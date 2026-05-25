Hơn 1.000 sinh viên Trường Đại học Khánh Hòa tham gia kết nối tuyển dụng

Ngày 25/5, Trường Đại học Khánh Hòa tổ chức Ngày hội việc làm năm 2026. Chương trình thu hút hơn 1.000 sinh viên tham gia tìm kiếm cơ hội việc làm, thực tập và định hướng nghề nghiệp trước khi tốt nghiệp.

Ngày hội năm nay có sự tham gia của 32 doanh nghiệp, đơn vị tuyển dụng trong và ngoài tỉnh Khánh Hòa, hoạt động ở nhiều lĩnh vực như du lịch – khách sạn, giáo dục, công nghệ thông tin, truyền thông, thương mại, dịch vụ, y tế, nông nghiệp, gia dụng và mỹ phẩm.

Các sinh viên tìm hiểu thông tin tuyển dụng của doanh nghiệp.

Tại sự kiện, các doanh nghiệp trực tiếp tổ chức gian hàng tuyển dụng, giới thiệu môi trường làm việc, nhu cầu nhân sự, tiếp nhận hồ sơ và phỏng vấn sinh viên ngay tại chỗ. Đây được xem là cơ hội để sinh viên tiếp cận thực tế với thị trường lao động, tìm hiểu yêu cầu tuyển dụng cũng như chủ động kết nối với nhà tuyển dụng phù hợp với ngành học và định hướng nghề nghiệp của bản thân.

Theo Ban tổ chức, Ngày hội việc làm năm 2026 không chỉ là hoạt động hỗ trợ tuyển dụng mà còn là cầu nối giữa nhà trường và doanh nghiệp trong công tác đào tạo, thực tập và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Điểm nhấn của chương trình năm nay là hoạt động “Passport Ngày hội việc làm”. Sinh viên được phát Passport để tham gia check-in tại các gian hàng doanh nghiệp, tìm hiểu thông tin tuyển dụng và nhận xác nhận tham gia chương trình bốc thăm may mắn. Hoạt động này góp phần tăng tính tương tác, tạo không khí sôi động và khuyến khích sinh viên chủ động tiếp cận doanh nghiệp.

Ngày hội việc làm thu hút sự tham gia của 32 doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực .

Nhiều sinh viên cho biết việc được gặp gỡ trực tiếp nhà tuyển dụng giúp các em hiểu rõ hơn về yêu cầu nghề nghiệp, kỹ năng cần thiết cũng như cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp.

Bên cạnh hoạt động tuyển dụng, nhà trường còn tổ chức workshop với chủ đề “Kỹ năng phỏng vấn và kỹ năng thích nghi với môi trường làm việc - Hành trang nghề nghiệp trong kỷ nguyên số”.

Workshop tập trung chia sẻ các nội dung thiết thực như kỹ năng xây dựng CV, kỹ năng phỏng vấn, giao tiếp trong môi trường doanh nghiệp và khả năng thích nghi với yêu cầu tuyển dụng trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay.

Lãnh đạo Trường Đại học Khánh Hòa chụp ảnh lưu niệm với các doanh nghiệp tham gia ngày hội.

Chương trình có sự tham gia chia sẻ của đại diện Ana Mandara Cam Ranh, mang đến nhiều kinh nghiệm thực tế cho sinh viên trước khi gia nhập thị trường lao động.

Ngày hội việc làm năm 2026 được tổ chức trong khuôn khổ “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” cuối khóa năm học 2025 – 2026 dành cho sinh viên khóa K7 và K47.

Thông qua hoạt động này, Trường Đại học Khánh Hòa tiếp tục khẳng định vai trò trong công tác hỗ trợ sinh viên, kết nối doanh nghiệp và nâng cao chất lượng đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn của xã hội.