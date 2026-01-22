VNG bị phạt 810 triệu đồng vì vi phạm quyền người dùng Zalo

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính với tổng mức 810 triệu đồng đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn VNG. Ủy ban đưa ra quyết định sau khi kiểm tra việc VNG tuân thủ pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia phát hiện VNG thực hiện sáu hành vi vi phạm liên quan trực tiếp đến quyền lợi người dùng ứng dụng Zalo. Mỗi vi phạm đều ảnh hưởng đến hàng chục triệu tài khoản người Việt Nam đang sử dụng nền tảng nhắn tin phổ biến nhất nước này.

Vi phạm đầu tiên liên quan đến quyền chọn lựa của người dùng về thông tin cá nhân. VNG không thiết lập phương thức cho người dùng lựa chọn phạm vi thông tin đồng ý cung cấp và bày tỏ sự đồng ý hoặc không đồng ý theo quy định đối với một số thông tin. Người dùng bị bắt buộc cung cấp toàn bộ thông tin mà không có quyền chọn lọc.

Vi phạm thứ hai tương tự TikTok. VNG không xây dựng cơ chế cho người dùng tự quyết định việc sử dụng thông tin của họ trong các hoạt động quảng cáo, giới thiệu sản phẩm và hoạt động thương mại khác. Nền tảng thu thập và khai thác dữ liệu người dùng phục vụ mục đích kinh doanh mà không hỏi ý kiến chủ thể.

Vi phạm thứ ba xoay quanh điều khoản giao dịch chung. VNG áp dụng những điều khoản pháp luật Việt Nam cấm sử dụng nhưng vẫn đưa vào hợp đồng với người tiêu dùng. Điều này tạo bất lợi cho người dùng trong mối quan hệ pháp lý.

Vi phạm thứ tư về tính minh bạch của điều kiện giao dịch. VNG không quy định cụ thể thời điểm áp dụng các điều kiện giao dịch chung. Người dùng không biết rõ khi nào các quy tắc mới có hiệu lực, gây khó khăn trong việc theo dõi và tuân thủ.

Vi phạm thứ năm liên quan đến quy trình giải quyết khiếu nại. VNG không công khai quy trình tiếp nhận và giải quyết phản ánh, yêu cầu, khiếu nại của người tiêu dùng theo đúng quy định. Thông tin về quy trình phải được niêm yết ở vị trí dễ nhìn thấy tại trụ sở, địa điểm kinh doanh và đăng tải trên trang thông tin điện tử, phần mềm ứng dụng

Vi phạm thứ sáu tập trung vào nhóm người tiêu dùng dễ bị tổn thương, gồm trẻ em, người cao tuổi và người khuyết tật. VNG không công khai cho nhóm này các nội dung, cơ chế, chính sách áp dụng riêng theo quy định. Thiếu công khai thông tin khiến những người yếu thế gặp khó khăn khi tiếp cận dịch vụ và bảo vệ quyền lợi.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia phạt VNG đồng thời yêu cầu VNG chấm dứt toàn bộ sáu hành vi vi phạm. VNG phải chủ động rà soát lại các chính sách, điều khoản sử dụng và cơ chế vận hành để đảm bảo tuân thủ đầy đủ pháp luật Việt Nam về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết, trường hợp VNG có thái độ phối hợp tích cực của doanh nghiệp, VNG thể hiện tinh thần cầu thị và chủ động phối hợp với Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia để rà soát, cập nhật và hoàn thiện nội dung, chính sách liên quan.

Đến thời điểm hiện tại, VNG hoàn thành việc khắc phục một số tồn tại và đang khẩn trương hoàn thiện các nội dung khác. Động thái này cho thấy doanh nghiệp công nghệ Việt Nam sẵn sàng điều chỉnh để tuân thủ pháp luật khi cơ quan quản lý chỉ rõ vi phạm.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia công bố rộng rãi quyết định xử phạt để người tiêu dùng Việt Nam và các cơ quan, tổ chức theo dõi. Mức phạt 810 triệu đồng đối với VNG, cùng với mức phạt 880 triệu đồng đối với TikTok trong cùng ngày, gửi thông điệp rõ ràng về quyết tâm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Việt Nam

"Các nền tảng công nghệ hoạt động tại Việt Nam, dù là doanh nghiệp nước ngoài hay doanh nghiệp Việt Nam, đều phải tuân thủ nghiêm túc quy định pháp luật bảo vệ người tiêu dùng. Không doanh nghiệp nào được lợi dụng ưu thế công nghệ để xâm phạm quyền lợi người dùng", Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết.