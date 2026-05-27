Hải Phòng lọt top 1.000 Hệ sinh thái khởi nghiệp nổi bật toàn cầu

Tham dự Hội nghị, về phía Viện KIST, có Tiến sĩ Sang-Rok OH - Chủ tịch Viện, tham dự trực tuyến từ Seoul (Hàn Quốc); Tiến sĩ Sanghoon Jung - Giám đốc Trung tâm R&D, Chi nhánh KIST Gangneung. Về phía thành phố Hải Phòng có ông Nguyễn Cao Thắng - Ủy viên Thành ủy, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cùng đại diện các sở, ban, ngành, trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp và cộng đồng doanh nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Nguyễn Cao Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng cho biết: “Đây là một sự kiện 3 trong 1, đóng vai trò là dấu mốc tăng tốc mạnh mẽ cho chuỗi hoạt động khoa học công nghệ vốn đang diễn ra vô cùng sôi nổi của Thành phố từ đầu năm 2026 đến nay. Đồng thời, là lời tuyên bố mạnh mẽ về tầm nhìn chiến lược của Hải Phòng - định vị thành phố trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo mở, kết nối trực tiếp với mạng lưới toàn cầu”.

Hải Phòng chính thức ghi tên vào bản đồ khởi nghiệp thế giới

Hải Phòng bước vào năm 2026 với một tâm thế và vị thế hoàn toàn mới. Những bước đi của ngày hôm nay chính là hành động cụ thể nhằm hiện thực hóa các quyết sách lớn của Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị và Chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo. Thành phố sở hữu một nền tảng kinh tế vĩ mô bứt phá mạnh mẽ với quy mô đạt 29,4 tỷ USD, duy trì tốc độ tăng trưởng hai con số liên tục suốt 11 năm qua. Đặc biệt, trong giai đoạn 2026 - 2030, Hải Phòng được giao mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân từ 13 - 14%/năm, con số cao nhất cả nước.

Ông Nguyễn Cao Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng phát biểu khai mạc.

Chính bệ đỡ kinh tế vững chắc đó đã tạo tiền đề cho một bước ngoặt lịch sử, Hải Phòng lần đầu tiên chính thức ghi tên mình vào bản đồ khởi nghiệp thế giới, lọt vào Top 1.000 Hệ sinh thái khởi nghiệp nổi bật toàn cầu với vị trí thứ 765, đứng thứ 23 Đông Nam Á theo công bố mới nhất của tổ chức Startup Blink. Tại Việt Nam, Hải Phòng tự hào là 1 trong 4 địa phương có mặt trong bảng xếp hạng này.

“Dấu mốc này khẳng định, hạ tầng địa lý và cảng biển là điều kiện cần, nhưng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số mới là điều kiện đủ để Hải Phòng kiến tạo năng lực cạnh tranh dài hạn trên sân chơi quốc tế, hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh và Net Zero”, ông Nguyễn Cao Thắng nhấn mạnh.

Viện KIST muốn phát triển Hải Phòng thành trung tâm tâm đổi mới sáng tạo khu vực Đông Nam Á

Cũng tại Hội nghị, Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Ứng dụng khoa học công nghệ Hải Phòng, Viện KIST Chi nhánh Gangneung và Công ty TNHH Eco-Hopia đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác triển khai dự án chuyển giao công nghệ. Trên cơ sở đó, UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 333/KH-UBND với lộ trình hành động 5 năm (2026–2030). Hôm nay, Sở Khoa học và Công nghệ chính thức kích hoạt những bước đi cụ thể đầu tiên, từ việc thành lập KIST-HaiPhong Techhub, đào tạo nhân lực chất lượng cao, chuyển giao công nghệ tiềm năng, cho đến nghiên cứu chung trong lĩnh vực y sinh và công nghệ sinh học. Theo đó, đến tháng 8/2026, các bên sẽ hoàn thiện hồ sơ đề xuất thành lập, chức năng và quy chế vận hành; đến tháng 12/2026, ban hành Quyết định bổ sung bộ máy tổ chức cấp phòng trực thuộc ISC và chính thức ra mắt, kích hoạt vận hành KIST-HaiPhong Techhub.

Tiến sĩ Sanghoon Jung - Giám đốc Trung tâm R&D, Chi nhánh KIST Gangneung, Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc (KIST) phát biểu tại Hội nghị.

Ông Sang Rok Oh, Chủ tịch Viện KIST chia sẻ tại điểm cầu trực tuyến ở Hàn Quốc: Biên bản ghi nhớ giữa Viện KIST và UBND TP. Hải Phòng không chỉ đơn thuần là một văn bản hợp tác. Trên cơ sở tinh thần hợp tác được xác lập tại hội nghị thượng đỉnh Việt Nam - Hàn Quốc, Viện KIST mong muốn trở thành đối tác công nghệ tin cậy và vững chắc nhất, đồng hành cùng TP. Hải Phòng trong quá trình phát triển, trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của miền Bắc Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác triển khai dự án chuyển giao công nghệ giữa Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Ứng dụng khoa học công nghệ Hải Phòng; Viện KIST; Chi nhánh Gangneung và Công ty TNHH Eco-Hopia.

Đặc biệt, sự kiện hôm nay mang một ý nghĩa vô cùng to lớn. Hôm nay, phân biệt căng ngang của Viện KIST, Trung tâm đổi mới sáng tạo khoa học công nghệ Hải Phòng và doanh nghiệp Hàn Quốc E Bobby sẽ cùng ký kết biên bản hợp tác. Bên cạnh đó, Ê cô bút Bi A và Công ty Nông nghiệp Sông Da Cờ Linh của Việt Nam cũng sẽ ký kết biên bản ghi nhớ cho hoạt động hợp tác kinh doanh.

Trong thời gian tới, viện KIST mong muốn tiếp tục nhân rộng những mô hình hợp tác thành công như vậy. Đồng thời, kỳ vọng các doanh nghiệp công nghệ tiên tiến của Hàn Quốc đang hợp tác với viện KIST sẽ đầu tư vào các khu công nghiệp của Hải Phòng, cùng nghiên cứu, cùng sản xuất và cùng phát triển thị trường với các doanh nghiệp và Viện nghiên cứu của Việt Nam.

Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng cam kết huy động tối đa nguồn lực, quyết tâm triển khai toàn diện và thực chất các nội dung hợp tác với Viện KIST Hàn Quốc, biến các cam kết chiến lược thành động lực công nghệ mạnh mẽ, đưa Hải Phòng bứt phá mạnh mẽ trên bản đồ đổi mới sáng tạo quốc tế. Đây là một cam kết dài hạn, đưa Hải Phòng trở thành nơi đón tiếp và chuyển giao công nghệ Hàn Quốc hàng đầu tại khu vực.