Hành vi bán chui cổ phiếu không thông báo theo quy định sẽ bị xử phạt nặng.

Người nhà lãnh đạo Thép Tiến Lên bị phạt gần 480 triệu đồng vì bán chui cổ phiếu

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Phạm Thúy Liễu do không báo cáo trước khi thực hiện giao dịch cổ phiếu TLH của Công ty CP Tập đoàn Thép Tiến Lên.

Theo quyết định xử phạt, bà Phạm Thúy Liễu là người có liên quan tới bà Phạm Thị Hồng, Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Thép Tiến Lên. Cá nhân này đã bán gần 2,4 triệu cổ phiếu TLH nhưng không thực hiện nghĩa vụ báo cáo về giao dịch dự kiến theo quy định của pháp luật chứng khoán.

Với hành vi trên, bà Liễu bị xử phạt số tiền hơn 479,73 triệu đồng, tương đương 2% giá trị chứng khoán giao dịch thực tế tính theo mệnh giá. Ngoài hình thức xử phạt bằng tiền, cơ quan quản lý còn áp dụng biện pháp đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán trong thời hạn 4 tháng.

Theo dữ liệu thị trường, lượng cổ phiếu TLH được bán ra có giá trị tính theo mệnh giá gần 34 tỷ đồng. Trong phiên giao dịch gần nhất, cổ phiếu TLH giao dịch quanh vùng 4.650 đồng/cổ phiếu, thấp hơn đáng kể so với mệnh giá.

Động thái xử phạt diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu TLH đang thuộc diện cảnh báo của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM do doanh nghiệp ghi nhận lỗ sau thuế hợp nhất khoảng 18 tỷ đồng vào cuối năm 2025.

Dù vậy, báo cáo tài chính quý I/2026 của Thép Tiến Lên cho thấy doanh nghiệp bắt đầu có tín hiệu cải thiện kết quả kinh doanh. Doanh thu quý đạt hơn 1.032 tỷ đồng, giảm khoảng 20% so với cùng kỳ, nhưng lợi nhuận sau thuế đạt hơn 6,4 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với quý I/2025.

Việc người liên quan đến lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện giao dịch nhưng không công bố thông tin tiếp tục cho thấy áp lực siết chặt minh bạch trên thị trường chứng khoán. Đây là nhóm giao dịch được cơ quan quản lý giám sát chặt bởi có thể ảnh hưởng trực tiếp tới tâm lý nhà đầu tư và tính công bằng của thị trường.

Không riêng cá nhân liên quan tới Thép Tiến Lên, thời gian gần đây Thanh tra Chứng khoán Nhà nước liên tục ban hành các quyết định xử phạt đối với tổ chức trung gian trên thị trường.

Mới đây, Công ty CP Chứng khoán Beta cũng bị xử phạt tổng cộng 362,5 triệu đồng do nhiều vi phạm trong hoạt động nghiệp vụ.

Cụ thể, doanh nghiệp bị phạt 187,5 triệu đồng vì vi phạm quy định về hạn chế cho vay khi thực hiện cho vay đối với một số cá nhân thông qua hình thức tạm ứng, giao vốn trong giai đoạn 2024 đến 2025.

Ngoài ra, công ty chứng khoán này còn bị xử phạt thêm 175 triệu đồng do báo cáo có nội dung sai lệch liên quan đến tỷ lệ an toàn tài chính tại nhiều thời điểm trong các năm 2024 và 2025.

Cơ quan quản lý cũng yêu cầu Công ty Chứng khoán Beta thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả bằng việc báo cáo lại thông tin chính xác theo quy định.

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam đang hướng tới nâng hạng và gia tăng thu hút dòng vốn ngoại, việc tăng cường xử lý các hành vi vi phạm công bố thông tin, giao dịch nội bộ và sai lệch báo cáo tài chính được xem là bước đi nhằm củng cố niềm tin nhà đầu tư, đồng thời nâng chuẩn minh bạch cho toàn thị trường.