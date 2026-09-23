Bắc Ninh: Khởi công Khu công nghiệp Quế Võ III - Phân khu 2

Đây là một trong những dự án, công trình được lựa chọn khởi công chào mừng dấu mốc Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Dự án nằm tại phường Quế Võ, thành phố Bắc Ninh, có vị trí kết nối thuận lợi với Quốc lộ 17, Quốc lộ 1A, Quốc lộ 18 và mạng lưới giao thông liên vùng. Từ khu công nghiệp có thể kết nối với Hà Nội, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Hải Phòng và các trung tâm công nghiệp lớn ở khu vực phía Bắc.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án.

Khu công nghiệp Quế Võ III – Phân khu 2 được Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư tại Quyết định số 451/QĐ-TTg năm 2021. Dự án có tổng vốn đầu tư 2.779,486 tỷ đồng, định hướng phát triển thành khu công nghiệp tập trung, đa ngành, với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Các lĩnh vực thu hút đầu tư gồm công nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm; công nghiệp nhẹ; cơ khí, lắp ráp; điện tử; sản xuất hàng tiêu dùng; vật liệu xây dựng và các ngành công nghiệp phù hợp với định hướng phát triển của địa phương.

Theo kế hoạch, giai đoạn 2021–2025 dự án tập trung thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư, bồi thường và giải phóng mặt bằng. Từ tháng 9/2026, dự án bước vào giai đoạn triển khai xây dựng hạ tầng.

Bí thư Thành ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái tham dự lễ khởi công khu công nghiệp Quế Võ III, phân khu 2.

Ông Nguyễn Thế Mạnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Mạnh Đức Việt Nam, cho biết dự án hướng tới xây dựng một khu công nghiệp hiện đại, có khả năng thu hút các ngành sản xuất giá trị gia tăng cao, công nghiệp sạch và công nghệ cao.

Doanh nghiệp cam kết huy động đầy đủ nguồn lực, tổ chức thi công bảo đảm chất lượng, an toàn và tiến độ; đồng thời chủ động xúc tiến, lựa chọn các nhà đầu tư có năng lực, công nghệ phù hợp, ưu tiên các ngành có giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường và tạo việc làm cho lao động địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh nhấn mạnh, trong giai đoạn phát triển mới, Bắc Ninh cần chuyển mạnh từ phát triển công nghiệp theo chiều rộng sang nâng cao chất lượng, ưu tiên các dự án công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn, thân thiện với môi trường và sử dụng hiệu quả đất đai.

Theo lãnh đạo thành phố, các khu công nghiệp cần phát triển theo hướng hiện đại, xanh, sinh thái, đồng bộ hạ tầng, gắn với đô thị, dịch vụ và nâng cao đời sống người lao động. Thành phố đề nghị nhà đầu tư tập trung nguồn lực, bảo đảm tiến độ dự án, đồng thời thu hút có chọn lọc các dự án công nghệ cao, điện tử, bán dẫn, công nghiệp hỗ trợ và các ngành có giá trị gia tăng cao.

Khi hoàn thành và đi vào khai thác, Khu công nghiệp Quế Võ III – Phân khu 2 được kỳ vọng bổ sung quỹ đất sản xuất mới, tăng khả năng tiếp nhận các doanh nghiệp trong nước và quốc tế, tạo thêm việc làm, thúc đẩy dịch vụ, logistics và công nghiệp hỗ trợ, qua đó đóng góp vào phát triển kinh tế – xã hội của Bắc Ninh.

Với Tập đoàn Mạnh Đức, dự án tiếp tục đánh dấu bước phát triển của doanh nghiệp trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh hạ tầng công nghiệp. Thành lập từ năm 2002, doanh nghiệp đã tham gia phát triển một số dự án công nghiệp, đô thị và bất động sản tại Bắc Ninh.

Việc khởi công Khu công nghiệp Quế Võ III – Phân khu 2 được kỳ vọng mở thêm không gian phát triển công nghiệp, góp phần nâng cao năng lực hạ tầng và tạo dư địa thu hút các dòng vốn đầu tư phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn và bền vững của Bắc Ninh.