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Những nét mới của mùa lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2026

Quỳnh Anh

Quỳnh Anh

17:30 | 26/09/2026
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Sau khi Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa thế giới, Lễ hội Côn Sơn, Kiếp Bạc - Mùa Thu năm 2026 diễn ra trong một bối cảnh mới. Những giá trị vốn được cộng đồng gìn giữ qua nhiều thế hệ tiếp tục là nền tảng của mùa hội, nhưng cách tổ chức, cách tiếp cận và cách đưa Di sản đến với công chúng có thêm những bước chuyển mới.
Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc 2026 có những điểm hấp dẫn gì? Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc cần một diện mạo chung

Với Côn Sơn - Kiếp Bạc, mùa lễ hội năm 2026 không chỉ là dịp để người dân và du khách trở về với những nghi lễ truyền thống, tưởng niệm các bậc tiền nhân, mà còn mở ra cơ hội khám phá một không gian di sản giàu chiều sâu lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng và cảnh quan.

Giữ chiều sâu của “Lễ”, mở rộng không gian của “Hội”

Các nghi lễ truyền thống vẫn giữ vị trí trung tâm của mùa hội: từ Cáo yết, tưởng niệm các bậc tiền nhân, Khai ấn, Cầu an, Hội hoa đăng đến rước, tế và giỗ Đức Thánh Trần. Đây là phần cốt lõi làm nên chiều sâu văn hóa và tính thiêng của Lễ hội Côn Sơn, Kiếp Bạc.

Song song với “Lễ”, không gian “Hội” được mở rộng với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, múa rối nước, làng nghề, ẩm thực, sản phẩm OCOP, nông sản, quảng bá du lịch và xúc tiến thương mại. Sự kết hợp giữa “Lễ” và “Hội” tạo nên một mùa hội vừa trang nghiêm trong không gian di tích, vừa sinh động trong đời sống văn hóa đương đại; để người dân và du khách có thể chiêm bái, tìm hiểu, trải nghiệm và khám phá Di sản theo nhiều cách khác nhau.

Những nét mới của mùa lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2026

Lễ hội là sự kiện, nhưng Di sản là điểm đến.Nguồn ảnh: BQL Di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc.

Không gian lễ hội năm nay được chỉnh trang, làm đẹp và tổ chức đồng bộ hơn, gắn với cảnh quan tự nhiên, kiến trúc và không gian văn hóa của di tích.

Các vị trí cửa ngõ được bố trí biểu tượng nhận diện Di sản; hệ thống trang trí, điểm thông tin, điểm check-in và các không gian trải nghiệm được sắp xếp theo hướng thuận tiện cho công chúng, đồng thời tạo nên diện mạo thống nhất cho mùa hội.

Những yếu tố mới được đưa vào không nhằm làm thay đổi không gian vốn có của di tích, mà để làm cho Di sản hiện diện rõ hơn trong mắt công chúng ngay từ khi bước vào lễ hội.

Một lễ hội thuận tiện hơn nhờ công nghệ số

Công nghệ được sử dụng theo hướng phục vụ trực tiếp cho trải nghiệm của người dân và du khách.

Mã QR được tích hợp trên nền tảng Smart Hải Phòng, cung cấp thông tin về chương trình, lịch hoạt động, sơ đồ không gian, các khu vực dịch vụ, điểm tham quan, ăn uống, lưu trú và các tuyến, điểm du lịch liên quan. Người tham dự có thể chủ động tra cứu thông tin và lựa chọn hành trình phù hợp ngay trong quá trình tham dự lễ hội.

Cách làm này đưa những tiện ích của một đô thị số vào không gian di sản, với mục đích rất cụ thể: Để du khách dễ tìm, dễ hiểu và dễ trải nghiệm Di sản hơn.

Những nghi lễ truyền thống tiếp tục kể câu chuyện về Di sản bằng ký ức được trao truyền qua nhiều thế hệ; trong khi truyền thông hiện đại mở thêm những cách kể để câu chuyện ấy đến với công chúng hôm nay.

Mùa lễ hội năm nay chú trọng các nội dung trực quan, video, hình ảnh, livestream và các sản phẩm truyền thông trên nền tảng số; đồng thời có sự tham gia của các nhà sáng tạo nội dung để giới thiệu không gian Di sản, nghi lễ, nghệ thuật, làng nghề, ẩm thực, sản phẩm địa phương và những trải nghiệm tại lễ hội.

Cách tiếp cận này giúp hình ảnh Côn Sơn - Kiếp Bạc đến với cả những người chưa có điều kiện trực tiếp về dự hội, đồng thời tạo thêm những cách tiếp cận để người đã đến có thể tìm hiểu sâu hơn về vùng đất, con người và những giá trị phía sau mỗi di tích, mỗi nghi lễ.

Kết nối Côn Sơn - Kiếp Bạc trong câu chuyện chung của Di sản liên vùng

Sau khi được UNESCO ghi danh, Côn Sơn - Kiếp Bạc được nhìn nhận rõ hơn trong mối liên hệ với các thành phần khác của Quần thể Di sản tại thành phố Hải Phòng, thành phố Quảng Ninh và tỉnh Bắc Ninh.

Mùa hội năm nay mở rộng kết nối giữa các địa phương, đơn vị quản lý di tích, tổ chức và doanh nghiệp du lịch, qua đó tạo thêm điều kiện để hình thành những câu chuyện, tuyến trải nghiệm và sản phẩm du lịch có tính liên kết. Du khách có thể tiếp cận Di sản không chỉ từ một điểm đến riêng lẻ, mà từ một chỉnh thể văn hóa có lịch sử, giá trị và câu chuyện chung.

Cùng với các hoạt động tại Côn Sơn - Kiếp Bạc, mùa hội năm nay có sự kết nối với các cơ quan Trung ương, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, các địa phương có thành phần thuộc Quần thể Di sản, các đơn vị quản lý di tích, tổ chức du lịch, doanh nghiệp và cộng đồng.

Sự tham gia rộng hơn của các chủ thể tạo thêm cơ hội để lễ hội trở thành nơi gặp gỡ giữa bảo tồn di sản, văn hóa, du lịch và đời sống cộng đồng; đồng thời đưa câu chuyện Côn Sơn - Kiếp Bạc đến với nhiều nhóm công chúng hơn.

Những nét mới của mùa hội năm nay vì thế không nằm ở việc tạo ra thật nhiều nội dung mới, mà ở cách đưa những giá trị vốn có của Di sản đến gần hơn với công chúng, thuận tiện hơn trong trải nghiệm và rộng hơn trong kết nối.

Giữ nghi lễ để giữ mạch nguồn; làm mới cách tiếp cận để Di sản bước vào đời sống hôm nay. Đó cũng là cách Lễ hội Côn Sơn, Kiếp Bạc - Mùa Thu năm 2026 tạo nên diện mạo mới sau dấu mốc UNESCO ghi danh, mà vẫn giữ được cốt cách riêng của một vùng đất giàu lịch sử, văn hóa và truyền thống.

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Hà Giang

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Hải Phòng

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,400 144,400
Hà Nội - PNJ 141,400 144,400
Đà Nẵng - PNJ 141,400 144,400
Miền Tây - PNJ 141,400 144,400
Tây Nguyên - PNJ 141,400 144,400
Đông Nam Bộ - PNJ 141,400 144,400
Cập nhật: 26/09/2026 18:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,140 14,440
Miếng SJC Nghệ An 14,140 14,440
Miếng SJC Thái Bình 14,140 14,440
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,090 14,490
NL 99.99 13,550
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,450
Trang sức 99.9 13,800 14,400
Trang sức 99.99 13,810 14,410
Cập nhật: 26/09/2026 18:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,414 14,442
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,414 14,443
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,409 1,439
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,409 144
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,384 1,429
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 134,485 141,485
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 97,536 107,336
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 87,532 97,332
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,528 87,328
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,669 83,469
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 49,945 59,745
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Cập nhật: 26/09/2026 18:00
Ngoại tệ Mua Bán
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Ngân hàng TCB
AUD 17711 17985 18561
CAD 17835 18109 18730
CHF 30704 31080 31738
CNY 0 3827 3923
EUR 28962 29181 30262
GBP 33624 34013 34950
HKD 0 3181 3384
JPY 158 162 169
KRW 0 18 20
NZD 0 14381 14976
SGD 19787 20069 20651
THB 693 756 810
USD (1,2) 25715 0 0
USD (5,10,20) 25754 0 0
USD (50,100) 25782 25796 26166
Cập nhật: 26/09/2026 18:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
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USD 25,800 25,800 26,180
USD(1-2-5) 24,768 - -
USD(10-20) 24,768 - -
EUR 28,966 28,989 30,365
JPY 159.62 159.91 169.6
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AUD 17,889 17,954 18,641
CAD 18,026 18,084 18,749
CHF 30,949 31,045 31,971
SGD 19,891 19,953 20,734
CNY - 3,797 3,942
HKD 3,246 3,256 3,393
KRW 17.61 18.37 20
THB 740.77 749.92 802.72
NZD 14,369 14,502 14,935
SEK - 2,572 2,664
DKK - 3,885 4,022
NOK - 2,681 2,776
LAK - 0.88 1.23
MYR 5,955.48 - 6,723.75
TWD 738.54 - 894.78
SAR - 6,803.17 7,166.27
KWD - 82,177 87,444
Cập nhật: 26/09/2026 18:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
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USD 25,780 25,810 26,190
EUR 29,037 29,154 30,363
GBP 33,760 33,896 34,915
HKD 3,247 3,260 3,378
CHF 30,877 31,001 31,935
JPY 159.97 160.61 168.59
AUD 17,900 17,972 18,563
SGD 19,975 20,055 20,646
THB 758 761 799
CAD 18,055 18,128 18,718
NZD 14,492 15,032
KRW 18.24 20.22
Cập nhật: 26/09/2026 18:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
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USD 25795 25795 26165
AUD 17909 18009 18931
CAD 18014 18114 19128
CHF 30920 30950 32524
CNY 3809.7 3834.7 3970.2
CZK 0 1170 0
DKK 0 3970 0
EUR 29144 29174 30896
GBP 33895 33945 35703
HKD 0 3315 0
JPY 160.86 161.36 171.9
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Cập nhật: 26/09/2026 18:00

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