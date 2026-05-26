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Người nhà lãnh đạo Thép Tiến Lên bị phạt gần 480 triệu đồng vì bán chui cổ phiếu

Thế Kiên

Thế Kiên

20:45 | 26/05/2026
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Người liên quan đến lãnh đạo Công ty CP Tập đoàn Thép Tiến Lên (Hose: TLH) bị xử phạt gần 480 triệu đồng và đình chỉ giao dịch 4 tháng sau khi bán gần 2,4 triệu cổ phiếu TLH nhưng không báo cáo. Vụ việc tiếp tục làm nóng câu chuyện minh bạch trên thị trường chứng khoán, trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp và công ty chứng khoán liên tiếp bị xử lý vi phạm.
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Người nhà lãnh đạo Thép Tiến Lên bị phạt gần 480 triệu đồng vì bán chui cổ phiếu
Hành vi bán chui cổ phiếu không thông báo theo quy định sẽ bị xử phạt nặng.

Người nhà lãnh đạo Thép Tiến Lên bị phạt gần 480 triệu đồng vì bán chui cổ phiếu

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Phạm Thúy Liễu do không báo cáo trước khi thực hiện giao dịch cổ phiếu TLH của Công ty CP Tập đoàn Thép Tiến Lên.

Theo quyết định xử phạt, bà Phạm Thúy Liễu là người có liên quan tới bà Phạm Thị Hồng, Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Thép Tiến Lên. Cá nhân này đã bán gần 2,4 triệu cổ phiếu TLH nhưng không thực hiện nghĩa vụ báo cáo về giao dịch dự kiến theo quy định của pháp luật chứng khoán.

Với hành vi trên, bà Liễu bị xử phạt số tiền hơn 479,73 triệu đồng, tương đương 2% giá trị chứng khoán giao dịch thực tế tính theo mệnh giá. Ngoài hình thức xử phạt bằng tiền, cơ quan quản lý còn áp dụng biện pháp đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán trong thời hạn 4 tháng.

Theo dữ liệu thị trường, lượng cổ phiếu TLH được bán ra có giá trị tính theo mệnh giá gần 34 tỷ đồng. Trong phiên giao dịch gần nhất, cổ phiếu TLH giao dịch quanh vùng 4.650 đồng/cổ phiếu, thấp hơn đáng kể so với mệnh giá.

Động thái xử phạt diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu TLH đang thuộc diện cảnh báo của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM do doanh nghiệp ghi nhận lỗ sau thuế hợp nhất khoảng 18 tỷ đồng vào cuối năm 2025.

Dù vậy, báo cáo tài chính quý I/2026 của Thép Tiến Lên cho thấy doanh nghiệp bắt đầu có tín hiệu cải thiện kết quả kinh doanh. Doanh thu quý đạt hơn 1.032 tỷ đồng, giảm khoảng 20% so với cùng kỳ, nhưng lợi nhuận sau thuế đạt hơn 6,4 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với quý I/2025.

Việc người liên quan đến lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện giao dịch nhưng không công bố thông tin tiếp tục cho thấy áp lực siết chặt minh bạch trên thị trường chứng khoán. Đây là nhóm giao dịch được cơ quan quản lý giám sát chặt bởi có thể ảnh hưởng trực tiếp tới tâm lý nhà đầu tư và tính công bằng của thị trường.

Không riêng cá nhân liên quan tới Thép Tiến Lên, thời gian gần đây Thanh tra Chứng khoán Nhà nước liên tục ban hành các quyết định xử phạt đối với tổ chức trung gian trên thị trường.

Mới đây, Công ty CP Chứng khoán Beta cũng bị xử phạt tổng cộng 362,5 triệu đồng do nhiều vi phạm trong hoạt động nghiệp vụ.

Cụ thể, doanh nghiệp bị phạt 187,5 triệu đồng vì vi phạm quy định về hạn chế cho vay khi thực hiện cho vay đối với một số cá nhân thông qua hình thức tạm ứng, giao vốn trong giai đoạn 2024 đến 2025.

Ngoài ra, công ty chứng khoán này còn bị xử phạt thêm 175 triệu đồng do báo cáo có nội dung sai lệch liên quan đến tỷ lệ an toàn tài chính tại nhiều thời điểm trong các năm 2024 và 2025.

Cơ quan quản lý cũng yêu cầu Công ty Chứng khoán Beta thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả bằng việc báo cáo lại thông tin chính xác theo quy định.

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam đang hướng tới nâng hạng và gia tăng thu hút dòng vốn ngoại, việc tăng cường xử lý các hành vi vi phạm công bố thông tin, giao dịch nội bộ và sai lệch báo cáo tài chính được xem là bước đi nhằm củng cố niềm tin nhà đầu tư, đồng thời nâng chuẩn minh bạch cho toàn thị trường.

Những hành vi dễ bị xử phạt trên thị trường chứng khoán

Các hành vi thường bị cơ quan quản lý xử phạt gồm giao dịch không công bố thông tin, thao túng giá cổ phiếu, công bố báo cáo sai lệch, cho vay vượt giới hạn và sử dụng thông tin nội bộ để giao dịch. Mức xử phạt có thể từ vài chục triệu đồng đến hàng tỷ đồng, kèm đình chỉ giao dịch hoặc đình chỉ hoạt động nghiệp vụ tùy mức độ vi phạm.
Phạm Thúy Liễu Phạm Thị Hồng Bán chui cổ phiếu cổ phiếu TLH Thép Tiến Lên Công ty CP Tập đoàn Thép Tiến Lên Công ty CP Chứng khoán Beta Công ty Chứng khoán Beta Thanh tra Chứng khoán Nhà nước

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PNJ Giá mua Giá bán
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Hà Nội - PNJ 137,600 140,600
Đà Nẵng - PNJ 137,600 140,600
Miền Tây - PNJ 137,600 140,600
Tây Nguyên - PNJ 137,600 140,600
Đông Nam Bộ - PNJ 137,600 140,600
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Trung Quốc siết quy định về an toàn trang bị nội thất ô tô

Chery giới thiệu Omoda X, mẫu SUV sở hữu công nghệ quan sát ban đêm

Chery giới thiệu Omoda X, mẫu SUV sở hữu công nghệ quan sát ban đêm

Kỹ sư hàng không nêu manh mối mới về vụ mất tích MH370

Kỹ sư hàng không nêu manh mối mới về vụ mất tích MH370

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Đại diện Việt Nam Team Secret Whales bị loại khỏi CKTG 2026

Đại diện Việt Nam Team Secret Whales bị loại khỏi CKTG 2026

Mỹ đề xuất luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số

Mỹ đề xuất luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số

MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

MVK Esports đánh bại FURIA, tiến gần vòng Swiss CKTG 2026

MVK Esports đánh bại FURIA, tiến gần vòng Swiss CKTG 2026