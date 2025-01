Samsung ra mắt loạt TV cao cấp mới

Loạt TV mới được ra mắt tại thị trường Việt Nam sẽ bao gồm Neo QLED, QLED và OLED dành cho phân khúc cao cấp cùng Lifestyle TV với 4 sản phẩm The Frame, The Sero, The Serif và The Freestyle.

Không chỉ được nâng cấp về mặt công nghệ, dòng TV thế hệ mới 2023 của Samsung còn tiếp tục mang đến trải nghiệm đỉnh cao với nhiều cải tiến mới độc đáo về chất lượng hình ảnh, âm thanh, thiết kế và tính năng thông minh. Từ đó, người dùng có thể cá nhân hóa trải nghiệm theo sở thích, phong cách và không gian của mình với các sản phẩm TV đến từ Samsung, thương hiệu TV dẫn đầu thị trường toàn cầu 17 năm liên tiếp.

Chia sẻ nhân sự kiện ra mắt loạt TV thế hệ mới 2023, ông Nguyễn Minh Tâm, Giám Đốc Điều Hành Ngành Hàng Điện Tử Nghe Nhìn, Công ty Điện tử Samsung Vina, cho biết: “Là nhà sản xuất TV số 1 thế giới trong 17 năm qua, chúng tôi tự hào và luôn nỗ lực trong việc sáng tạo, cải tiến không ngừng để vượt qua mọi giới hạn. Năm 2023, chúng tôi tiếp tục mang đến các phiên bản TV mới với nhiều tính năng vượt trội, đồng thời tin tưởng sẽ đem lại trải nghiệm nghe nhìn đột phá và khác biệt cho thị trường Việt Nam”.

TV Micro LED 2023: là dòng TV sử dụng công nghệ đèn nền Micro LED tiên tiến có kích thước siêu lớn, từ 76inch đến 114inch, mang đến trải nghiệm sống động với độ chi tiết đáng kinh ngạc, màu sắc rực rỡ, độ rõ nét và độ tương phản tăng mức tối ưu. Kết hợp với thiết kế không viền nguyên khối Monolith, giúp xóa bỏ mọi ranh giới giữa màn hình và hình ảnh đời thực nhờ viền như không viền.

TV Neo QLED 8K và Neo QLED 4K: là dòng TV sử dụng tấm nền Quantum Mini LED độc quyền của Samsung, được hỗ trợ bởi bộ xử lý Neural Quantum Processor 8K và 4K tân tiến, bộ xử lý 14-bit và AI nâng cấp. Màn hình TV Neo QLED mang đến màu sắc và chất lượng hình ảnh chính xác nhất hiện nay. Chính vì vậy mà các dòng TV Neo QLED 2023 là lựa chọn phù hợp với nhu cầu TV đỉnh cao của người dùng. Tính năng SmartThings mới cũng sẽ giúp dòng TV này tự động đồng bộ hóa các thiết bị, giúp người dùng dễ dàng điều khiển, đem đến những trải nghiệm thiết bị kết nối tối ưu, liền mạch.

TV OLED: là dòng TV được sử dụng những công nghệ được kế thừa từ dòng Neo QLED bao gồm công nghệ Quantum Dot, bộ xử lý Neural Quantum với 20 mạng mô phỏng thần kinh, tần số quét 144Hz và tất cả các tính năng thông minh hiện có của hãng. Đặc biệt khi được kết hợp với công nghệ OLED để vượt qua các hạn chế về độ sáng cùng khả năng thể hiện màu sắc của TV OLED truyền thống, nhờ đó dòng TV OLED này trở thành dòng TV đầu tiên đạt được chứng nhận Pantone Validate về độ chính xác màu và có độ sáng cao nhất trên thị trường.

TV QLED 4K: là dòng TV sở hữu công nghệ nổi bật với đèn nền Direct Full Array, bộ xử lý Neural Quantum Processor 4K với 20 mạng mô phỏng thần kinh, thiết kế thanh mảnh 4 cạnh không viền và công nghệ âm thanh OTS Lite hỗ trợ Dolby Atmos.

Bên cạnh các dòng TV phô diễn sức mạnh công nghệ thì khi nói đến Samsung chúng ta cũng không thể không nói đến dòng Lifestyle TV, dòng TV góp phần định hình phong cách sống của người dùng. Và năm nay, Samsung cũng mang đến cho dòng TV Lifestyle những cải tiến đáng chú ý:

The Frame cho phép người dùng dễ dàng trưng bày các tác phẩm nghệ thuật theo bố cục và không gian cá nhân hóa linh hoạt với triết lý “bật lên là TV QLED, tắt đi là tranh nghệ thúật” cùng bộ sưu tập hơn 2.100 tác phẩm trên thư viện tranh độc quyền; đồng thời bổ sung loạt tùy chọn kích thước phong phú gồm từ 32 đến 85inch.

The Serif vượt xa giới hạn của một chiếc TV để trở thành món đồ nội thất hài hòa mọi không gian sống với thiết kế chữ I độc đáo, công nghệ QLED sắc nét, cùng 3 màu sắc sang trọng: hồng, xanh, trắng.

The Sero sở hữu màn hình xoay tối ưu cho điện thoại di động, nay càng linh hoạt hơn khi được tích hợp thêm bánh xe và pin điều khiển năng lượng mặt trời tiên tiến.

Chưa dừng lại ở đó, The Freestyle TV thế hệ 2023 còn tiếp tục được nâng cấp với tính năng Smart EDGE Blending mới, cho phép sử dụng hai thiết bị và xem nội dung với định dạng 21:9 mà không cần sắp xếp hoặc điều chỉnh bằng tay, hỗ trợ Samsung Gaming Hub, qua đó xóa bỏ mọi giới hạn trình chiếu để đáp ứng lối sống đam mê dịch chuyển của người dùng trẻ, thưởng thức nội dung mọi nơi mọi lúc.

Song hành với các dòng TV đỉnh cao, Samsung luôn có những mẫu loa thanh thông minh đáng chú ý.

Sở hữu chất âm Dolby Atmos chuẩn lên đến 11.1.4 kênh đầu tiên trên thế giới, công nghệ Q-Symphony được nâng cấp sử dụng bộ vi xử lý NPU của TV nhằm phân tích từng phân cảnh chi tiết hơn, tự động tối ưu hóa âm thanh theo không gian phòng.

Dòng loa thanh Q-series và S-series thế hệ mới 2023 sẽ mang đến trải nghiệm âm thanh đỉnh cao như tại rạp phim. Ngoài ra, các dòng loa thanh 2023 còn tích hợp công nghệ Atmos không dây, có thể hoạt động trên bất kỳ TV nào hỗ trợ Atmos, thiết kế tinh tế và sang trọng phù hợp với mọi không gian sống.

Bên cạnh đó, khi sử dụng TV Samsung thế hệ mới, người dùng còn được tận hưởng tiện ích giải trí độc quyền bao gồm nội dung 8K có sẵn trong kho ứng dụng Smart Hub và điều khiển TV trên điện thoại thông minh thông qua ứng dụng SmartThings.

Có thể bạn muốn biết:

Chương trình đặt hàng trước cho dòng sản phẩm nghe nhìn 2023 ngay từ hôm nay với nhiều ưu đãi hấp dẫn. Cụ thể,

Từ ngày 15/04/2023 đến ngày 08/05/2023, khách hàng đặt trước TV Neo QLED 8K hoặc OLED sẽ nhận gói quà tặng trị giá lên đến 47 triệu đồng (áp dụng tùy dòng sản phẩm), bao gồm: máy chiếu The Freestyle, bộ loa thanh HW-S800B/XV, gói quà tặng ứng dụng giải trí đẳng cấp (VieON, Galaxy Play, TV360, FPT Play).

Tham gia chương trình trả góp 0% lãi suất.

Sau ngày 09/05/2023 cho đến khi hết số lượng ưu đãi, khách hàng nhận được ưu đãi là bộ loa thanh HW-S800B/XV cùng gói quà tặng ứng dụng giải trí, trị giá lên đến 29 triệu đồng.

Chi tiết về chương trình và giá bán của từng model, xem tại http://www.samsung.com/vn/tvs/