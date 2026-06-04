Lấy cảm hứng từ giai thoại dân gian nổi tiếng “Oan hồn Hứa thị”, bộ phim kinh dị Lầu chú Hỏa – Lời nguyền con ma nhà họ Hứa đưa khán giả theo chân 6 streamer khám phá một căn biệt thự được cho là bị ám bởi oan hồn tiểu thư họ Hứa.

Diễn viên Công Nương (vai cô Bạch) thú nhận, đã rất sợ khi quay phim trong bối cảnh đầy ám ảnh.

Với phần lớn thời lượng diễn ra trong một đêm duy nhất tại biệt thự chú Hỏa, bối cảnh trở thành yếu tố then chốt quyết định trải nghiệm của khán giả.

Đạo diễn Hùng Trần cho rằng với thể loại found footage (giả tài liệu), khoảng 70% thời lượng phim, khán giả được nhập vai nhân vật, thông qua đôi mắt của nhân vật để nhìn thẳng vào bối cảnh. “Bối cảnh là một nhân vật, có câu chuyện, nằm sẵn chờ các nhân vật khác đến khám phá nó”, anh nói. Để tạo nên trải nghiệm kinh dị hiệu quả và đáng nhớ nơi rạp chiếu, đoàn phim chăm chút kỹ lưỡng cho địa điểm này.

Diễn viên ai cũng sợ ‘lầu chú Hỏa’

Theo chân các nhân vật chính, khán giả đi qua một khu đất um tùm cây cỏ, bước đến căn nhà cổ biệt lập nằm giữa nơi chốn heo hút. Không ánh đèn, không người ở đã bao năm, biệt thự chìm trong tăm tối, bụi bặm và âm trì. Những ấn tượng đầu tiên như thế giúp người xem dễ dàng nhập cuộc vào câu chuyện của Lầu chú Hỏa.

Trên phim là những streamer phớt lờ chuyện tâm linh, háo hức bước vào nhà cổ để tìm kiếm câu trả lời về lời đồn ma ám, nhưng phía sau màn ảnh, dàn cast của phim cũng không khỏi rùng rợn trước bối cảnh này.



Phụng Hoàng (vai Nhàn) ấn tượng với tổ thiết kế trên set quay.

Lần đầu bước chân vào đây, Chi Bảo (vai Thư) thấy lạnh gáy, cảm giác như có người đang nhìn mình. Tự nhận rất sợ ma, Nguyễn Công Nương (vai cô đồng Bạch Bạch) tự hỏi: “Giữa đêm lỡ có chuyện gì thật thì sao?”, dù biết rõ bối cảnh được dựng giả hoàn toàn. Nguyễn Minh Thời (vai Thời) bỗng thấy mình như “người tí hon” giữa không gian rộng lớn.

Trong khi, Phụng Hoàng (vai Nhàn) lại ấn tượng bụi bám dày, mạng nhện giăng kín trong từng góc nhỏ và tầng lầu. Đến khi biết được đây đều là sản phẩm nhân tạo từ đội ngũ thiết kế của phim, diễn viên trẻ cực kỳ bất ngờ.

Trần Kỳ Anh (vai Chi) thì nhớ mãi không khí âm u, tĩnh lặng bao phủ khắp nơi. Cô ấn tượng căn nhà có quá nhiều ngóc ngách. Cảm giác nơi đây từng có người ở, mang đầy sự riêng tư khiến cô không dám làm ồn, không dám tự ý động vào bất kỳ món đồ nào.

“Nhưng cũng chính hôm đó, giữa sự sợ hãi và im lặng ấy, mình cảm thấy rất hứng thú. Vì mọi cảm giác đều quá thật. Và mình nghĩ, lần đầu tiên, mình đã chạm được vào nỗi sợ của nhân vật theo cách chân thật nhất”, Trần Kỳ Anh nhớ lại.

Riêng Dũng Hà (vai Dũng) thì tiết lộ, mặc dù nhân vật anh đảm nhận có tính cách khá gan dạ, nhưng bản thân anh khi một mình quay cảnh khám phá phòng sân khấu thì tim đập mạnh vì sợ. “Màn nhung đỏ, ánh đèn leo lắt của căn phòng trống thực sự tạo cảm giác ám ảnh! Cũng như nhân vật, chỉ cần tiếng động nhỏ thôi là tôi tự động giật mình”.

Nhà hai tầng biến thành ba tầng

Lời đồn “con ma nhà họ Hứa” đã truyền miệng cả trăm năm, những địa danh gắn với giai thoại này đã quá nổi tiếng, thậm chí trở thành điểm đến trên bản đồ du lịch hay khám phá. Nhà sản xuất Runup Vietnam không phủ nhận tìm kiếm một bối cảnh vừa có cảm giác bí ẩn, ma mị tương xứng với biệt thự của chú Hỏa ngoài đời, vừa mang bản sắc riêng của bộ phim là một thử thách khá lớn.

Trần Kỳ Anh (vai Chi) cảm nhận được nỗi sợ của nhân vật khi quay phim vào ban đêm trong biệt thự bỏ hoang.

Tuy nhiên, ngay từ đầu, ê-kíp đã xác định đây là một câu chuyện hư cấu. Do đó, họ không bị áp lực phải tìm một ngôi nhà giống hoàn toàn với những mô tả hay khuôn mẫu gắn với các lời đồn về tiểu thư họ Hứa. Mong muốn của đạo diễn Hùng Trần là lần đầu nhìn thấy ngôi nhà trên màn ảnh, khán giả thấy ngay được sự hoang tàn, cảm giác căn nhà có câu chuyện, có dấu tích của những bi kịch.

Đi qua nhiều tỉnh thành, không dễ dàng gì để đoàn phim tìm được một căn biệt thự kiểu Pháp đủ lớn, có kiến trúc và không gian phù hợp để ê-kíp thoải mái sáng tạo, đồng thời giúp đạo diễn thể hiện được trọn vẹn ý đồ nghệ thuật của mình. “Lần đầu bước vào, mình đã thấy đây chính là chỗ cần tìm”, đạo diễn Hùng Trần chia sẻ.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là thử thách đã dừng lại. Theo yêu cầu của đạo diễn, lầu chú Hỏa trên phim cần một hành lang dài 40 m. Nhưng thực tế, căn nhà ngoài đời không có hành lang nào dài đến như vậy. Do đó, đội ngũ thiết kế phải dựng hành lang giả.

Chưa hết, địa điểm mà đoàn phim lựa chọn chỉ có hai tầng, trong khi bối cảnh được mô tả trong kịch bản là biệt thự ba tầng. Để giải bài toán không gian này, đoàn phim lựa chọn phương án quay “ăn gian”.

Thiết kế mỹ thuật Anh La gọi đùa đây là “kiếp nạn” của cô cùng các cộng sự, khi phải chia tách không gian, dựng vách, tận dụng thay đổi kiến trúc, bài trí nội thất để biến một dãy hành lang thành hai hành lang của hai tầng khác biệt.

Gần hai tháng, tổ thiết kế làm việc cật lực để hoàn thiện thi công bối cảnh. Hỗ trợ họ, đạo diễn hình ảnh cùng tổ quay phim cũng tính toán bố cục hình ảnh, góc máy để tạo độ chân thật cho căn nhà, cho khán giả cảm giác chân thật và đáng tin về nơi chốn.

Mỗi căn phòng là một câu chuyện

Với bộ phim một bối cảnh, từng góc nhỏ trong căn nhà đều cần được khai thác tối ưu để kể chuyện. Theo ý tưởng của đạo diễn Hùng Trần, mỗi căn phòng của Lầu chú Hỏa cần phải có câu chuyện và cảm giác riêng.

Phòng sân khấu trong biệt thự của chú Hỏa.

Phòng sân khấu gợi lên cảm giác sung túc, là không gian đặc trưng của các gia đình giàu có. Đối lập là phòng trị bệnh bao trùm bởi sự lạnh lẽo, nơi cô Hứa trải qua những đau đớn, bất lực cho tới khi đối diện cái chết. Phòng thờ ám khói nhang, đầy ma mị.

Đối với ê-kíp, khó dàn dựng nhất là phòng ngủ của cô Hứa. Đây không chỉ là không gian quan trọng về mặt hình ảnh, mà còn là nơi chứa đựng nhiều lớp câu chuyện và cảm xúc của nhân vật ở các giai đoạn khác nhau. Vì vậy, ê-kíp phải đầu tư rất nhiều thời gian cho phần thiết kế, đạo cụ và xử lý chi tiết để căn phòng có thể tạo được cảm giác vừa bí ẩn, vừa ám ảnh đúng với tinh thần bộ phim.

Cùng với các căn phòng, một số đạo cụ đóng vai trò quan trọng không kém. Đó là những món đồ gắn liền thăng trầm trong quá khứ của cô Hứa, đồng thời liên kết với hành trình của từng người trong nhóm streamer ở hiện tại. Ví như con búp bê là món quà thời ấu thơ êm đềm của cô Hứa. Cây đàn kìm gói ghém hạnh phúc lứa đôi thuở xuân thì. Ám ảnh hơn cả là chiếc ghế sắt với nhiều biến đổi qua từng hồi phim, tác động kinh khủng đến các nhân vật.

Đạo diễn Hùng Trần tại bối cảnh phim.

Trước khi phim chính thức bấm máy, dàn diễn viên có khoảng một tuần tập diễn tại bối cảnh, để làm quen với không gian, lấy cảm xúc nhập vai. Phim được quay trong một tháng và gần như 95% đều là các cảnh quay đêm. Tuy lịch quay khá nặng, nhưng ê-kíp và diễn viên không gặp quá nhiều trở ngại về mặt tinh thần, ngược lại mọi người còn gắn kết và chăm sóc nhau nhiều hơn trong suốt quá trình làm phim. Dù không có lịch quay, nhiều diễn viên vẫn chủ động lên đoàn để chơi và cổ vũ tinh thần cho những người đang có cảnh quay. Điều đó tạo nên không khí rất gần gũi và nhiều năng lượng cho cả ê-kíp.

Lầu chú Hỏa - lời nguyền con ma nhà họ Hứa là phim Việt chiếu rạp đầu tiên vận dụng found footage - phong cách được ưa chuộng của dòng phim kinh dị trên thế giới. Kịch bản phim lấy cảm hứng từ chuyện kể dân gian “Oan hồn Hứa thị” - lời đồn truyền miệng cả trăm năm nay ở khu Chợ Lớn, xoay quanh 6 streamer khám phá căn nhà được cho là bị ám bởi oan hồn tiểu thư họ Hứa. Phim chính thức dán nhãn T18 để fan của thể loại kinh dị có trải nghiệm đầy ấn tượng tại rạp chiếu.

Lầu chú Hỏa - Suất chiếu sớm từ 18h00 ngày 10 & 11/6, khởi chiếu chính thức 12/6/2026.