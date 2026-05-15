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Hơn 350 gian hàng công nghệ công nghiệp trưng bày tại VINAMAC EXPO 2026

Lê Giang

Lê Giang

10:38 | 15/05/2026
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VINAMAC EXPO 2026 quy tụ hơn 280 doanh nghiệp trong và ngoài nước với hơn 350 gian hàng giới thiệu máy móc, thiết bị, công nghệ và giải pháp công nghiệp tiên tiến, tạo cơ hội kết nối giao thương và thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong ngành công nghiệp.
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Ngày 14/5, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội), Triển lãm Quốc tế về Máy móc, Thiết bị, Công nghệ và Sản phẩm Công nghiệp lần thứ 23 - VINAMAC EXPO 2026 chính thức khai mạc.

Triển lãm diễn ra từ ngày 14-16/5/2026 với các chuyên đề gồm HMET EXPO VIETNAM, METAL & WELD, ISME, VECA, AT EXPO, VINAMBC và ICHPM 2026.

Hơn 350 gian hàng công nghệ công nghiệp trưng bày tại VINAMAC EXPO 2026
Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm.

Sự kiện do Công ty CP Hội chợ Triển lãm và Quảng cáo Việt Nam (VIETFAIR) phối hợp cùng các đối tác quốc tế Boyue Expo (Trung Quốc) và BEXCO (Hàn Quốc) tổ chức, dưới sự ủng hộ của Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng nhiều bộ, ngành, hiệp hội chuyên ngành.

VINAMAC EXPO 2026 quy tụ hơn 350 gian hàng của 280 doanh nghiệp và tổ chức trong nước, quốc tế, giới thiệu nhiều công nghệ, thiết bị và sản phẩm mới trong lĩnh vực cơ khí chế tạo, tự động hóa, công nghệ hàn cắt và gia công kim loại.

Các nhóm sản phẩm trưng bày nổi bật gồm máy móc, thiết bị công nghiệp; ngũ kim và dụng cụ cầm tay; điều khiển tự động hóa; gang thép và gia công kim loại; điện máy, vòng bi, xử lý bề mặt; đầu nối, dây cáp điện và gia công máy móc.

Hơn 350 gian hàng công nghệ công nghiệp trưng bày tại VINAMAC EXPO 2026
Các đại biểu tham quan gian hàng tại triển lãm.

Đáng chú ý, Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh tổ chức đoàn doanh nghiệp tham dự với khu trưng bày “Ngôi nhà chung”, quảng bá các sản phẩm công nghiệp chủ lực và giới thiệu các chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp của thành phố.

Theo Ban tổ chức, triển lãm là cơ hội để doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, giới thiệu công nghệ mới, mở rộng hợp tác và kết nối khách hàng mục tiêu trong nước và quốc tế.

Trong khuôn khổ VINAMAC EXPO 2026 diễn ra nhiều chương trình chuyên ngành và kết nối giao thương quy mô lớn.

Hơn 350 gian hàng công nghệ công nghiệp trưng bày tại VINAMAC EXPO 2026
Kỳ họp thường niên lần thứ 44 của Liên đoàn Hàn châu Á (AWF).

Hội Khoa học Kỹ thuật Hàn Việt Nam phối hợp cùng Liên đoàn Hàn châu Á tổ chức Kỳ họp thường niên lần thứ 44 của Liên đoàn Hàn châu Á (AWF), Diễn đàn Công nghệ và Ứng dụng Hàn châu Á lần thứ 19 cùng Cuộc thi tay nghề hàn quốc tế Golden Hand Cup.

Hội Tự động hóa Việt Nam chủ trì Diễn đàn Phát triển ngành Trí tuệ nhân tạo Trung Quốc - ASEAN lần thứ 2 và Lễ công bố “Sáng kiến hợp tác Trí tuệ nhân tạo và Tự động hóa Trung Quốc - Việt Nam”.

Ngoài ra, Ban tổ chức còn triển khai các chương trình kết nối giao thương với các đoàn doanh nghiệp đến từ Hải Phòng, Bắc Ninh, Hải Dương, Thái Nguyên, Phú Thọ… cùng sự tham gia của nhiều doanh nghiệp lớn như Samsung, Foxconn, Segi Việt Nam và Pourin.

Các hoạt động khảo sát thực tế tại Nhà máy thép Hòa Phát, showroom Weldcom, khu công nghiệp tại Hà Nội, Hải Phòng và các tỉnh phía Bắc cũng được tổ chức nhằm hỗ trợ doanh nghiệp quốc tế tìm hiểu cơ hội đầu tư, sản xuất tại Việt Nam.

Hơn 350 gian hàng công nghệ công nghiệp trưng bày tại VINAMAC EXPO 2026
Các thi sinh tham dự Cuộc thi tay nghề hàn quốc tế Golden Hand Cup.

Theo ông Nguyễn Văn Ngân, đại diện VIETFAIR, tiếp nối thành công tại Hà Nội, kỳ triển lãm VINAMAC EXPO 2026 tiếp theo sẽ diễn ra từ ngày 25-27/11/2026 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP Hồ Chí Minh.

Sự kiện dự kiến có quy mô hơn 450 gian hàng với khoảng 350 doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia.

Ban tổ chức kỳ vọng VINAMAC EXPO 2026 sẽ trở thành cầu nối thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tăng cường hợp tác quốc tế, hỗ trợ doanh nghiệp hướng tới thương mại xanh, công nghiệp xanh và phát triển kinh tế số bền vững tại Việt Nam và khu vực ASEAN.

VINAMAC EXPO 2026 VIETFAIR Triển lãm Công nghệ triển lãm Hội Tự động hóa Việt Nam

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Hà Nội - PNJ 137,600 140,600
Đà Nẵng - PNJ 137,600 140,600
Miền Tây - PNJ 137,600 140,600
Tây Nguyên - PNJ 137,600 140,600
Đông Nam Bộ - PNJ 137,600 140,600
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Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Trung Quốc siết quy định về an toàn trang bị nội thất ô tô

Trung Quốc siết quy định về an toàn trang bị nội thất ô tô

Chery giới thiệu Omoda X, mẫu SUV sở hữu công nghệ quan sát ban đêm

Chery giới thiệu Omoda X, mẫu SUV sở hữu công nghệ quan sát ban đêm

Kỹ sư hàng không nêu manh mối mới về vụ mất tích MH370

Kỹ sư hàng không nêu manh mối mới về vụ mất tích MH370

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Đại diện Việt Nam Team Secret Whales bị loại khỏi CKTG 2026

Đại diện Việt Nam Team Secret Whales bị loại khỏi CKTG 2026

Mỹ đề xuất luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số

Mỹ đề xuất luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số

MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

MVK Esports đánh bại FURIA, tiến gần vòng Swiss CKTG 2026

MVK Esports đánh bại FURIA, tiến gần vòng Swiss CKTG 2026