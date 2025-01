Lỗ lũy kế, cổ phiếu HVX bị đưa vào diện cảnh báo

Kết quả kinh doanh năm 2023 của Vicem Hải Vân.

Lý do HOSE đưa ra là vì HVX đã lỗ lũy kế tại ngày 31/12/2023 gần 61 tỷ đồng, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo, tổng nguồn vốn của Vicem Hải Vân là 686 tỷ đồng, giảm 11% so với hồi đầu năm. Dư nợ tài chính ở mức 126,1 tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm và toàn bộ là dư nợ ngắn hạn.

Năm 2023, HVX kinh doanh dưới giá vốn khi lỗ gộp gần 26 tỷ đồng. Sau khi trừ thêm các chi phí, Công ty lỗ sau thuế hơn 64 tỷ đồng, năm 2022 lãi gần 2 tỷ đồng. Với khoản lỗ sau thuế này, Công ty lỗ lũy kế gần 61 tỷ đồng vào cuối năm.

Giải thích cho kết quả thua lỗ trên, HVX cho biết giá vốn trong năm tăng cao do trích khấu hao trạm trung chuyển tại Quy Nhơn; chi phí quản lý tăng do trích dự phòng nợ phải thu khó đòi; và chi phí khác tăng do tiền thuế giá trị gia tăng xi măng xuất khẩu không được khấu trừ.

Trên sàn chứng khoán, giá cổ phiếu HVX sau khi lập đỉnh từ giữa tháng 6/2023 đã dần lao dốc cho đến hiện tại. Đầu phiên 18/03, giá cổ phiếu HVX ở mức 2,910 đồng/cp, giảm hơn 32% so với đỉnh nói trên.

Ngày 26/3 tới đây là ngày đăng ký cuối cùng cổ cổ đông đăng ký tham gia Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Vicem Hải Vân. Thời gian họp cụ thể chưa được thông báo. Địa điểm tổ chức họp tại Trụ sở chính công ty - số 65 Nguyễn Văn Cừ, quận Liên Chiều, TP. Đà Nẵng.