TP. Hưng Yên tăng trưởng kinh tế 8,5% trong quý I/2025

Theo tin từ UBND TP Hưng Yên, trong quý I năm 2025, tổng thu NSNN của thành phố ước đạt 653,8 tỷ đồng, đạt 35,2% so với kế hoạch. Chi ngân sách ước thực hiện 444,6 tỷ đồng, đạt 24,5% so với kế hoạch (trong đó: Chi đầu tư phát triển 201,8 tỷ đồng, đạt 18% so với kế hoạch; Chi thường xuyên 146,5 tỷ đồng, đạt 21,2% so với kế hoạch). Tổng kế hoạch vốn đầu tư công 1.698,2 tỷ đồng, giải ngân 275,3 tỷ đồng, đạt 16,2% kế hoạch.

Nhiệm vụ phối hợp thu hút đầu tư được UBND TP Hưng Yên đặc biệt quan tâm, thành phố đã họp, thống nhất tham gia ý kiến với sở, ngành của tỉnh để thu hút các dự án đầu tư vào thành phố.

Một góc Thành phố Hưng Yên

UBND TP Hưng Yên đã tham gia ý kiến đối với 6 dự án đầu tư, điều chỉnh đầu tư trên địa bàn với tổng nguồn vốn đầu tư khoảng 4.000 tỷ đồng. Tiếp nhận và xử lý hồ sơ thành lập mới 245 hộ kinh doanh cá thể, 40 hộ đăng ký thay đổi giấy chứng nhận hộ kinh doanh, cấp lại đăng ký hộ kinh doanh, 1 hộ cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thành lập hợp tác xã.

Về sản xuất nông nghiệp trong quý I năm 2025, toàn thành phố đã hoàn thành gieo cấy lúa với diện tích gieo cấy khoảng 830ha, đạt 100% so với kế hoạch; diện tích trồng rau màu các loại khoảng 600ha, đạt 82% kế hoạch gieo trồng. Cây nhãn, cây có múi đang ra hoa, đậu quả non.

Các địa phương trong địa bàn thành phố đang tích cực chăm sóc, làm cỏ, bón phân cho lúa cũng như cây ăn quả. Trồng cây nhân dân được 450 cây, đạt 42% kế hoạch. Tổ chức đặt bả diệt chuột đợt 2 vụ Xuân 2025 (với 20% lượng bả còn lại) trên diện tích lúa, hoa màu bị chuột hại nhiều. Tổ chức nghiệm thu hỗ trợ diện tích ghép nhãn cải tạo 2024.

Tình hình phát triển chăn nuôi trên địa bàn thành phố tiếp tục duy trì, không có dịch bệnh nguy hiểm xảy ra trên đàn gia súc, gia cầm; giá thịt lợn tăng cao so tháng trước. Tăng cường thông tin, tuyên truyền hướng dẫn người chăn nuôi gia cầm tăng cường áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học; thường xuyên vệ sinh, sát trùng bằng vôi bột, hóa chất để tiêu diệt các loại mầm bệnh.

3 tháng đầu năm 2025, TP Hưng Yên có tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 8,5%

Về xây dựng nông thôn mới, thành phố tiếp tục chỉ đạo các xã thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, định hướng 2030. Tham gia ý kiến dự thảo Kế hoạch xây dựng nông thôn mới tỉnh Hưng Yên năm 2025. Tổ chức thành công Lễ Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Ất Tỵ năm 2025. Duy trì công tác dọn dẹp vệ sinh môi trường, chỉnh trang công sở, đảm bảo các tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao.

Bước vào quý II năm 2025, UBND TP Hưng Yên đang triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 theo yêu cầu của UBND tỉnh, đảm bảo tiến độ theo quy định.

Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến việc xây dựng Đề án thành lập các phường thuộc TP Hưng Yên, trình các cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt đảm bảo tiến độ.