Cuộc sàng lọc quy mô lớn nhất từ trước đến nay

Cục Thuế ra Công văn 1927/CT-KTr ngày 31/3/2026, kèm danh sách 302 doanh nghiệp có doanh thu từ nghìn tỷ đồng thuộc diện kiểm tra thuế. Đây là lần đầu tiên cơ quan thuế công bố một danh sách kiểm tra có tính hệ thống với quy mô lớn, trải rộng từ Hà Nội, TP HCM đến Đồng Nai, Hưng Yên, Thanh Hóa, Gia Lai và 15 tỉnh thành khác. Mẫu số chung xuyên suốt danh sách 302 doanh nghiệp là doanh thu lớn, rủi ro tuân thủ cao và chuỗi cung ứng phức tạp.

Phân tích cơ cấu danh sách cho thấy ba nhóm ngành chiếm tỷ trọng áp đảo. Thép và kim loại dẫn đầu với khoảng 45 đến 50 doanh nghiệp, tiếp theo là xăng dầu và nhiên liệu với xấp xỉ 22 đơn vị, dệt may và sợi sắp xếp ngay sau đó với khoảng 20 doanh nghiệp. Ba nhóm này cộng lại chiếm gần 30% tổng danh sách, tức là cứ ba doanh nghiệp trong diện thanh tra thì có gần một doanh nghiệp thuộc chuỗi vật liệu công nghiệp cơ bản.

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Tại sao ba ngành này nằm đầu danh sách

Thép, xăng dầu và dệt may có chung một đặc điểm cấu trúc: doanh thu rất lớn nhưng biên lợi nhuận thường mỏng, chuỗi cung ứng kéo dài qua nhiều tầng trung gian và giao dịch nội bộ tập đoàn chiếm tỷ trọng cao. Ba yếu tố này tạo ra không gian kỹ thuật để điều chỉnh giá giao dịch nội bộ, khấu trừ chi phí vốn và phân bổ lãi vay theo hướng giảm thu nhập chịu thuế. Cơ quan thuế hiểu rõ điều này và danh sách 1927/CT-KTr phản chiếu chính xác bức tranh rủi ro tuân thủ đó.

Gang Thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh, Lọc Hóa Dầu Nghi Sơn, Điện Nghi Sơn 2, Thép Vina Kyoei, Thép Posco Yamato Vina, China Steel & Nippon Steel Việt Nam, tất cả đều là liên doanh hoặc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với giao dịch xuyên biên giới thường xuyên. Theo quy định hiện hành về giá chuyển nhượng tại Nghị định 132/2020/NĐ-CP, giới chuyên gia cho rằng, đây là nhóm chịu nghĩa vụ lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết cao nhất.

Doanh nghiệp công nghệ và tiêu dùng số lần đầu xuất hiện đồng loạt

Sự có mặt của VNG, Be Group, Tiki, One Mount Distribution, GSM - Di Chuyển Xanh và Thông Minh, cùng VNPT Thanh Toán Điện Tử trong cùng một danh sách với Formosa hay Lọc Hóa Dầu Nghi Sơn là điểm đọc quan trọng nhất của Công văn 1927. Các doanh nghiệp công nghệ và kinh tế số thế hệ mới đã đạt quy mô doanh thu đủ lớn để lọt vào tầm giám sát cùng khung với các tập đoàn công nghiệp truyền thống. Điều này xác nhận một thực tế thị trường: nền kinh tế số Việt Nam đã qua giai đoạn tăng trưởng ưu tiên, bước sang giai đoạn đóng góp ngân sách theo tỷ lệ tương xứng với quy mô.

VinFast có mặt qua hai pháp nhân riêng biệt là Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinFast tại Hải Phòng và Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ VinFast tại Hà Nội. Thực tế này cho thấy cơ quan thuế theo dõi cả tầng sản xuất lẫn tầng phân phối của một tập đoàn, thay vì chỉ kiểm tra tại pháp nhân mẹ. Phương pháp tiếp cận theo chuỗi giá trị này đòi hỏi các tập đoàn đa pháp nhân phải rà soát toàn bộ cấu trúc giao dịch nội bộ, chứ không phải chỉ từng công ty đơn lẻ.

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Hưng Yên và Bắc Ninh có mật độ cao nhất

Nhìn vào phân bố địa lý, Hưng Yên xuất hiện với mật độ dày bất thường với hơn 15 doanh nghiệp trong danh sách mang địa chỉ thuế tại tỉnh này, chủ yếu là các công ty thép và kim loại như Thép Không Gỉ Hà Anh, Thép Nhật Quang, Kết Cấu Thép 568, Toàn Hưng, Hưng Gia Nam, Hưng Gia An Phát. Hưng Yên từ lâu là địa điểm đặt trụ sở của nhiều công ty thương mại thép lớn phía Bắc, với doanh thu ghi nhận cao do đóng vai trò trung gian phân phối. Cơ cấu này tạo ra rủi ro thuế đặc thù: doanh thu lớn nhưng giá trị gia tăng thực tế tạo ra tại địa phương không tương xứng.

Nhóm doanh nghiệp Bắc Ninh trong danh sách lại thuộc lĩnh vực hoàn toàn khác, điện tử và bán dẫn, với Bujeon Vietnam Electronics, ITM Semiconductor Vietnam, Hana Micron Vina, Công Nghệ Điện Tử JSE Việt Nam, Seojin Auto, Nano Tech và Kính Nổi Việt Nam. Đây là nhóm FDI xuất khẩu cao, giao dịch nội bộ tập đoàn toàn cầu chiếm phần lớn doanh thu và chi phí. Kiểm tra thuế trong phân khúc này thường tập trung vào tính hợp lệ của chi phí bản quyền, phí quản lý và giá xuất khẩu sang công ty mẹ.

Nhà nước và tư nhân: Cùng một ngưỡng trách nhiệm

Danh sách 302 không phân biệt hình thức sở hữu. Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Nam Định sát cạnh Ramatex Nam Định và Haivina. Thực Phẩm Saigon Co.op đứng cùng với Lotteria Việt Nam và KFC Việt Nam. Bia Sài Gòn Bình Tây nằm chung với Bia Carlsberg Việt Nam và Bia Anheuser-Busch InBev Việt Nam. Tín hiệu chính sách ở đây rõ ràng: ngưỡng doanh thu nghìn tỷ tạo ra nghĩa vụ minh bạch thuế bình đẳng, bất kể doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước, tư nhân hay nước ngoài.

Với khối doanh nghiệp nhà nước, thách thức chính không phải là trốn thuế mà là quản lý giá nội bộ giữa công ty mẹ và các đơn vị thành viên, cùng với tính hợp lệ của các khoản chi đặc thù như khấu hao tài sản lớn, dự phòng và trích lập quỹ. Với khối tư nhân và FDI, trọng tâm kiểm tra thường là giao dịch liên kết, phân bổ chi phí tập đoàn và tỷ lệ vốn vay nội bộ. Hai nhóm này cần chuẩn bị hồ sơ theo hai hướng khác nhau, dù cùng nằm trong một danh sách.

Quản lý thuế đã chuyển sang dữ liệu

Điểm quan trọng nhất của Công văn 1927 không phải là con số 302, mà là phương pháp chọn lọc. Thay vì kiểm tra theo ngành hay theo địa bàn như cách truyền thống, cơ quan thuế xây dựng danh sách dựa trên ngưỡng doanh thu kết hợp với hồ sơ rủi ro. Phương pháp này chỉ khả thi khi hệ thống dữ liệu thuế đã đủ sâu để phân loại và xếp hạng doanh nghiệp theo mức độ rủi ro tuân thủ thực tế.

Với 302 doanh nghiệp đang chuẩn bị hồ sơ cho đợt kiểm tra thuế này, bài học ngắn nhất có thể rút ra từ danh sách này là: doanh thu nghìn tỷ mang lại vị thế thị trường, nhưng cũng mang theo trách nhiệm minh bạch tài chính tương xứng. Câu hỏi không còn là "liệu có bị kiểm tra không" mà là "khi bị kiểm tra, hồ sơ có đủ chắc chắn không."