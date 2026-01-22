TikTok bị phạt 880 triệu đồng vì vi phạm quyền người tiêu dùng Việt Nam

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia vừa công bố quyết định xử phạt hành chính với tổng mức 880 triệu đồng đối với Công ty TikTok Pte. Ltd có trụ sở tại Singapore.

Ủy ban ban hành quyết định sau khi phát hiện TikTok vi phạm pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại Việt Nam.

Ảnh minh họa

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia chỉ rõ TikTok thực hiện bốn hành vi vi phạm quyền lợi người dùng Việt Nam.

Vi phạm đầu tiên liên quan đến quyền kiểm soát thông tin cá nhân. Đây là lỗi lớn nhất trong bốn vi phạm, TikTok không xây dựng cơ chế cho phép người dùng tự quyết định việc sử dụng dữ liệu của họ trong các hoạt động quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. Nền tảng thu thập và khai thác thông tin người dùng phục vụ mục đích thương mại mà không hỏi ý kiến chủ thể.

Thứ hai, TikTok áp dụng những điều khoản giao dịch chung trái luật. Các điều khoản này pháp luật Việt Nam cấm sử dụng nhưng TikTok vẫn đưa vào hợp đồng với người tiêu dùng, tạo bất lợi cho phía người dùng trong mối quan hệ pháp lý.

Thứ ba, TikTok gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng khi cung cấp thông tin thiếu rõ ràng về nội dung và đặc điểm giao dịch. Người dùng không hiểu đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ khi tham gia các hoạt động trên nền tảng, đặc biệt là giao dịch mua bán sản phẩm.

Vi phạm thứ tư tập trung vào nhóm người tiêu dùng dễ bị tổn thương, gồm trẻ em, người cao tuổi và người khuyết tật. TikTok không thiết lập trình tự, thủ tục phù hợp để nhóm này thực hiện quyền khiếu nại và giải quyết tranh chấp. Sự thiếu hụt này khiến những người yếu thế gặp khó khăn khi bảo vệ quyền lợi chính đáng.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia không chỉ phạt tiền mà còn ra lệnh cho TikTok chấm dứt toàn bộ bốn hành vi vi phạm. Công ty phải chủ động rà soát lại các chính sách, điều khoản sử dụng và cơ chế vận hành để đảm bảo tuân thủ đầy đủ pháp luật Việt Nam về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Quyết định xử phạt này Ủy ban công bố rộng rãi để người tiêu dùng Việt Nam biết và theo dõi. Các cơ quan, tổ chức cũng nắm thông tin để có biện pháp giám sát việc thực hiện của TikTok trong thời gian tới.

Mức phạt 880 triệu đồng gửi thông điệp rõ ràng: các nền tảng công nghệ toàn cầu hoạt động tại Việt Nam phải tuân thủ nghiêm túc quy định pháp luật bảo vệ người tiêu dùng, không được lợi dụng ưu thế công nghệ để xâm phạm quyền lợi người dùng.