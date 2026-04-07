Hải Phòng: Dự kiến Lễ hội Hoa Phượng Đỏ diễn ra từ ngày 9 đến 15/5

Chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu, nội dung tái hiện hành trình 71 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển của thành phố, tôn vinh truyền thống “Trung dũng - Quyết thắng” và khắc họa hình ảnh Hải Phòng năng động, hiện đại, hội nhập. Ngoài ra, chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV, đồng thời bố trí hệ thống màn hình LED phục vụ nhân dân theo dõi. Điểm nhấn của đêm khai mạc là màn bắn pháo hoa nghệ thuật diễn ra từ 21 giờ 20 đến 21 giờ 32 tại khu vực quảng trường.

Ấn tượng Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2025.

Trong khuôn khổ lễ hội, thành phố tổ chức hơn 60 hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch, diễn ra từ cuối tháng 3 đến hết tháng 5/2026, cao điểm từ ngày 8 đến 14/5. Các hoạt động được triển khai rộng khắp, gắn với quảng bá du lịch, khởi công, khánh thành các công trình, dự án trọng điểm.

Nhân dịp này, Hải Phòng tổ chức khánh thành Dự án đầu tư xây dựng tu bổ, tôn tạo quần thể di tích Bến K15, phường Đồ Sơn; Dự án Xây dựng Trung tâm Bảo trợ xã hội Hải Dương (địa điểm mới); đường dây và trạm biến áp 110kV Tứ Minh tại khu công nghiệp Đại An, phường Tứ Minh.

Với các công trình, dự án trọng điểm được khánh thành, khởi công cùng với chuỗi hoạt động văn hoá, thể thao được diễn ra chào mừng kỷ niệm ngày lễ lớn tháng 4, tháng 5 là dịp củng cố bồi đắp niềm tin, nâng cao niềm tự hào của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, tạo động lực thúc đẩy mạnh mẽ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế. Đồng thời, động viên, cổ vũ cán bộ đảng viên và các tầng lớp Nhân dân hưởng ứng, thực hiện tốt chủ đề năm 2026 của thành phố Hải Phòng “Chủ động thực thi, phát huy nội lực, tăng trưởng bứt phá”.

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2026 không chỉ là dịp ôn lại dấu mốc lịch sử 71 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955 - 13/5/2026) mà còn góp phần quảng bá hình ảnh thành phố Cảng giàu truyền thống, năng động, sáng tạo; khẳng định vị thế trung tâm kinh tế biển, cửa ngõ giao thương quốc tế của khu vực phía Bắc.