Khoa học
Công trình khoa học

Pin lượng tử mở đường cho thiết bị sạc siêu tốc, dùng bền nhiều năm

Minh Đức

Minh Đức

13:52 | 26/05/2026
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Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Một nhóm nhà khoa học vừa công bố nguyên mẫu pin lượng tử đầu tiên hoàn thiện đủ chu trình sạc, lưu trữ và xả năng lượng trong môi trường thực nghiệm. Thành tựu mới xuất hiện trên tạp chí khoa học Light: Science and Applications tạo bước ngoặt cho ngành lưu trữ năng lượng khi tốc độ sạc chỉ diễn ra trong vài femto giây, mở ra viễn cảnh sạc một phút nhưng duy trì hoạt động suốt nhiều năm.
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Công nghệ pin hiện nay liên tục đối mặt giới hạn về tốc độ sạc, độ bền và nhiệt lượng phát sinh. Smartphone cao cấp vẫn cần hàng chục phút để nạp đầy pin, còn xe điện phụ thuộc hệ thống trạm sạc công suất lớn. Trong bối cảnh đó, nghiên cứu mới về pin lượng tử thu hút giới công nghệ nhờ khả năng xử lý năng lượng theo cơ chế hoàn toàn khác pin hóa học truyền thống.

Trong thử nghiệm, các nhà nghiên cứu dùng tia laser truyền năng lượng trực tiếp vào nguyên mẫu pin. Quá trình nạp đầy chỉ kéo dài vài femto giây, tốc độ gần như vượt ngoài giới hạn cảm nhận thông thường. Nhóm phát triển lý giải hiện tượng này xuất phát từ hiệu ứng tập thể giữa các phân tử lượng tử. Quy mô pin càng lớn, khả năng hấp thụ và khóa năng lượng càng tăng mạnh, tạo tốc độ sạc cao hơn hàng triệu lần so với pin lithium-ion phổ biến hiện nay.

Pin lượng tử càng lớn thì sạc càng nhanh. Ảnh: GenK
Pin lượng tử càng lớn thì sạc càng nhanh. Ảnh: GenK

Tiến sĩ James Quach, trưởng nhóm nghiên cứu, nhận định công nghệ mới có thể tạo bước nhảy lớn cho thị trường điện tử tiêu dùng và giao thông điện hóa. Theo ông, khi mở rộng quy mô thương mại, pin lượng tử tương lai chỉ cần khoảng một phút để nạp đầy nhưng vẫn duy trì nguồn điện liên tục trong nhiều năm sử dụng.

Khả năng truyền năng lượng bằng laser còn tạo thay đổi lớn đối với khái niệm sạc không dây. Công nghệ hiện tại vẫn phụ thuộc khoảng cách gần và hiệu suất hạn chế. Trong khi đó, pin lượng tử cho phép thiết bị nhận năng lượng từ xa thông qua chùm laser định hướng. Viễn cảnh drone tự sạc khi đang bay hoặc xe điện nhận điện trực tiếp từ hệ thống phát dọc cao tốc dần chuyển từ ý tưởng khoa học viễn tưởng sang hướng nghiên cứu có cơ sở thực nghiệm.

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Dù nguyên mẫu hiện tại mới lưu trữ điện năng trong vài phần tỉ giây, giới chuyên môn vẫn đánh giá cao ý nghĩa khoa học phía sau công trình này. Thành tựu không chỉ chứng minh pin lượng tử hoạt động ngoài lý thuyết mà còn xác nhận khả năng kiểm soát dòng năng lượng ở cấp độ lượng tử trong môi trường thực tế. Đây cũng trở thành mảnh ghép quan trọng sau các bước tiến gần đây của ngành điện toán lượng tử, đặc biệt sau thành công dịch chuyển dữ liệu lượng tử giữa nhiều máy tính của University of Oxford hồi năm 2025.

Cuộc đua công nghệ pin nhiều năm qua chủ yếu xoay quanh cải tiến vật liệu lithium, tối ưu kích thước cell và tăng mật độ lưu trữ. Pin lượng tử lại đi theo hướng khác hoàn toàn khi khai thác đặc tính vật lý lượng tử để tăng tốc độ truyền năng lượng. Chính khác biệt này khiến nhiều chuyên gia xem nghiên cứu mới như dấu mốc mở đầu cho thế hệ thiết bị điện tử gần như thoát khỏi cảnh cắm sạc mỗi ngày.

Từ smartphone, xe điện cho tới hạ tầng giao thông thông minh, công nghệ pin lượng tử đang mở ra viễn cảnh nơi năng lượng được truyền tức thời, liên tục và gần như vô hình trong đời sống số tương lai.

pin lượng tử Pin lithium-ion Năng lượng sạch công nghệ sạc siêu nhanh Sạc laser

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PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 137,600 140,600
Hà Nội - PNJ 137,600 140,600
Đà Nẵng - PNJ 137,600 140,600
Miền Tây - PNJ 137,600 140,600
Tây Nguyên - PNJ 137,600 140,600
Đông Nam Bộ - PNJ 137,600 140,600
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Lưới điện khu vực Mỹ Tho xuất hiện cảnh báo tải trước dự án 923 tỷ đồng

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Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

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Đại diện Việt Nam Team Secret Whales bị loại khỏi CKTG 2026

Đại diện Việt Nam Team Secret Whales bị loại khỏi CKTG 2026

Mỹ đề xuất luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số

Mỹ đề xuất luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số

MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

MVK Esports đánh bại FURIA, tiến gần vòng Swiss CKTG 2026

MVK Esports đánh bại FURIA, tiến gần vòng Swiss CKTG 2026