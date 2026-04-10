Bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Phong Cầm làm Tổng biên tập Tạp chí Tài chính Bảo hiểm

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi phát biểu tại lễ bổ nhiệm. Ảnh: Tuấn Minh.

Trước đó, ông Nguyễn Phong Cầm giữ chức Phó Tổng thư ký phụ trách truyền thông, Trưởng ban Chuyên môn chuyên trách truyền thông về bảo hiểm của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam. Việc đảm nhiệm đồng thời các vị trí quan trọng cho thấy sự tin tưởng của lãnh đạo Hiệp hội đối với năng lực chuyên môn cũng như kinh nghiệm thực tiễn của nhà báo.

Tham dự buổi lễ có sự hiện diện của nhiều lãnh đạo cơ quan quản lý và báo chí, trong đó có Ngô Việt Trung, Phạm Văn Đức, Nguyễn Đức Lợi cùng đại diện các cơ quan báo chí, doanh nghiệp và đối tác trong ngành bảo hiểm.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam Nguyễn Xuân Việt nhấn mạnh, việc bổ nhiệm được thực hiện theo quy trình chặt chẽ, căn cứ trên các quy định của cơ quan chức năng và nằm trong chiến lược kiện toàn tổ chức của Tạp chí. Ông bày tỏ tin tưởng, trên cương vị mới, nhà báo Nguyễn Phong Cầm sẽ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm để nâng cao chất lượng nội dung, đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin của độc giả, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính – bảo hiểm.

Theo ông Nguyễn Xuân Việt, trong bối cảnh ngành bảo hiểm ngày càng mở rộng phạm vi ảnh hưởng tới nhiều mặt của đời sống kinh tế – xã hội, công tác truyền thông đóng vai trò then chốt trong việc nâng cao nhận thức cộng đồng. Do đó, việc kiện toàn vị trí Tổng biên tập không chỉ mang ý nghĩa tổ chức, mà còn có tính chiến lược đối với định hướng phát triển lâu dài của Tạp chí Tài chính Bảo hiểm với vai trò là cơ quan ngôn luận của Hiệp hội.

Chia sẻ tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đánh giá cao quá trình công tác của nhà báo Nguyễn Phong Cầm, đồng thời kỳ vọng tân Tổng biên tập sẽ tiếp tục phát huy bản lĩnh nghề nghiệp, đóng góp tích cực cho sự phát triển của báo chí ngành bảo hiểm.

Lãnh đạo Vụ Cục Báo chí, Hội Nhà báo, Cục Quản lý, Giám sát Bảo hiểm và lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Cơ quan Thường trực Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với nhà báo Nguyễn Phong Cầm. Ảnh: Tuấn Minh

Nhà báo Nguyễn Phong Cầm, quê tại Hà Tĩnh, có trình độ Thạc sĩ Báo chí, cử nhân Luật và Cao cấp lý luận chính trị, đã trải qua 24 năm làm báo với nhiều vị trí quan trọng tại các cơ quan báo chí uy tín. Trước khi nhận nhiệm vụ mới, ông là Phó Tổng biên tập Thường trực Tạp chí Nhà đầu tư.

Trong quá trình công tác, ông đã ghi dấu ấn với nhiều tác phẩm điều tra nổi bật và từng đoạt Giải Báo chí Quốc gia cùng nhiều giải thưởng chuyên ngành tài chính. Những kinh nghiệm này được kỳ vọng sẽ là nền tảng quan trọng để ông tiếp tục dẫn dắt Tạp chí Tài chính Bảo hiểm phát triển theo hướng chuyên sâu, hiện đại và gắn kết chặt chẽ hơn với cộng đồng doanh nghiệp.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Tổng biên tập Nguyễn Phong Cầm bày tỏ sự trân trọng trước sự tin tưởng của lãnh đạo Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, đồng thời khẳng định đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn. Ông cam kết sẽ nỗ lực không ngừng, cùng tập thể Tạp chí xây dựng cơ quan báo chí trở thành kênh thông tin uy tín, góp phần lan tỏa kiến thức và giá trị của ngành bảo hiểm tới đông đảo công chúng.