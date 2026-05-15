Cục Quản lý Dược yêu cầu thu hồi thuốc nhỏ mắt Natri clorid 0,9% của công ty Pharmedic

Thu hồi thuốc nhỏ mắt Natri clorid 0,9% của Pharmedic trên phạm vi toàn quốc.

Mới đây, Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế vừa yêu cầu thu hồi trên toàn quốc lô thuốc dung dịch nhỏ mắt Natri clorid 0,9% do Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic sản xuất, sau khi cơ quan kiểm nghiệm xác định sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ trong.

Theo thông báo của Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng, việc thu hồi được thực hiện theo chỉ đạo từ Cục Quản lý Dược đối với lô thuốc Natri clorid 0,9%, số giấy đăng ký lưu hành 893100060724, số lô 10370725, ngày sản xuất 14/7/2025, hạn dùng 14/1/2028. Lô thuốc này bị xác định vi phạm mức độ 3 do không đạt yêu cầu về độ trong của dung dịch.

Sở Y tế Lâm Đồng yêu cầu toàn bộ cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc trên địa bàn dừng ngay việc kinh doanh, cung cấp, cấp phát lô thuốc nêu trên, đồng thời tổ chức thu hồi và hoàn trả cho đơn vị phân phối trước ngày 29/5 nếu còn tồn kho.

Các cơ sở khám chữa bệnh, nhà thuốc và người dân được khuyến cáo ngừng kê đơn, bán, cấp phát và sử dụng lô thuốc bị thu hồi. Việc thu hồi phải được thực hiện đúng thời hạn theo hướng dẫn của cơ quan quản lý.

Theo Cục Quản lý Dược, thuốc nhỏ mắt Natri clorid 0,9% của Pharmedic là sản phẩm phổ biến trên thị trường, thường được dùng để rửa mắt, rửa mũi, hỗ trợ giảm nghẹt mũi, sổ mũi và viêm mũi dị ứng. Sản phẩm cũng được giới thiệu dùng cho trẻ sơ sinh nên mức độ lưu hành khá rộng tại nhà thuốc và cơ sở y tế.

Cục Quản lý Dược yêu cầu Công ty Pharmedic ngừng ngay việc kinh doanh lô thuốc bị thu hồi, thực hiện biệt trữ toàn bộ sản phẩm liên quan và báo cáo chi tiết quá trình phân phối tới các cơ sở bán buôn, bán lẻ và bệnh viện.

Doanh nghiệp này đồng thời phải gửi thông báo thu hồi tới toàn bộ hệ thống phân phối, tổ chức tiếp nhận sản phẩm hoàn trả và hoàn thành việc thu hồi trong vòng 30 ngày kể từ ngày 11/5.

Ngoài trách nhiệm thu hồi, doanh nghiệp còn phải xử lý lô thuốc không đạt chất lượng, chi trả toàn bộ chi phí liên quan và thực hiện bồi thường thiệt hại theo quy định pháp luật nếu phát sinh.

Cục Quản lý Dược cũng yêu cầu các sở y tế địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc lưu hành trên thị trường, tập trung lấy mẫu kiểm nghiệm đối với các sản phẩm cùng nhóm để phòng ngừa nguy cơ ảnh hưởng tới người sử dụng.

Tại Lâm Đồng, Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm - Mỹ phẩm tỉnh được giao tăng cường giám sát chất lượng thuốc lưu hành. Chính quyền cấp xã, phường và đặc khu phối hợp kiểm tra hoạt động của các cơ sở bán lẻ thuốc, xử lý nghiêm trường hợp tiếp tục kinh doanh lô thuốc đã bị thu hồi.