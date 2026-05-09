Tạp chí điện tử Đồng Hành Việt có tân Tổng biên tập

TS.NGND. Đặng Huỳnh Mai - Chủ tịch Liên hiệp hội về người khuyết tật Việt Nam cùng Phó Chủ tịch Liên hiệp hội về người khuyết tật Việt Nam Đặng Văn Thanh tham dự sự kiện.

Tạp chí điện tử Đồng Hành Việt tiền thân là Tạp chí Người khuyết tật ra đời năm 2013, đến năm 2018 đổi tên thành Tạp chí Đồng Hành Việt; phát triển loại hình điện tử từ năm 2019. Trải qua thời gian phát triển, Tạp chí điện tử Đồng Hành Việt từng bước thích ứng với xu thế truyền thông hiện đại, đáp ứng nhu cầu tiếp cận thông tin của bạn đọc, đặc biệt là cộng đồng người khuyết tật.

TS.NGND Đặng Huỳnh Mai - Chủ tịch Liên hiệp hội về người khuyết tật Việt Nam cùng ông Đặng Văn Thanh Phó Chủ tịch Liên hiệp hội trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Thái giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí nhiệm kỳ 2026-2031.

Việc Liên hiệp hội về người khuyết tật Việt Nam công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Tổng Biên tập cùng các Phó Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Đồng Hành Việt là sự kiện đánh dấu bước kiện toàn quan trọng về tổ chức bộ máy, mở ra giai đoạn phát triển mới của Tạp chí điện tử Đồng Hành Việt trong bối cảnh chuyển đổi số báo chí diễn ra mạnh mẽ.

Đây cũng là hoạt động hướng tới kỷ niệm 7 năm ngày ra mắt Tạp chí điện tử Đồng Hành Việt (24/5/2019 - 24/5/2026); kỳ vọng sẽ tạo nền tảng để Tạp chí điện tử Đồng Hành Việt đẩy mạnh phát triển theo hướng truyền thông đa phương tiện, đa nền tảng, nâng cao chất lượng nội dung và khả năng lan tỏa thông tin.

Tại sự kiện, thay mặt Liên hiệp hội về người khuyết tật Việt Nam, TS.NGND. Đặng Huỳnh Mai ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp của Tạp chí điện tử Đồng Hành Việt trong thời gian qua.

Tân Tổng biên tập Tạp chí điện tử Đồng Hành Việt Nguyễn Hồng Thái.

TS.NGND. Đặng Huỳnh Mai đồng thời đề nghị Ban lãnh đạo mới Tạp chí điện tử Đồng Hành Việt tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới mạnh mẽ tư duy lãnh đạo trong bối cảnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; nâng cao chất lượng nội dung, bảo đảm chính xác, kịp thời và giàu tính nhân văn; xây dựng môi trường làm việc dân chủ, chuyên nghiệp để mỗi cán bộ, phóng viên phát huy năng lực, đóng góp cho sự phát triển chung.

TS.NGND. Đặng Huỳnh Mai chia sẻ, Lãnh đạo Liên hiệp hội về người khuyết tật Việt Nam đánh giá cao các đồng chí được bổ nhiệm, đều là những cán bộ được đào tạo bài bản, giàu kinh nghiệm thực tiễn, tâm huyết với nghề và đã khẳng định năng lực qua nhiều vị trí công tác.

“Với bản lĩnh chính trị vững vàng và năng lực quản lý, Ban lãnh đạo mới Tạp chí điện tử Đồng Hành Việt được kỳ vọng sẽ tiếp tục giữ vững tôn chỉ, mục đích; nâng cao chất lượng thông tin; xây dựng đội ngũ làm báo chuyên nghiệp, nhân văn, đồng thời phát triển Tạp chí điện tử Đồng Hành Việt theo hướng hiện đại, bền vững” - TS.NGND. Đặng Huỳnh Mai nhấn mạnh.

Lãnh đạo Liên hiệp hội chụp ảnh lưu niệm cùng Tạp chí.

TS.NGND. Đặng Huỳnh Mai đồng thời đề nghị Ban lãnh đạo mới Tạp chí điện tử Đồng Hành Việt cần tập trung rà soát, hoàn thiện quy chế hoạt động; kiện toàn bộ máy tinh gọn, hiệu quả; đầu tư hạ tầng kỹ thuật, nâng cao chất lượng và số lượng nội dung; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ người làm báo; góp phần triển khai hiệu quả Chiến lược phát triển Liên hiệp hội giai đoạn 2025-2030 và Chiến lược truyền thông đã đề ra.

Cũng tại sự kiện, tân Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Đồng Hành Việt Nguyễn Hồng Thái bày tỏ lòng cảm ơn đối với sự tin tưởng của Lãnh đạo Liên hiệp hội về người khuyết tật Việt Nam. “Ban lãnh đạo Tạp chí điện tử Đồng Hành Việt cam kết kế thừa và phát huy thành quả của thế hệ đi trước, tập trung kiện toàn bộ máy tinh gọn, bám sát các chiến lược của Liên hiệp hội; đẩy mạnh nâng cấp hệ thống kỹ thuật; chú trọng đạo đức nghề nghiệp; tăng cường phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Liên hiệp hội. Tạp chí điện tử Đồng Hành Việt đặt mục tiêu trở thành kênh truyền thông đa nền tảng đáng tin cậy, thực sự là tiếng nói của cộng đồng người khuyết tật và cơ quan ngôn luận của Liên hiệp hội” - ông Nguyễn Hồng Thái nhấn mạnh.