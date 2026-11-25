Ngày 25/11, trong khuôn khổ Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Thọ năm 2026 (Techfest PhuTho 2026), Công an tỉnh Phú Thọ tham gia trưng bày, giới thiệu các sản phẩm, giải pháp ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số. Gian hàng tập trung vào những ứng dụng phục vụ quản lý nhà nước, bảo đảm an ninh, trật tự và hỗ trợ công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Đại diện Công an tỉnh Phú Thọ giới thiệu giải pháp ứng dụng khoa học

Tại sự kiện, Công an tỉnh Phú Thọ giới thiệu nhiều sản phẩm, tiện ích chuyển đổi số của lực lượng Công an, trong đó có ứng dụng VNeID. Bên cạnh hoạt động trưng bày, cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn người dân khai thác các tiện ích số, bảo vệ thông tin cá nhân và nhận diện những thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng. Hoạt động này giúp người dân tiếp cận trực tiếp với các ứng dụng công nghệ đang được triển khai trong lĩnh vực quản lý dân cư và phục vụ các nhu cầu thiết yếu. Đồng thời, việc hướng dẫn sử dụng các tiện ích số gắn với tuyên truyền bảo vệ dữ liệu cá nhân góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng của người dân khi tham gia môi trường số.

Cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn người dân khai thác các tiện ích số

Giới thiệu thiết bị bay không người lái phục vụ chữa cháy, cứu nạn

Một trong những nội dung đáng chú ý tại gian hàng Công an tỉnh Phú Thọ là các thiết bị, giải pháp công nghệ phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH). Trong đó, thiết bị bay không người lái được giới thiệu với khả năng ứng dụng trong hoạt động chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Giải pháp công nghệ phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy được giới thiệu tại khu trưng bày

Việc ứng dụng thiết bị bay không người lái có thể hỗ trợ lực lượng chức năng trinh sát, đánh giá tình hình và tiếp cận thông tin tại những khu vực nguy hiểm. Qua đó, công nghệ góp phần hỗ trợ quá trình xử lý các tình huống cháy, nổ, sự cố và tai nạn, nâng cao hiệu quả công tác PCCC và CNCH. Các sản phẩm, giải pháp được giới thiệu tại Techfest Phú Thọ 2026 cho thấy phạm vi ứng dụng của khoa học, công nghệ trong hoạt động của lực lượng Công an, từ cung cấp tiện ích số phục vụ người dân đến hỗ trợ các nhiệm vụ bảo đảm an toàn xã hội.

Việc tham gia ngày hội cũng thể hiện sự chủ động của Công an tỉnh Phú Thọ trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào các mặt công tác. Thông qua hoạt động trưng bày, giới thiệu và hướng dẫn trực tiếp, các giải pháp công nghệ được đưa đến gần hơn với người dân, doanh nghiệp, góp phần phục vụ công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.