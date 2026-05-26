

Với hơn 80,2 triệu người dùng thường xuyên hàng tháng và khoảng 2,1 tỷ tin nhắn được gửi đi mỗi ngày, Zalo hiện là nền tảng kết nối được sử dụng rộng rãi tại Việt Nam, đồng hành cùng người dân trong mọi hoạt động từ giao tiếp cá nhân, làm việc cho đến tiếp cận các dịch vụ công và tiện ích đời sống.

Với hơn 80 triệu người dùng thường xuyên, Zalo tiếp tục giữ vị thế nền tảng tin nhắn được yêu thích nhất

Không chỉ là nền tảng nhắn tin và gọi điện, Zalo còn tiếp tục mở rộng vai trò như một nền tảng hỗ trợ đời sống số toàn diện với nhiều tính năng tích hợp AI như dịch tin nhắn bằng AI, soạn tin nhắn bằng giọng nói, hay phụ đề cuộc gọi video. Hiện có khoảng 30% người dùng Zalo đang sử dụng các tính năng AI trên nền tảng.

Cụ thể, vào đầu tháng 4 vừa qua, Zalo đã chủ động hỗ trợ các kết nối trực tiếp (Bot API) đến Open Claw, một nền tảng trợ lý ảo mã nguồn mở. Qua đó, người dùng Việt Nam có thể sử dụng tác nhân AI này ngay trong giao diện nhắn tin quen thuộc, với trải nghiệm liền mạch và gần như không có cảm giác “chuyển ứng dụng”.

Với hơn 80 triệu người dùng thường xuyên, Zalo tiếp tục giữ vị thế nền tảng tin nhắn được yêu thích nhất

Song song với đổi mới công nghệ, Zalo cũng đẩy mạnh các nỗ lực tăng khả năng tiếp cận công nghệ cho nhiều nhóm người dùng trong xã hội. Cụ thể là mới đây Zalo đã đẩy mạnh phát triển các tính năng hỗ trợ người cao tuổi, người khiếm thị, người lao động phổ thông và người có hạn chế về thính lực tiếp cận môi trường số dễ dàng hơn. Trong tháng 5, đại diện Zalo cũng đã trình bày giải pháp công nghệ hỗ trợ người khiếm thị tại Develop Center, Singapore.

Những nỗ lực trên là một phần trong định hướng “Make the Internet change Vietnamese lives” mà Zalo theo đuổi trong nhiều năm qua.

Zalo cũng cho biết, trong thời gian tới sẽ tiếp tục mở rộng hệ sinh thái công nghệ, tập trung phát triển các tính năng AI và các giải pháp phục vụ chuyển đổi số tại Việt Nam, đồng thời duy trì cam kết về an toàn thông tin và trải nghiệm người dùng.