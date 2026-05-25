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‘Lầu chú Hỏa’ kết hợp phong cách làm phim found footage và hình thức livestream

Võ Vinh

Võ Vinh

22:19 | 25/05/2026
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Là phim điện ảnh Việt đầu tiên sử dụng phong cách làm phim found footage (giả tài liệu), ‘Lầu chú Hỏa’ của đạo diễn Hùng Trần gửi lời mời gọi khán giả bước vào nghi lễ gọi hồn ‘con ma nhà họ Hứa’, khám phá căn nhà ma ám một thế kỷ và cảm nhận nỗi sợ ám ảnh cùng các nhân vật trên màn ảnh.
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Câu chuyện phim mở màn khi nhóm streamer bước vào hành trình “thám hiểm” biệt thự bỏ hoang đã lâu năm của gia đình chú Hỏa, nơi gắn liền lời đồn về “oan hồn Hứa thị” trôi nổi trong dân gian cả trăm năm. Tại đây, cả nhóm lượm lặt những món đồ xưa cũ, thực hiện nghi lễ gọi hồn cô Hứa - cô con gái của gia chủ được cho là chết vì bệnh hiểm nghèo, hồn ma bám riết ăn nhà không siêu thoát.

Lấy cảm hứng từ truyền thuyết đô thị nổi tiếng và kể về hành trình theo chân 6 nhân vật đi khám phá, đạo diễn Hùng Trần cho rằng Lầu chú Hỏa phù hợp với phong cách found footage nhất. Đây là thể loại mà toàn bộ hình ảnh kể chuyện đều do nhân vật ghi lại, tạo cảm giác người xem cũng tham gia chuyến đi, thấy được những gì nhân vật thấy, cảm được những gì nhân vật cảm.

‘Lầu chú Hỏa’ kết hợp phong cách làm phim found footage và hình thức livestream
Với phong cách found footage, các diễn viên phải đeo thiết bị ghi hình trong suốt quá trình quay phim và diễn xuất.

Nhà làm phim 9X tin rằng found footage sẽ gieo rắc nỗi sợ khác các tiểu thể loại khác trong dòng kinh dị: càng thấy phim chân thật, càng biết rõ về câu chuyện gốc, người ta càng sợ. “Tôi muốn xem hết phim, trở về nhà, khán giả vẫn còn nhớ nỗi sợ, vẫn thấy ám ảnh”, anh chia sẻ.

Đồng quan điểm, đạo diễn hình ảnh Trương Trọng Tân nhận định điểm mạnh của phong cách phim found footage là tính tài liệu, cảm giác chân thật. Thể loại này giúp khán giả đi cùng nhân vật, giống như chơi game, được vén màn câu chuyện từ góc nhìn thứ nhất.

‘Lầu chú Hỏa’ kết hợp phong cách làm phim found footage và hình thức livestream
Nhờ vậy, khán giả sẽ có cảm giác chân thực khi xem phim dưới góc quay của mỗi nhân vật.

Trên thế giới, found footage vốn quen thuộc mới dân mê phim qua nhiều tác phẩm thành công như The Blair Witch Project (Phù thủy rừng Blair), Paranormal Activity, Haunted Changi (Bệnh viện ma ám), The Medium (Bà Đồng), Incantation (Chú nguyền)… Nhưng tại Việt Nam, Lầu chú Hỏa là dự án điện ảnh đi tiên phong khai thác cách làm phim này. Là người dàn dựng tác phẩm, đạo diễn Hùng Trần cảm thấy đầy thử thách nhưng cũng vô cùng hào hứng. Anh quan niệm việc bị đem ra so sánh với các bộ phim tiền nhiệm là điều khó tránh khỏi, nhưng anh không đặt nặng chuyện này, chú trọng mang đến trải nghiệm kinh dị mới mẻ nơi rạp chiếu.

Để tạo dựng nỗi sợ hiệu quả cho người xem, từ khâu kịch bản, đạo diễn luôn tìm kiếm một lý do hợp lý để các nhân vật cầm máy quay và bước vào căn nhà cổ. Câu chuyện livestream kiếm view, kiếm tiền do đó trở thành tiền đề cho tổng thể phim. Kết hợp thể loại found footage với hình thức livestream, nhà làm phim muốn khán giả có cảm giác đang xem một buổi livestream thật sự.

‘Lầu chú Hỏa’ kết hợp phong cách làm phim found footage và hình thức livestream
Đạo diễn Hùng Trần và ê-kíp sử dụng khoảng 21 thiết bị ghi hình khác nhau trong mỗi cảnh quay.

Những ngày trên trường quay, đạo diễn đặt ra cho các diễn viên đề bài đặc biệt: nhập vai như thể đang thực sự lên sóng trực tiếp. Họ có quyền ứng biến, tương tác với nhau ngoài những lời thoại, hành động có sẵn trong kịch bản, miễn sao sự sáng tạo này nằm trong khuôn khổ có thể kiểm soát được. Ngoài ra, diễn viên được yêu cầu chỉ “bung” khoảng 90% diễn xuất, ngay cả khi cảm xúc đong đầy cũng phải kìm nén, để người xem tin những thứ họ biểu lộ có thật ngoài đời.

Đạo diễn hình ảnh Trương Trọng Tân cho biết, Lầu chú Hỏa sử dụng tổng cộng 21 máy quay, trong đó có 12 thiết bị được đeo trên người các diễn viên, cho thấy các nhân vật đích thân ghi lại mọi sự việc xảy ra trong biệt thự ma ám. Với cách sử dụng máy quay này, mỗi cảnh phim luôn có hai góc: một góc do quay phim thực hiện, ghi lại hình ảnh của diễn viên; một góc là góc nhìn cá nhân (POV) của nhân vật. “Stress nhất là bộ máy quay do diễn viên đeo, nhưng nó là linh hồn của phim”, Trương Trọng Tân nói.

Theo đạo diễn hình ảnh, cái khó nhất của dự án là toàn bộ nhân sự trong ê-kíp đều lần đầu thử sức với found footage, giống như bước chân vào một vùng đất mới. Đội ngũ hình ảnh duy trì sự đồng nhất trong toàn bộ cảnh phim, để vừa kể được câu chuyện trong phim, vừa tạo cảm giác đang có một phiên livestream thực sự diễn ra.

‘Lầu chú Hỏa’ kết hợp phong cách làm phim found footage và hình thức livestream

Các diễn viên gặp nhiều thử thách khi lần đầu làm phim với phong cách found footage.

Vì đây là lần đầu khán giả Việt Nam xem một phim found footage ngoài rạp, các nhà làm phim chủ trương làm phim dễ xem, dễ tiếp cận đại chúng nhất có thể. Họ giữ cho phim đủ chân thật, đồng thời kiểm soát độ rung lắc, độ tối của hình ảnh vừa đủ, để không gây cảm giác khó chịu cho người xem.

Khai thác cách kể mới trên màn ảnh Việt, Lầu chú Hỏa - Lời nguyền con ma nhà họ Hứa kỳ vọng mang đến nỗi sợ mới lạ cho công chúng trong mùa phim hè 2026. Bộ phim do Runup Vietnam sản xuất, CGV Vietnam phát hành, chiếu sớm toàn quốc từ 18h ngày 10/6, ngày 11/6 và chính thức ra rạp từ ngày 12/6.

Phim Lầu chú Hỏa’ - Suất chiếu sớm từ 18h00 ngày 10 & 11/6, khởi chiếu chính thức 12/6/2026

thể loại phim found footage phim Lầu chú Hỏa phim ma phim kinh dị Việt Nam

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 137,600 140,600
Hà Nội - PNJ 137,600 140,600
Đà Nẵng - PNJ 137,600 140,600
Miền Tây - PNJ 137,600 140,600
Tây Nguyên - PNJ 137,600 140,600
Đông Nam Bộ - PNJ 137,600 140,600
Cập nhật: 28/10/2026 06:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,870 14,200
Miếng SJC Nghệ An 13,870 14,200
Miếng SJC Thái Bình 13,870 14,200
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,700 14,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,700 14,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,700 14,100
Trang sức 99.9 13,380 13,980
Trang sức 99.99 13,390 13,990
Vàng 99.9 12,900
Vàng 99.99 13,060
Cập nhật: 28/10/2026 06:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 139 14,202
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 139 14,203
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 135 139
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 135 1,391
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 133 138
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Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 84,199 93,999
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Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 70,812 80,612
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Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
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Cập nhật: 28/10/2026 06:45

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
Thương hiệu gia dụng COSORI chính thức có mặt tại Việt Nam

Thương hiệu gia dụng COSORI chính thức có mặt tại Việt Nam

Bài học từ chiếc máy tính Việt năm 1977 cho tham vọng chip và AI hôm nay

Bài học từ chiếc máy tính Việt năm 1977 cho tham vọng chip và AI hôm nay

JBL QuantumENGINE mới nâng cấp trải nghiệm âm thanh gaming

JBL QuantumENGINE mới nâng cấp trải nghiệm âm thanh gaming

POCO X8s, thành viên mới của gia đình POCO X Series có gì?

POCO X8s, thành viên mới của gia đình POCO X Series có gì?

Công nghệ số

AI Blockchain Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

Singapore ngừng dùng số căn cước để xác thực danh tính

Singapore ngừng dùng số căn cước để xác thực danh tính

PHP phát hành lại bốn gói Windows để vá lỗi bảo mật Brotli

PHP phát hành lại bốn gói Windows để vá lỗi bảo mật Brotli

Sun Group ra mắt ứng dụng tuyển dụng Sun Career Growth có chatbot AI

Sun Group ra mắt ứng dụng tuyển dụng Sun Career Growth có chatbot AI

Khoa học

Khoa học quân sự Vũ trụ - Thiên văn Công trình khoa học Phát minh khoa học
Lockheed Martin hé lộ 7 công nghệ định hình quốc phòng tương lai

Lockheed Martin hé lộ 7 công nghệ định hình quốc phòng tương lai

7 phát bắn tỉa xa nhất thế giới từng được ghi nhận

7 phát bắn tỉa xa nhất thế giới từng được ghi nhận

ATC 2026 đưa công nghệ truyền thông tiên tiến thế giới về Quy Nhơn

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Chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của máy bay chiến đấu không người lái U740 Valkyrie

Chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của máy bay chiến đấu không người lái U740 Valkyrie

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
GRECO 2026: Kết nối công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi xanh tại TP.HCM

GRECO 2026: Kết nối công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi xanh tại TP.HCM

EVN ký hợp đồng thiết bị hơn 4.462 tỷ đồng cho thủy điện tích năng Bác Ái

EVN ký hợp đồng thiết bị hơn 4.462 tỷ đồng cho thủy điện tích năng Bác Ái

Lưới điện khu vực Mỹ Tho xuất hiện cảnh báo tải trước dự án 923 tỷ đồng

Lưới điện khu vực Mỹ Tho xuất hiện cảnh báo tải trước dự án 923 tỷ đồng

Mỹ dự kiến tài trợ 389 triệu USD cho nghiên cứu bán dẫn năng lượng

Mỹ dự kiến tài trợ 389 triệu USD cho nghiên cứu bán dẫn năng lượng

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Doanh thu Chứng khoán OCBS tăng 91% trong quý III, vốn đầu tư phần mềm thêm 34%

Doanh thu Chứng khoán OCBS tăng 91% trong quý III, vốn đầu tư phần mềm thêm 34%

Meta mở đợt chào bán khoảng 35 tỷ USD để đầu tư AI

Meta mở đợt chào bán khoảng 35 tỷ USD để đầu tư AI

AI kéo lợi nhuận công nghiệp Trung Quốc tăng mạnh, tiêu dùng hụt hơi

AI kéo lợi nhuận công nghiệp Trung Quốc tăng mạnh, tiêu dùng hụt hơi

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

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Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Trốn đóng kinh phí công đoàn, doanh nghiệp có thể bị phạt 150 triệu đồng

Trốn đóng kinh phí công đoàn, doanh nghiệp có thể bị phạt 150 triệu đồng

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

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Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Trung Quốc siết quy định về an toàn trang bị nội thất ô tô

Trung Quốc siết quy định về an toàn trang bị nội thất ô tô

Chery giới thiệu Omoda X, mẫu SUV sở hữu công nghệ quan sát ban đêm

Chery giới thiệu Omoda X, mẫu SUV sở hữu công nghệ quan sát ban đêm

Kỹ sư hàng không nêu manh mối mới về vụ mất tích MH370

Kỹ sư hàng không nêu manh mối mới về vụ mất tích MH370

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Đại diện Việt Nam Team Secret Whales bị loại khỏi CKTG 2026

Đại diện Việt Nam Team Secret Whales bị loại khỏi CKTG 2026

Mỹ đề xuất luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số

Mỹ đề xuất luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số

MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

MVK Esports đánh bại FURIA, tiến gần vòng Swiss CKTG 2026

MVK Esports đánh bại FURIA, tiến gần vòng Swiss CKTG 2026