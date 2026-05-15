Hải Phòng đồng loạt khánh thành và khởi công 14 công trình, dự án trọng điểm tổng vốn hơn 24.700 tỷ đồng

Ngày 14/5/2026, chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 4, tháng 5 và Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Thành phố Hải Phòng năm 2026, UBND TP. Hải Phòng tổ chức khởi công, khánh thành đồng loạt 14 công trình, dự án trọng điểm.

Sự kiện được tổ chức trực tiếp và trực tuyến cùng một thời điểm với điểm cầu chính tại quần thể di tích bến K15, phường Đồ Sơn và 12 điểm cầu là 13 dự án, công trình trọng điểm của thành phố.

Các đồng chí: Lê Tiến Châu, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Lê Ngọc Châu, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố; Đỗ Thành Trung, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố và các đại biểu dự Lễ khánh thành Dự án Đầu tư xây dựng, tu bổ tôn tạo quần thể di tích Bến K15, phường Đồ Sơn.

Dự Lễ khánh thành Lễ khánh thành Dự án đầu tư xây dựng, tu bổ, tôn tạo quần thể Di tích Bến K15 (tại phường Đồ Sơn, điểm cầu chính của chương trình) có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu; Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu; Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Thành Trung và các lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố; lãnh đạo Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Quân khu 3; lãnh đạo các Sở, ban, ngành, địa phương.

Dự án đầu tư xây dựng tu bổ, tôn tạo quần thể di tích bến K15, Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hải Phòng, có tổng mức đầu tư 234,539 tỷ đồng.

Việc hoàn thành và đưa vào sử dụng Dự án tu bổ, tôn tạo quần thể di tích Bến K15 có ý nghĩa quan trọng trong việc phát huy giá trị Di tích quốc gia đặc biệt Đường Hồ Chí Minh trên biển; nhằm tri ân các anh hùng, liệt sĩ, là nơi sinh hoạt chính trị, văn hóa và du lịch của phường Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng và cả nước; góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ, thúc đẩy phát triển văn hóa - du lịch, kinh tế - xã hội của địa phương.

Đồng chí Lê Anh Quân, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố phát biểu tại điểm cầu chính quần thể di tích Bến K15.

Các dự án khác được cùng được khánh thành trong sáng 15/5 là: Dự án xây dựng Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ xã hội Hải Dương (xã Nam Sách, xã Thái Tân), Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hải Phòng có tổng mức đầu tư: 379,322 tỷ đồng; Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Đoàn Tùng 2 (xã Nguyễn Lương Bằng), Công ty TNHH Hòa Quần, có tổng mức đầu tư: 557,627 tỷ đồng; Công trình Đường dây và TBA 110kV Tứ Minh (Đại An 2, tại xã Mao Điền và phường Tứ Minh), chủ đầu tư là Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc, có tổng mức đầu tư: 119,217 tỷ đồng.

Trong sáng 15/5, UBND TP. Hải Phòng cũng đồng thời khởi công 10 dự án công trình trọng điểm gồm: Dự án đầu tư xây dựng Công viên Tượng đài Chiến thắng Cát Bi (tại Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi, phường Hải An); Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối Quốc lộ 5 với Quốc lộ 10 đoạn qua địa bàn quận Kiến An; Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối Quốc lộ 5 với Quốc lộ 10 đoạn tránh thị trấn Vĩnh Bảo, huyện Vĩnh Bảo; Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng (CT.08) đoạn qua TP. Hải Phòng và 9km trên địa bàn tỉnh Thái Bình (nay là tỉnh Hưng Yên) - Xây dựng cầu Văn Úc 2; Dự án Đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội thuộc khu dân cư mới xã Cẩm Điền - Lương Điền, huyện Cẩm Giàng; Dự án Đầu đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Hoàng Diệu (tại xã Gia Phúc).

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công, khánh thành 14 dự án, công trình tại Hải Phòng . Ảnh: VGP

Dự án đầu tư và xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Thủy Nguyên (Giai đoạn 1), thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải; Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Bình Giang; Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Nam Tràng Cát; Dự án xây dựng và kinh doanh, vận hành, quản lý công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp làng nghề cơ khí và đúc Thủy Nguyên (phường Lê Ích Mộc, phường Thiên Hương).

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hải Phòng Lê Anh Quân, sự kiện khởi công, khánh thành đồng loạt các công trình, dự án của Hải Phòng hôm nay có ý nghĩa chính trị - kinh tế - xã hội sâu sắc, khẳng định quyết tâm của các cấp, các ngành và các Chủ đầu tư trong việc đẩy nhanh tiến độ triển khai, hoàn thành các công trình, dự án trọng điểm, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, các Nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị và là minh chứng thực tế từng bước đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 vào cuộc sống.