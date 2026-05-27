Hướng dẫn phương pháp tính thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo Nghị định 68/2026

Theo Nghị định 68/2026/NĐ-CP ngày 5/3/2026 của Chính phủ về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân được quy định cụ thể tại Khoản 5, Điều 4, Chương II.

Theo quy định, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trên 500 triệu đồng đến 3 tỷ đồng được lựa chọn một trong hai phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân.

Phương pháp thứ nhất là tính thuế theo thuế suất nhân với doanh thu tính thuế. Thuế suất áp dụng theo Khoản 3, Điều 7 Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15.

Ảnh minh hoạ.

Theo đó, một số mức thuế suất được quy định gồm: Phân phối, cung cấp hàng hóa: 0,5%; Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 2%; Cho thuê tài sản, đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, bán hàng đa cấp: 5%; Sản xuất, vận tải, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 1,5%; Nội dung số, trò chơi điện tử, quảng cáo số: 5%; Hoạt động kinh doanh khác: 1%.

Phương pháp thứ hai là tính thuế theo thu nhập tính thuế nhân với thuế suất. Thu nhập tính thuế được xác định bằng doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ sau khi trừ các chi phí liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh trong kỳ tính thuế.

Nghị định 68/2026/NĐ-CP quy định hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu trên 3 tỷ đồng/năm bắt buộc áp dụng phương pháp tính thuế theo thu nhập tính thuế nhân với thuế suất.

Đối với trường hợp hộ kinh doanh đang áp dụng phương pháp này, việc tính thuế sẽ được thực hiện ổn định trong 2 năm liên tục kể từ năm đầu tiên áp dụng.

Trong khi đó, hộ kinh doanh có doanh thu từ trên 500 triệu đồng đến 3 tỷ đồng/năm đang áp dụng phương pháp tính thuế theo doanh thu, nếu doanh thu thực tế vượt 3 tỷ đồng thì từ năm tiếp theo phải chuyển sang phương pháp tính theo thu nhập tính thuế.

Bên cạnh đó, Điều 5, Chương II của Nghị định cũng quy định doanh thu để xác định thuế thu nhập cá nhân.

Doanh thu đối với một số trường hợp được quy định cụ thể như sau: Hoạt động gia công hàng hóa được tính trên toàn bộ tiền thu từ gia công; Bán hàng trả góp, trả chậm tính theo giá bán trả một lần, không bao gồm lãi trả góp; Đại lý bán hàng đúng giá hưởng hoa hồng tính trên khoản hoa hồng được hưởng; Hoạt động cho thuê tài sản được xác định theo số tiền thuê từng kỳ hoặc phân bổ theo số năm trả trước; Hoạt động vận tải tính trên toàn bộ doanh thu vận chuyển; Hoạt động xây dựng, lắp đặt tính theo giá trị công trình hoặc khối lượng nghiệm thu.

Theo Nghị định, đối với hoạt động bán hàng hóa, thời điểm xác định doanh thu là khi chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua.

Đối với hoạt động cung ứng dịch vụ, doanh thu được xác định tại thời điểm hoàn thành cung ứng dịch vụ hoặc hoàn thành từng phần dịch vụ cho khách hàng.