Thu hồi dung dịch vệ sinh phụ nữ Coop Select toàn quốc

Thu hồi toàn quốc dung dịch vệ sinh phụ nữ Coop Select bán tại Co.opmart

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy trên phạm vi toàn quốc đối với một lô sản phẩm Coop Select Dung dịch vệ sinh phụ nữ chai 150ml sau khi phát hiện không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật. Đây là sản phẩm đang được phân phối trong hệ thống siêu thị Co.opmart tại nhiều địa phương.

Theo thông báo của Cục Quản lý Dược, lô sản phẩm bị thu hồi mang số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 002013/25/CBMP-HCM, số lô S2510087, ngày sản xuất 21/10/2025, hạn sử dụng đến ngày 21/10/2027. Sản phẩm do Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Trường Dương chịu trách nhiệm đưa ra thị trường, trong khi đơn vị sản xuất là Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Trường Dương tại TP.HCM.

Quyết định thu hồi được đưa ra sau khi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tây Ninh lấy mẫu sản phẩm tại hai siêu thị Co.opmart Tân Châu và Co.opmart Tây Ninh để kiểm tra chất lượng. Kết quả kiểm nghiệm của Viện Kiểm nghiệm thuốc TP.HCM cùng CDC tỉnh Tây Ninh cho thấy mẫu thử không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật.

Trên cơ sở kết quả kiểm nghiệm, Cục Quản lý Dược yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo tới các cơ sở kinh doanh và sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn dừng ngay việc kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm vi phạm, đồng thời tổ chức thu hồi và trả lại đơn vị cung ứng theo quy định. Các địa phương cũng được giao nhiệm vụ tăng cường kiểm tra, giám sát việc thu hồi, xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành quy định.

Đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Trường Dương, Cục Quản lý Dược yêu cầu doanh nghiệp khẩn trương gửi thông báo thu hồi tới toàn bộ hệ thống phân phối, tiếp nhận sản phẩm hoàn trả từ các cơ sở kinh doanh, tổ chức thu hồi và tiêu hủy toàn bộ lô sản phẩm không đáp ứng yêu cầu chất lượng. Báo cáo kết quả thu hồi và tiêu hủy phải được gửi về Cục Quản lý Dược trước ngày 1/7/2026.

Bên cạnh đó, Sở Y tế TP.HCM được giao giám sát quá trình thu hồi, tiêu hủy sản phẩm và kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về quản lý mỹ phẩm của doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh liên quan. Kết quả kiểm tra và xử lý vi phạm (nếu có) phải được báo cáo về Cục Quản lý Dược trước ngày 15/7/2026.

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Theo các chuyên gia y tế, sản phẩm chăm sóc cá nhân không đạt giới hạn vi sinh vật có thể tiềm ẩn nguy cơ gây kích ứng, viêm nhiễm hoặc ảnh hưởng tới sức khỏe người sử dụng, đặc biệt với các sản phẩm dùng cho vùng nhạy cảm. Vì vậy, việc kiểm soát chất lượng và kịp thời thu hồi các sản phẩm không đạt chuẩn là yêu cầu bắt buộc nhằm bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng.

Vụ việc một lần nữa cho thấy vai trò của hoạt động hậu kiểm đối với thị trường mỹ phẩm. Trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng các sản phẩm chăm sóc cá nhân ngày càng gia tăng, việc tăng cường giám sát chất lượng, truy xuất nguồn gốc và xử lý nghiêm các vi phạm sẽ góp phần nâng cao tính minh bạch của thị trường, đồng thời củng cố niềm tin của người tiêu dùng đối với hệ thống phân phối bán lẻ hiện đại.