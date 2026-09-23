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Bắc Ninh: Khởi công Khu công nghiệp Quế Võ III - Phân khu 2

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08:28 | 23/09/2026
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Ngày 22/9/2026, Công ty Cổ phần Tập đoàn Mạnh Đức Việt Nam tổ chức khởi công Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Quế Võ III – Phân khu 2, quy mô 208,54 ha, tổng vốn đầu tư hơn 2.779 tỷ đồng.
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Đây là một trong những dự án, công trình được lựa chọn khởi công chào mừng dấu mốc Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Dự án nằm tại phường Quế Võ, thành phố Bắc Ninh, có vị trí kết nối thuận lợi với Quốc lộ 17, Quốc lộ 1A, Quốc lộ 18 và mạng lưới giao thông liên vùng. Từ khu công nghiệp có thể kết nối với Hà Nội, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Hải Phòng và các trung tâm công nghiệp lớn ở khu vực phía Bắc.

Bắc Ninh: Khởi công Khu công nghiệp Quế Võ III - Phân khu 2
Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án.

Khu công nghiệp Quế Võ III – Phân khu 2 được Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư tại Quyết định số 451/QĐ-TTg năm 2021. Dự án có tổng vốn đầu tư 2.779,486 tỷ đồng, định hướng phát triển thành khu công nghiệp tập trung, đa ngành, với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Các lĩnh vực thu hút đầu tư gồm công nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm; công nghiệp nhẹ; cơ khí, lắp ráp; điện tử; sản xuất hàng tiêu dùng; vật liệu xây dựng và các ngành công nghiệp phù hợp với định hướng phát triển của địa phương.

Theo kế hoạch, giai đoạn 2021–2025 dự án tập trung thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư, bồi thường và giải phóng mặt bằng. Từ tháng 9/2026, dự án bước vào giai đoạn triển khai xây dựng hạ tầng.

Bắc Ninh: Khởi công Khu công nghiệp Quế Võ III - Phân khu 2
Bí thư Thành ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái tham dự lễ khởi công khu công nghiệp Quế Võ III, phân khu 2.

Ông Nguyễn Thế Mạnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Mạnh Đức Việt Nam, cho biết dự án hướng tới xây dựng một khu công nghiệp hiện đại, có khả năng thu hút các ngành sản xuất giá trị gia tăng cao, công nghiệp sạch và công nghệ cao.

Doanh nghiệp cam kết huy động đầy đủ nguồn lực, tổ chức thi công bảo đảm chất lượng, an toàn và tiến độ; đồng thời chủ động xúc tiến, lựa chọn các nhà đầu tư có năng lực, công nghệ phù hợp, ưu tiên các ngành có giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường và tạo việc làm cho lao động địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh nhấn mạnh, trong giai đoạn phát triển mới, Bắc Ninh cần chuyển mạnh từ phát triển công nghiệp theo chiều rộng sang nâng cao chất lượng, ưu tiên các dự án công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn, thân thiện với môi trường và sử dụng hiệu quả đất đai.

Bắc Ninh: Khởi công Khu công nghiệp Quế Võ III - Phân khu 2

Theo lãnh đạo thành phố, các khu công nghiệp cần phát triển theo hướng hiện đại, xanh, sinh thái, đồng bộ hạ tầng, gắn với đô thị, dịch vụ và nâng cao đời sống người lao động. Thành phố đề nghị nhà đầu tư tập trung nguồn lực, bảo đảm tiến độ dự án, đồng thời thu hút có chọn lọc các dự án công nghệ cao, điện tử, bán dẫn, công nghiệp hỗ trợ và các ngành có giá trị gia tăng cao.

Khi hoàn thành và đi vào khai thác, Khu công nghiệp Quế Võ III – Phân khu 2 được kỳ vọng bổ sung quỹ đất sản xuất mới, tăng khả năng tiếp nhận các doanh nghiệp trong nước và quốc tế, tạo thêm việc làm, thúc đẩy dịch vụ, logistics và công nghiệp hỗ trợ, qua đó đóng góp vào phát triển kinh tế – xã hội của Bắc Ninh.

Với Tập đoàn Mạnh Đức, dự án tiếp tục đánh dấu bước phát triển của doanh nghiệp trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh hạ tầng công nghiệp. Thành lập từ năm 2002, doanh nghiệp đã tham gia phát triển một số dự án công nghiệp, đô thị và bất động sản tại Bắc Ninh.

Việc khởi công Khu công nghiệp Quế Võ III – Phân khu 2 được kỳ vọng mở thêm không gian phát triển công nghiệp, góp phần nâng cao năng lực hạ tầng và tạo dư địa thu hút các dòng vốn đầu tư phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn và bền vững của Bắc Ninh.

Tập đoàn Mạnh Đức, tiền thân là Công ty TNHH Mạnh Đức, được thành lập từ năm 2002, hoạt động đa ngành với nền tảng kinh nghiệm trong thi công xây dựng, đầu tư bất động sản, phát triển đô thị và đầu tư kinh doanh hạ tầng kỹ thuật.

Trong lĩnh vực bất động sản công nghiệp, doanh nghiệp đã tham gia phát triển nhiều dự án tại Bắc Ninh như Cụm công nghiệp Mạnh Đức tại KCN Tân Hồng – Hoàn Sơn; Cụm công nghiệp Yên Trung – Đông Tiến quy mô 21,17 ha. Khu công nghiệp Quế Võ III – Phân khu 2 tiếp tục đánh dấu bước phát triển mới của doanh nghiệp trong lĩnh vực hạ tầng công nghiệp.

Bên cạnh đó, Mạnh Đức cũng đã tham gia đầu tư, xây dựng nhiều dự án bất động sản và công trình trên địa bàn như Khu nhà ở phường Tân Hồng, Khu đô thị Mạnh Đức Victory quy mô 13,5 ha với 254 sản phẩm, Khu dịch vụ làng nghề Phù Khê – Hương Mạc cùng các công trình công cộng và thương mại tại khu vực Từ Sơn.

Khu công nghiệp Quế Võ III Tập đoàn Mạnh Đức

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Khánh Hòa

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Phan Thiết

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 142,500 ▲600K 145,500 ▲600K
Hà Nội - PNJ 142,500 ▲600K 145,500 ▲600K
Đà Nẵng - PNJ 142,500 ▲600K 145,500 ▲600K
Miền Tây - PNJ 142,500 ▲600K 145,500 ▲600K
Tây Nguyên - PNJ 142,500 ▲600K 145,500 ▲600K
Đông Nam Bộ - PNJ 142,500 ▲600K 145,500 ▲600K
Cập nhật: 23/09/2026 10:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,250 ▲60K 14,550 ▲60K
Miếng SJC Nghệ An 14,250 ▲60K 14,550 ▲60K
Miếng SJC Thái Bình 14,250 ▲60K 14,550 ▲60K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,200 ▲60K 14,600 ▲60K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,200 ▲60K 14,600 ▲60K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,200 ▲60K 14,600 ▲60K
NL 99.99 13,550
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,450
Trang sức 99.9 13,910 ▲60K 14,510 ▲60K
Trang sức 99.99 13,920 ▲60K 14,520 ▲60K
Cập nhật: 23/09/2026 10:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▲6K 1,455 ▲6K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,425 ▲6K 14,552 ▲60K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,425 ▲6K 14,553 ▲60K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 142 ▼1272K 145 ▼1299K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 142 ▼1272K 1,451 ▲6K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,395 ▲6K 144 ▼1290K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 135,574 ▲122076K 142,574 ▲128376K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 98,361 ▲450K 108,161 ▲450K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 8,828 ▼79044K 9,808 ▼87864K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,199 ▲366K 87,999 ▲366K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 7,431 ▼66530K 8,411 ▼75350K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,404 ▲250K 60,204 ▲250K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▲6K 1,455 ▲6K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▲6K 1,455 ▲6K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▲6K 1,455 ▲6K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▲6K 1,455 ▲6K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▲6K 1,455 ▲6K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▲6K 1,455 ▲6K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▲6K 1,455 ▲6K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▲6K 1,455 ▲6K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▲6K 1,455 ▲6K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▲6K 1,455 ▲6K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▲6K 1,455 ▲6K
Cập nhật: 23/09/2026 10:00
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AUD 17940 18214 18796
CAD 17941 18216 18833
CHF 31018 31396 32042
CNY 0 3837 3933
EUR 29111 29331 30409
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HKD 0 3185 3387
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KRW 0 18 20
NZD 0 14531 15122
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THB 699 762 815
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Cập nhật: 23/09/2026 10:00
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USD(10-20) 24,797 - -
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LAK - 0.89 1.23
MYR 5,972.65 - 6,741.38
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Cập nhật: 23/09/2026 10:00
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AUD 18,171 18,244 18,837
SGD 20,049 20,130 20,721
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CAD 18143 18243 19257
CHF 31295 31325 32906
CNY 3822.4 3847.4 3982.6
CZK 0 1190 0
DKK 0 4010 0
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Cập nhật: 23/09/2026 10:00
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Cập nhật: 23/09/2026 10:00

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