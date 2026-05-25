‘Lầu chú Hỏa’ kết hợp phong cách làm phim found footage và hình thức livestream

Câu chuyện phim mở màn khi nhóm streamer bước vào hành trình “thám hiểm” biệt thự bỏ hoang đã lâu năm của gia đình chú Hỏa, nơi gắn liền lời đồn về “oan hồn Hứa thị” trôi nổi trong dân gian cả trăm năm. Tại đây, cả nhóm lượm lặt những món đồ xưa cũ, thực hiện nghi lễ gọi hồn cô Hứa - cô con gái của gia chủ được cho là chết vì bệnh hiểm nghèo, hồn ma bám riết ăn nhà không siêu thoát.

Lấy cảm hứng từ truyền thuyết đô thị nổi tiếng và kể về hành trình theo chân 6 nhân vật đi khám phá, đạo diễn Hùng Trần cho rằng Lầu chú Hỏa phù hợp với phong cách found footage nhất. Đây là thể loại mà toàn bộ hình ảnh kể chuyện đều do nhân vật ghi lại, tạo cảm giác người xem cũng tham gia chuyến đi, thấy được những gì nhân vật thấy, cảm được những gì nhân vật cảm.

Với phong cách found footage, các diễn viên phải đeo thiết bị ghi hình trong suốt quá trình quay phim và diễn xuất.

Nhà làm phim 9X tin rằng found footage sẽ gieo rắc nỗi sợ khác các tiểu thể loại khác trong dòng kinh dị: càng thấy phim chân thật, càng biết rõ về câu chuyện gốc, người ta càng sợ. “Tôi muốn xem hết phim, trở về nhà, khán giả vẫn còn nhớ nỗi sợ, vẫn thấy ám ảnh”, anh chia sẻ.

Đồng quan điểm, đạo diễn hình ảnh Trương Trọng Tân nhận định điểm mạnh của phong cách phim found footage là tính tài liệu, cảm giác chân thật. Thể loại này giúp khán giả đi cùng nhân vật, giống như chơi game, được vén màn câu chuyện từ góc nhìn thứ nhất.

Nhờ vậy, khán giả sẽ có cảm giác chân thực khi xem phim dưới góc quay của mỗi nhân vật.

Trên thế giới, found footage vốn quen thuộc mới dân mê phim qua nhiều tác phẩm thành công như The Blair Witch Project (Phù thủy rừng Blair), Paranormal Activity, Haunted Changi (Bệnh viện ma ám), The Medium (Bà Đồng), Incantation (Chú nguyền)… Nhưng tại Việt Nam, Lầu chú Hỏa là dự án điện ảnh đi tiên phong khai thác cách làm phim này. Là người dàn dựng tác phẩm, đạo diễn Hùng Trần cảm thấy đầy thử thách nhưng cũng vô cùng hào hứng. Anh quan niệm việc bị đem ra so sánh với các bộ phim tiền nhiệm là điều khó tránh khỏi, nhưng anh không đặt nặng chuyện này, chú trọng mang đến trải nghiệm kinh dị mới mẻ nơi rạp chiếu.

Để tạo dựng nỗi sợ hiệu quả cho người xem, từ khâu kịch bản, đạo diễn luôn tìm kiếm một lý do hợp lý để các nhân vật cầm máy quay và bước vào căn nhà cổ. Câu chuyện livestream kiếm view, kiếm tiền do đó trở thành tiền đề cho tổng thể phim. Kết hợp thể loại found footage với hình thức livestream, nhà làm phim muốn khán giả có cảm giác đang xem một buổi livestream thật sự.

Đạo diễn Hùng Trần và ê-kíp sử dụng khoảng 21 thiết bị ghi hình khác nhau trong mỗi cảnh quay.

Những ngày trên trường quay, đạo diễn đặt ra cho các diễn viên đề bài đặc biệt: nhập vai như thể đang thực sự lên sóng trực tiếp. Họ có quyền ứng biến, tương tác với nhau ngoài những lời thoại, hành động có sẵn trong kịch bản, miễn sao sự sáng tạo này nằm trong khuôn khổ có thể kiểm soát được. Ngoài ra, diễn viên được yêu cầu chỉ “bung” khoảng 90% diễn xuất, ngay cả khi cảm xúc đong đầy cũng phải kìm nén, để người xem tin những thứ họ biểu lộ có thật ngoài đời.

Đạo diễn hình ảnh Trương Trọng Tân cho biết, Lầu chú Hỏa sử dụng tổng cộng 21 máy quay, trong đó có 12 thiết bị được đeo trên người các diễn viên, cho thấy các nhân vật đích thân ghi lại mọi sự việc xảy ra trong biệt thự ma ám. Với cách sử dụng máy quay này, mỗi cảnh phim luôn có hai góc: một góc do quay phim thực hiện, ghi lại hình ảnh của diễn viên; một góc là góc nhìn cá nhân (POV) của nhân vật. “Stress nhất là bộ máy quay do diễn viên đeo, nhưng nó là linh hồn của phim”, Trương Trọng Tân nói.

Theo đạo diễn hình ảnh, cái khó nhất của dự án là toàn bộ nhân sự trong ê-kíp đều lần đầu thử sức với found footage, giống như bước chân vào một vùng đất mới. Đội ngũ hình ảnh duy trì sự đồng nhất trong toàn bộ cảnh phim, để vừa kể được câu chuyện trong phim, vừa tạo cảm giác đang có một phiên livestream thực sự diễn ra.

Các diễn viên gặp nhiều thử thách khi lần đầu làm phim với phong cách found footage.

Vì đây là lần đầu khán giả Việt Nam xem một phim found footage ngoài rạp, các nhà làm phim chủ trương làm phim dễ xem, dễ tiếp cận đại chúng nhất có thể. Họ giữ cho phim đủ chân thật, đồng thời kiểm soát độ rung lắc, độ tối của hình ảnh vừa đủ, để không gây cảm giác khó chịu cho người xem.

Khai thác cách kể mới trên màn ảnh Việt, Lầu chú Hỏa - Lời nguyền con ma nhà họ Hứa kỳ vọng mang đến nỗi sợ mới lạ cho công chúng trong mùa phim hè 2026. Bộ phim do Runup Vietnam sản xuất, CGV Vietnam phát hành, chiếu sớm toàn quốc từ 18h ngày 10/6, ngày 11/6 và chính thức ra rạp từ ngày 12/6.

Phim Lầu chú Hỏa’ - Suất chiếu sớm từ 18h00 ngày 10 & 11/6, khởi chiếu chính thức 12/6/2026