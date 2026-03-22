Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Binh chủng Công binh

Hoàng Anh

15:30 | 22/03/2026
Sáng 22/3/2026, tại Hà Nội, Binh chủng Công binh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập (25/3/1946 - 25/3/2026) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ hai. Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo.
Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu Hải Phòng phát triển cảng biển số, hình thành Công viên khoa học công nghệ Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu Hải Phòng phát triển cảng biển số, hình thành Công viên khoa học công nghệ

Sáng 16/3, Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng, yêu cầu thành phố cảng khẩn ...
Tổng Bí thư Tô Lâm: Đẩy mạnh nghiên cứu, làm chủ công nghệ quốc phòng Tổng Bí thư Tô Lâm: Đẩy mạnh nghiên cứu, làm chủ công nghệ quốc phòng

Ngày 17/3/2026, Tổng Bí thư Tô Tâm - Bí thư Quân ủy Trung ương, đã đến thăm và làm việc tại Học viện Kỹ thuật ...
Ngày hội non sông và trọng trách trước Nhân dân Ngày hội non sông và trọng trách trước Nhân dân

Ngày 15/3/2026, 76 triệu cử tri trên cả nước đã tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân ...

Tham dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Lê Minh Trí - Trưởng ban Nội chính Trung ương; Đại tướng Trịnh Văn Quyết - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; đồng chí Nguyễn Thanh Nghị - Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đồng chí Phạm Gia Túc - Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; đồng chí Đoàn Minh Huấn - Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng và nhà nước tham dự lễ kỷ niệm

Cùng dự có các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội; đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng; các tướng lĩnh, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cùng nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công binh qua các thời kỳ.

Trước khi buổi lễ diễn ra, Tổng Bí thư Tô Lâm đã duyệt đội danh dự, gặp gỡ, bắt tay các đại biểu và cán bộ, chiến sĩ Binh chủng Công binh. Hoạt động này thể hiện sự tin tưởng và đánh giá cao của Đảng, Nhà nước đối với lực lượng Công binh, một trong những binh chủng quan trọng của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận, biểu dương những thành tích mà Binh chủng Công binh đã đạt được, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại sự kiện

Trong diễn văn kỷ niệm, Thiếu tướng Trần Trung Hòa, Tư lệnh Binh chủng Công binh, đã ôn lại chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Ngày 25/3/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh thành lập Công chính giao thông Cục tiền thân của Binh chủng Công binh ngày nay. Từ đó, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã không ngừng lớn mạnh, lập nhiều chiến công trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

Trong chiến tranh, lực lượng Công binh đã thực hiện nhiều nhiệm vụ đặc biệt quan trọng như mở đường, bắc cầu, bảo đảm giao thông, phục vụ tác chiến. Hình ảnh người lính Công binh “xẻ núi, mở đường” đã trở thành biểu tượng của ý chí, tinh thần vượt khó, góp phần quan trọng vào thắng lợi chung của dân tộc. Những đóng góp ấy gắn liền với lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò của Công binh trong chiến đấu.

Sau khi đất nước thống nhất, Binh chủng Công binh tiếp tục phát huy truyền thống, đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ trong thời bình. Lực lượng đã tham gia rà phá bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh, xây dựng các công trình trọng điểm, phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn, đồng thời tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc. Qua đó, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” tiếp tục được khẳng định trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm gắn Huân chương Hồ Chí Minh lên Quân kỳ Quyết thắng của Binh chủng Công binh

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, Binh chủng Công binh đã hai lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, cùng nhiều phần thưởng cao quý như Huân chương Sao Vàng, Huân chương Độc lập hạng Nhất. Nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập, việc đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ hai là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những cống hiến to lớn, bền bỉ của toàn Binh chủng.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Hồ Chí Minh cho Binh chủng Công binh tại lễ kỷ niệm 80 năm thành lập

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu cũng tham quan khu trưng bày trang bị, khí tài của Binh chủng, qua đó cho thấy sự phát triển về khoa học, công nghệ và năng lực tác chiến, bảo đảm của lực lượng Công binh hiện nay.

Lễ kỷ niệm 80 năm không chỉ là dịp tri ân các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công binh mà còn là động lực để toàn lực lượng tiếp tục phát huy truyền thống, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc và xây dựng đất nước trong giai đoạn mới.

Bài liên quan

Ngày hội non sông và trọng trách trước Nhân dân

Ngày hội non sông và trọng trách trước Nhân dân

Tổng Bí thư Tô Lâm: Đẩy mạnh nghiên cứu, làm chủ công nghệ quốc phòng

Tổng Bí thư Tô Lâm: Đẩy mạnh nghiên cứu, làm chủ công nghệ quốc phòng

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu Hải Phòng phát triển cảng biển số, hình thành Công viên khoa học công nghệ

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu Hải Phòng phát triển cảng biển số, hình thành Công viên khoa học công nghệ

Có thể bạn quan tâm

Izara Thiên Nga trở thành nghệ sĩ đồng hành cùng Trung Nguyên Legend

Izara Thiên Nga trở thành nghệ sĩ đồng hành cùng Trung Nguyên Legend

Cuộc sống số
Ca sĩ trẻ Izara Thiên Nga chính thức ra mắt EP đầu tay “IZARA” tại TP.HCM, đánh dấu bước chuyển mình ở tuổi 16 và mở ra hành trình đồng hành cùng Trung Nguyên Legend trong các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và cộng đồng năm 2026.
Làng nghề phở Vân Cù

Làng nghề phở Vân Cù 'đánh thức' di sản trong Festival Phở 2026

Cuộc sống số
Chương trình tham quan, trải nghiệm tại làng nghề phở Vân Cù (Ninh Bình) diễn ra ngày 18–19/3 là hoạt động mở màn cho Festival Phở 2026, góp phần tôn vinh giá trị di sản ẩm thực Việt.
Quỷ Nhập Tràng 2 cán mốc 100 tỷ sau 1 tuần, chuẩn bị phát hành quốc tế

Quỷ Nhập Tràng 2 cán mốc 100 tỷ sau 1 tuần, chuẩn bị phát hành quốc tế

Cuộc sống số
Sau một tuần ra rạp, Quỷ Nhập Tràng 2 nhanh chóng chạm mốc doanh thu 100 tỷ đồng, trở thành phim kinh dị Việt đạt thành tích này nhanh nhất, đồng thời lên kế hoạch phát hành tại thị trường quốc tế.
Spider-Man: Brand New Day phá kỷ lục lượt xem trailer toàn cầu trong 24 giờ đầu

Spider-Man: Brand New Day phá kỷ lục lượt xem trailer toàn cầu trong 24 giờ đầu

Cuộc sống số
Trailer đầu tiên của Spider-Man: Brand New Day đang tạo nên cơn sốt trên toàn cầu khi chính thức trở thành trailer phim điện ảnh có lượt xem cao nhất trong 24 giờ đầu tiên.
Lao động tự do kiếm tiền từ việc quay video sinh hoạt để huấn luyện AI

Lao động tự do kiếm tiền từ việc quay video sinh hoạt để huấn luyện AI

AI
Một dạng công việc thời vụ mới đang hình thành tại Mỹ khi các công ty trí tuệ nhân tạo (AI) trả tiền cho lao động tự do để ghi lại chính những hoạt động thường nhật. Từ rửa bát, nấu ăn đến lau dọn nhà cửa, các thao tác đời sống đang được “số hóa” thành dữ liệu nhằm phục vụ quá trình huấn luyện robot trong thế giới thực.
Xem thêm

Đọc nhiều

Hướng dẫn khai hồ sơ cấp thẻ nhà báo trên hệ thống dịch vụ công

Hướng dẫn khai hồ sơ cấp thẻ nhà báo trên hệ thống dịch vụ công

Bức chân dung ngư dân Hội An thắng giải nhiếp ảnh lớn của Anh

Bức chân dung ngư dân Hội An thắng giải nhiếp ảnh lớn của Anh

Geely EX5 EM-i xuất hiện tại đại lý Việt Nam, giá dự kiến từ 840 triệu đồng

Geely EX5 EM-i xuất hiện tại đại lý Việt Nam, giá dự kiến từ 840 triệu đồng

Đài Hà Nội chọn AVG thay DTV: Thị trường truyền dẫn phát sóng DVB-T2 biến động

Đài Hà Nội chọn AVG thay DTV: Thị trường truyền dẫn phát sóng DVB-T2 biến động

Vàng SJC mất gần 8 triệu đồng/lượng: Nguyên nhân và xu hướng 3 ngày tới

Vàng SJC mất gần 8 triệu đồng/lượng: Nguyên nhân và xu hướng 3 ngày tới

Editor'sChoice

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

