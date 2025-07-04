Nhà báo Hoàng Minh Sơn làm Tổng biên tập Báo và Phát thanh, Truyền hình Hưng Yên

Ngày 2/7, Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị công bố các quyết định nhân sự quan trọng. Nhà báo Hoàng Minh Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nguyên Tổng Biên tập Báo Thái Bình chính thức nhận chức Tổng Biên tập Báo và Phát thanh, Truyền hình Hưng Yên.

Quyết định số 1807-QĐ/TU ngày 26/6/2025 của Tỉnh ủy Hưng Yên thể hiện sự tin tưởng vào năng lực lãnh đạo của ông Sơn trong lĩnh vực truyền thông. Việc bổ nhiệm này diễn ra trong bối cảnh hai tỉnh Thái Bình và Hưng Yên vừa hoàn tất quá trình sáp nhập.

Cùng với việc bổ nhiệm Tổng biên tập, Tỉnh ủy Hưng Yên công bố 8 Phó Tổng biên tập mới. Các ông bà Nguyễn Thị Thu Hoài, Phạm Văn Xướng, Đinh Đức Khoa, Bùi Hải Đăng, Nguyễn Ngọc Luyện, Trần Thị Thoa, Lâm Văn Minh và Vũ Văn Mạnh sẽ hỗ trợ ông Sơn điều hành cơ quan truyền thông của tỉnh Hưng Yên sau sáp nhập.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa trao quyết định bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo chủ chốt các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc, đơn vị sự nghiệp thuộc Tỉnh ủy, trong đó có Tổng biên tập Báo và Phát thanh, Truyền hình Hưng Yên. Ảnh: QN

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa trực tiếp trao quyết định bổ nhiệm cho các lãnh đạo chủ chốt. Ông nhấn mạnh vai trò quan trọng của truyền thông trong việc định hướng dư luận, tuyên truyền chính sách và phục vụ nhân dân.

Các Tân Phó Tổng biên tập Báo và Phát thanh, Truyền hình Hưng Yên nhận Quyết định bổ nhiệm. Ảnh QN

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa bày tỏ tin tưởng đội ngũ cán bộ mới sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, tiền phong và gương mẫu. Ông mong muốn họ giữ vững đoàn kết, thống nhất để xây dựng Đảng bộ tỉnh vững mạnh, bộ máy chính quyền hoạt động hiệu quả hơn.

Với kinh nghiệm từ Báo Thái Bình, Nhà báo Hoàng Minh Sơn được kỳ vọng sẽ dẫn dắt cơ quan truyền thông Hưng Yên phát triển mạnh mẽ, góp phần vào sự phát triển bền vững của tỉnh trong giai đoạn mới.

Hội nghị còn chứng kiến việc công bố nhiều quyết định nhân sự khác. Ông Phạm Văn Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông báo các quyết định của Trung ương về nhân sự Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và các tổ chức chính trị xã hội.

Đặc biệt, 9 cán bộ tình nguyện nghỉ hưu trước tuổi để tạo điều kiện sắp xếp nhân sự. Trong số này có 2 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thể hiện tinh thần hy sinh vì lợi ích chung.