiêu và nhiệm vụ trọng tâm như nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng, triển khai hiệu quả phong trào “Sinh viên 5 tốt”, “Sinh viên tình nguyện”, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp sáng tạo, tăng cường kỹ năng hội nhập quốc tế và thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Đồng chí Nguyễn Minh Triết trao tặng danh hiệu đơn vị tiêu biểu trong công tác Hội và phong trào sinh viên giai đoạn 2025 - 2026

Không khí Đại hội diễn ra sôi nổi, dân chủ và trách nhiệm, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ Hải Phòng trong việc xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh. Nhiều tham luận tại Đại hội tập trung đề xuất giải pháp đổi mới hoạt động Hội, ứng dụng công nghệ trong kết nối sinh viên, phát triển các mô hình tình nguyện gắn với nhu cầu thực tiễn của địa phương và nâng cao chất lượng phong trào sinh viên trong giai đoạn mới.

Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hải Phòng lần thứ I được đánh giá là dấu mốc quan trọng, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Trung ương Đoàn và Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đối với thế hệ trẻ. Đồng thời, đây cũng là tiền đề để Hội Sinh viên thành phố Hải Phòng tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, phát huy vai trò nòng cốt của sinh viên trong công cuộc xây dựng thành phố cảng xanh, hiện đại, văn minh và phát triển bền vững.