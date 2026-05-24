Điện tử tiêu dùng
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Cùng nhìn lại sự kiện trải nghiệm Samsung Vision AI 2026

Hồng Nhung

Hồng Nhung

22:18 | 24/05/2026
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Đây là sự kiện nhằm giới thiệu thế hệ AI TV mới tích hợp Vision AI Companion (VAC) - trợ lý AI đa nhiệm nhất từ trước đến nay cùng hệ sinh thái màn hình và thiết bị âm thanh thế hệ mới dành cho giải trí, sáng tạo và gaming.
Samsung First Look 2025, nơi trình diễn loạt sản phẩm mới với Samsung Vision AI Chi tiết hơn về Samsung Vision AI tại sự kiện CES 2025 First Look Samsung Vision AI Tour 2025 bật mí điều gì?
Bà Nguyễn Huyền My – Giám đốc Điều hành Ngành hàng Điện tử Nghe nhìn
Sự kiện Samsung Vision AI 2026 vừa được tổ chức cuối tuần qua tại Hà Nội

Theo Samsung, các dòng sản phẩm AI TV, màn hình và thiết bị âm thanh mới của năm 2026 sẽ mở ra kỷ nguyên giải trí mới, nơi công nghệ trở thành người bạn đồng hành thông minh trong không gian sống hiện đại, và kết nối thông minh hơn.

Đáng chú ý, thông qua các tính năng AI tối ưu cho thể thao và mở rộng hợp tác nội dung, Samsung mang đến trải nghiệm xem World Cup sống động, đắm chìm và cá nhân hóa hơn trên màn hình lớn

Với chủ đề “Your Companion to AI Living” (Bạn đồng hành trong cuộc sống AI), Samsung đã mang đến trải nghiệm giải trí thông minh hơn và kết nối sâu sắc hơn với người dùng. Thông qua các sản phẩm trải dài từ các dòng cao cấp như Micro RGB, OLED, Neo QLED đến Mini LED và Crystal UHD, Samsung không chỉ mở rộng khả năng tiếp cận AI TV đến đông đảo người dùng, mà còn tích hợp nhiều tính năng AI nâng cao trải nghiệm thể thao cho người hâm mộ, đặc biệt trong dịp World Cup.

Ngoài AI TV, Samsung cũng mang đến thế hệ màn hình Odyssey và ViewFinity 2026 với những cải tiến về độ phân giải, hiệu năng và trải nghiệm hiển thị dành cho gaming cũng như sáng tạo chuyên nghiệp. Đồng thời, các thiết bị lifestyle mới như loa nghệ thuật Music Studio và TV di động The Movingstyle tiếp tục mở rộng hệ sinh thái giải trí và phong cách sống hiện đại của Samsung.

Bà Nguyễn Huyền My – Giám đốc Điều hành Ngành hàng Điện tử Nghe nhìn

Bà Nguyễn Huyền My – Giám đốc Điều hành Ngành hàng Điện tử Nghe nhìn giới thiệu các tính năng AI nâng cao trải nghiệm thể thao cho người hâm mộ, đặc biệt trong dịp World Cup

Chi tiết hơn về dòng AI TV thế hệ mới, giúp mở ra kỷ nguyên AI TV mới với Vision AI Companion và Micro RGB, đại diện Samsung cho biết, thương hiệu đã bước sang năm thứ 20 liên tiếp giữ vững được vị thế là thương hiệu TV số 1 thế giới. Và trong năm 2026 này, Samsung tiếp tục phát triển dòng AI TV mới với định hướng đưa AI trở thành yếu tố cốt lõi trong trải nghiệm giải trí tại gia. Lần đầu tiên, toàn bộ dòng TV Samsung từ UHD trở lên đều được tích hợp AI, đưa AI trở thành trải nghiệm phổ biến dành cho mọi người dùng thay vì chỉ giới hạn ở phân khúc cao cấp.

Đặc biệt, Vision AI Companion (VAC) còn được xem là bước chuyển mình quan trọng, mở ra kỷ nguyên mới của tương tác thông minh và cá nhân hóa trong cuộc sống hằng ngày. Đồng thời với sự hỗ trợ của Bixby, Gemini và Copilot, VAC… dòng AI TV thế hệ mới của Samsung sẽ giúp người dùng tương tác với TV theo cách tự nhiên, trực quan và thông minh hơn. Từ hình ảnh, âm thanh, nội dung đến khả năng kết nối toàn bộ hệ sinh thái AI Home trong tương lai, VAC góp phần nâng tầm trải nghiệm TV thông minh và cá nhân hóa sâu sắc cho người dùng.

Bà Nguyễn Huyền My – Giám đốc Điều hành Ngành hàng Điện tử Nghe nhìn giới thiệu các tính năng AI nâng cao trải nghiệm thể thao cho người hâm mộ, đặc biệt trong dịp World Cup
Bà Phạm Phương Linh - Giám đốc Chiến lược Sản phẩm ngành hàng Điện tử nghe nhìn giới thiệu các dòng sản phẩm AI TV 2026, trong đó có TV Micro RGB đầu tiên trên thế giới

Nổi bật trong dòng sản phẩm AI TV 2026 phải kể đến TV Micro RGB, dòng TV này được xem làbước đột phá tiếp theo của Samsung trong công nghệ hiển thị, đồng thời là TV Micro RGB đầu tiên trên thế giới. Công nghệ này sử dụng hệ thống đèn nền RGB siêu nhỏ nhằm tái tạo màu sắc chính xác, tăng cường độ tương phản và mang lại chất lượng hiển thị sống động hơn trên màn hình kích thước lớn.

Bên cạnh AI TV, Samsung cũng tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái giải trí với các dòng màn hình Odyssey và ViewFinity 2026 dành cho gaming và sáng tạo chuyên nghiệp, cùng các thiết bị lifestyle như loa nghệ thuật Music Studio và TV di động The Movingstyle.

Đặc biệt, để đánh dấu mùa lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh với sự kiện World Cup, Samsung đã tiếp tục nâng tầm trải nghiệm thể thao trên màn hình lớn bằng loạt tính năng AI được tối ưu dành riêng cho bóng đá.

Cụ thể, với chế độ Bóng đá AI (AI Soccer Mode), Samsung AI TV 2026 có thể nhận diện chuyển động trận đấu theo thời gian thực để tự động tối ưu độ mượt của các pha bóng tốc độ cao, tăng chiều sâu hình ảnh sân cỏ và làm nổi bật âm thanh cổ vũ từ khán đài. Tất cả nhằm tái hiện bầu không khí cuồng nhiệt như đang trực tiếp theo dõi trận đấu tại sân vận động.

Hay chế độ tách âm thanh theo yêu cầu bằng AI (AI Sound Controller) cho phép AI phân tích và tách riêng tiếng bình luận, tiếng cổ động viên và âm thanh sân vận động để người dùng tùy chỉnh theo sở thích. Nhờ đó, mỗi người có thể tận hưởng trận đấu theo cách riêng, từ không khí sôi động như tại khán đài đến trải nghiệm tập trung vào phần bình luận chuyên sâu.

Ngoài ra, công nghệ AI nâng cấp vượt trội (AI Upscaling Pro) hỗ trợ nâng cấp nội dung lên gần chuẩn 4K với độ chi tiết và độ tương phản vượt trội, giúp tối ưu trải nghiệm xem trên màn hình lớn.

Thông qua những cải tiến đáng giá về AI, hình ảnh và âm thanh, Samsung không chỉ mang đến những màn hình lớn hơn mà còn kiến tạo những trải nghiệm giàu cảm xúc hơn cho người dùng trong kỷ nguyên giải trí tại gia mới.

Khách mời trải nghiệm các tính năng Chế độ Bóng đá AI, Tách âm thanh theo yêu cầu bằng AI… tại sự kiện

Khách mời trải nghiệm các tính năng Chế độ Bóng đá AI, Tách âm thanh theo yêu cầu bằng AI… tại sự kiện
Khách mời trải nghiệm các tính năng Chế độ Bóng đá AI, Tách âm thanh theo yêu cầu bằng AI… tại sự kiện

Các khách mời tham gia trải nghiệm sản phẩm tại sự kiện

Bên cạnh việc không ngừng đổi mới công nghệ, Samsung còn tiếp tục mở rộng hệ sinh thái nội dung nhằm mang đến trải nghiệm giải trí toàn diện cho người dùng Việt Nam. Đại diện Samsung cũng cho biết, Việt Nam hiện là quốc gia có lượng truy cập Samsung Smart TV cao nhất Đông Nam Á, thuộc Top 2 châu Á và Top 10 toàn cầu. Chỉ tính từ đầu năm 2025, Samsung ghi nhận thêm hơn 1 triệu người dùng OTT mới, với thời lượng sử dụng trung bình từ 4 đến 6 giờ mỗi ngày cho các nhu cầu giải trí, phim ảnh, thể thao và gaming. Điều này cho thấy TV ngày nay không còn chỉ là thiết bị hiển thị, mà đã trở thành trung tâm giải trí của mỗi gia đình.

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người dùng, Samsung liên tục hợp tác cùng các nền tảng OTT hàng đầu nhằm mở rộng nội dung và nâng cao trải nghiệm xem trên màn hình lớn. Samsung hợp tác với VTVgo để đưa các sự kiện thể thao, đặc biệt là World Cup 2026 và các chương trình quốc gia đến gần hơn với mọi gia đình Việt. Đồng thời, Samsung kết hợp cùng VieON mang đến kho nội dung giải trí đa dạng, hiện đại, cũng như hợp tác với FPT Play nhằm hoàn thiện trải nghiệm thể thao đỉnh cao với các giải đấu hấp dẫn như Ngoại hạng Anh. Đây không chỉ là những hợp tác nội dung đơn thuần mà còn là chiến lược dài hạn nhằm đưa Samsung AI TV trở thành thiết bị giải trí hàng đầu cho người dùng Việt Nam.

Thông qua Samsung Vision AI 2026, Samsung không chỉ giới thiệu thế hệ TV AI mới mà còn mở ra tương lai nơi AI trở thành người bạn đồng hành trong cuộc sống hằng ngày. Khi TV ngày càng đóng vai trò trung tâm trong không gian sống hiện đại, Samsung kỳ vọng sẽ tiếp tục đồng hành cùng người dùng Việt Nam để kiến tạo những trải nghiệm giải trí thông minh hơn, cá nhân hóa hơn và giàu cảm xúc hơn trong kỷ nguyên AI mới.

Ông Hyung Bin Joo, Tổng Giám đốc Công ty Điện tử Samsung Việt Nam
Ông Hyung Bin Joo, Tổng Giám đốc Công ty Điện tử Samsung Việt Nam ự hào chia sẻ thành tựu 20 năm Samsung dẫn đầu thị trường TV toàn cầu

Xin trích lời phát biểu của ông Hyung Bin Joo, Tổng Giám đốc Công ty Điện tử Samsung Việt Nam để khép lại sự kiện đình đám nhất ngành hàng Điện tử Nghe nhìn vừa được Samsung tổ chức cuối tuần qua: “Khi thế giới bước vào kỷ nguyên mới được định hình bởi AI, với vị thế thương hiệu TV số 1 toàn cầu suốt 20 năm, Samsung tiếp tục tiên phong đổi mới trong kỷ nguyên AI TV – nơi TV trở nên thông minh hơn, cá nhân hóa hơn và kết nối sâu sắc hơn với cuộc sống của người dùng. Samsung AI TV 2026 sẽ là bước tiến đột phá với khả năng thấu hiểu, học hỏi và kết nối, để trở thành người bạn đồng hành AI thực thụ trong mỗi gia đình.”

Samsung Samsung Vision AI 2026 TV OLED Lifestyle Samsung TV Neo QLED TV mini-LED TV QLED Thế hệ TV Micro RGB năm 2026 Samsung West Lake Your Companion to AI Living

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 137,600 140,600
Hà Nội - PNJ 137,600 140,600
Đà Nẵng - PNJ 137,600 140,600
Miền Tây - PNJ 137,600 140,600
Tây Nguyên - PNJ 137,600 140,600
Đông Nam Bộ - PNJ 137,600 140,600
Cập nhật: 28/10/2026 06:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,870 14,200
Miếng SJC Nghệ An 13,870 14,200
Miếng SJC Thái Bình 13,870 14,200
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,700 14,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,700 14,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,700 14,100
Trang sức 99.9 13,380 13,980
Trang sức 99.99 13,390 13,990
Vàng 99.9 12,900
Vàng 99.99 13,060
Cập nhật: 28/10/2026 06:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 139 14,202
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 139 14,203
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 135 139
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 135 1,391
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 133 138
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 129,634 136,634
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,386 10,366
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 84,199 93,999
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 74,538 84,338
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 70,812 80,612
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 47,902 57,702
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Cập nhật: 28/10/2026 06:00
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MYR 0 6445 0
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Cập nhật: 28/10/2026 06:00

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Sun Group ra mắt ứng dụng tuyển dụng Sun Career Growth có chatbot AI

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Lockheed Martin hé lộ 7 công nghệ định hình quốc phòng tương lai

Lockheed Martin hé lộ 7 công nghệ định hình quốc phòng tương lai

7 phát bắn tỉa xa nhất thế giới từng được ghi nhận

7 phát bắn tỉa xa nhất thế giới từng được ghi nhận

ATC 2026 đưa công nghệ truyền thông tiên tiến thế giới về Quy Nhơn

ATC 2026 đưa công nghệ truyền thông tiên tiến thế giới về Quy Nhơn

Chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của máy bay chiến đấu không người lái U740 Valkyrie

Chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của máy bay chiến đấu không người lái U740 Valkyrie

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GRECO 2026: Kết nối công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi xanh tại TP.HCM

GRECO 2026: Kết nối công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi xanh tại TP.HCM

EVN ký hợp đồng thiết bị hơn 4.462 tỷ đồng cho thủy điện tích năng Bác Ái

EVN ký hợp đồng thiết bị hơn 4.462 tỷ đồng cho thủy điện tích năng Bác Ái

Lưới điện khu vực Mỹ Tho xuất hiện cảnh báo tải trước dự án 923 tỷ đồng

Lưới điện khu vực Mỹ Tho xuất hiện cảnh báo tải trước dự án 923 tỷ đồng

Mỹ dự kiến tài trợ 389 triệu USD cho nghiên cứu bán dẫn năng lượng

Mỹ dự kiến tài trợ 389 triệu USD cho nghiên cứu bán dẫn năng lượng

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Doanh thu Chứng khoán OCBS tăng 91% trong quý III, vốn đầu tư phần mềm thêm 34%

Doanh thu Chứng khoán OCBS tăng 91% trong quý III, vốn đầu tư phần mềm thêm 34%

Meta mở đợt chào bán khoảng 35 tỷ USD để đầu tư AI

Meta mở đợt chào bán khoảng 35 tỷ USD để đầu tư AI

AI kéo lợi nhuận công nghiệp Trung Quốc tăng mạnh, tiêu dùng hụt hơi

AI kéo lợi nhuận công nghiệp Trung Quốc tăng mạnh, tiêu dùng hụt hơi

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

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Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Trốn đóng kinh phí công đoàn, doanh nghiệp có thể bị phạt 150 triệu đồng

Trốn đóng kinh phí công đoàn, doanh nghiệp có thể bị phạt 150 triệu đồng

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

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Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Trung Quốc siết quy định về an toàn trang bị nội thất ô tô

Trung Quốc siết quy định về an toàn trang bị nội thất ô tô

Chery giới thiệu Omoda X, mẫu SUV sở hữu công nghệ quan sát ban đêm

Chery giới thiệu Omoda X, mẫu SUV sở hữu công nghệ quan sát ban đêm

Kỹ sư hàng không nêu manh mối mới về vụ mất tích MH370

Kỹ sư hàng không nêu manh mối mới về vụ mất tích MH370

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Đại diện Việt Nam Team Secret Whales bị loại khỏi CKTG 2026

Đại diện Việt Nam Team Secret Whales bị loại khỏi CKTG 2026

Mỹ đề xuất luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số

Mỹ đề xuất luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số

MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

MVK Esports đánh bại FURIA, tiến gần vòng Swiss CKTG 2026

MVK Esports đánh bại FURIA, tiến gần vòng Swiss CKTG 2026