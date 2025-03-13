'Nam Trung Bộ cần tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế'

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc phát biểu. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)

Sáng 13/3, tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc và đoàn công tác đã làm việc với 3 địa phương: Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định về thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xuất nhập khẩu, các chương trình mục tiêu quốc gia, phấn đấu đạt và vượt mức tăng trưởng năm 2025.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc ghi nhận và biểu dương các tỉnh đã triển khai quyết liệt chương trình phát triển kinh tế-xã hội, nhằm đạt được mục tiêu tăng trưởng đề ra.

Về một số vấn đề khó khăn, vướng mắc của 3 địa phương, Phó Thủ tướng khẳng định các bộ, ngành đã lắng nghe, một số ý kiến đã được phúc đáp tại hội nghị. Văn phòng Chính phủ tập hợp lại để báo cáo lãnh đạo Chính phủ, tham mưu, tháo gỡ cho các địa phương trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý tình hình đầu tư công và giải ngân. Việc này cần được chú trọng, đảm bảo dòng tiền vào các dự án đúng tiến độ và công trình phải sớm hoàn thiện, đưa vào sử dụng để phát huy hiệu quả.

Các địa phương đẩy nhanh tiến độ thi công, giảm chi phí trung gian và tạo điều kiện thuận lợi để kích cầu tiêu dùng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)

Phó Thủ tướng kêu gọi các tỉnh tập trung thu hút đầu tư, đặc biệt là đầu tư FDI và đầu tư trong nước. Các địa phương cần triển khai các nghị quyết liên quan một cách hiệu quả, tạo ra bước đột phá trong phát triển kinh tế.

Phó Thủ tướng đề nghị các địa phương phải quyết liệt, sáng tạo, phát triển quy mô kinh tế tỉnh theo hình thức chung tay giữa đơn vị, bộ, ngành và sự quyết liệt của người đứng đầu địa phương, gói gọn trong 5 nội dung chính. Đó là: Tăng trưởng kinh tế; phát triển mảng nhà ở xã hội; thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia xác định tầm nhìn đến năm 2045; Chương trình mục tiêu quốc gia và Chương trình xóa nhà tạm cho người nghèo và người có công.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh 3 động lực lớn (đầu tư, xuất khẩu và tiêu dùng) mà các tỉnh cần lưu ý thực hiện. Trong đó, các địa phương phải thúc đẩy đầu tư công, thu hút nhà đầu tư nước ngoài, tháo gỡ khó khăn để FDI phát triển; huy động mọi nguồn vốn trong nước; thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Đối với động lực xuất khẩu, các tỉnh cần chủ động về vấn đề hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi trong thủ tục xuất, nhập khẩu. Riêng động lực tiêu dùng, Phó Thủ tướng đề nghị 3 tỉnh cần phải làm mới sản phẩm, du lịch, thương mại...

Đến nay, các tỉnh Nam Trung Bộ đã điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2025 theo Nghị quyết số 25/NQ-CP của Chính phủ về mục tiêu tăng trưởng các ngành, lĩnh vực và địa phương bảo đảm mục tiêu tăng trưởng cả nước năm 2025 đạt 8% trở lên.

Ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, phát biểu. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)

Tỉnh Khánh Hòa đã xây dựng và ban hành kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2025, GRDP đạt 10,5%. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt trên 96.682 tỷ đồng, thu ngân sách nhà nước đạt 24.532 tỷ đồng.

Để tăng trưởng bền vững trong thời gian tới, tỉnh xác định phát triển, mở rộng ở lĩnh vực công nghiệp. Khánh Hòa đề xuất Chính phủ có điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030; phê duyệt tuyến đường Nha Trang-Đà Lạt để mở ra kết nối kinh tế liên vùng; sớm phê duyệt dự án sân bay Vân Phong - hiện thực hóa khu kinh tế Vân Phong; bổ sung Dự án Nhà máy điện LNG Vân Phong 2 vào Quy hoạch điện VIII...

Tỉnh Bình Định đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2025 là 8,5%. Để thực hiện mục tiêu Ủy ban Nhân dân tỉnh đã kịp thời cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho từng ngành, lĩnh vực, địa phương, tổ chức điều chỉnh kịch bản tăng trưởng phấn đấu đạt từ 8,5-9%, thu ngân sách nhà nước đạt 18.200 tỷ đồng.

Với Phú Yên, tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP đạt 8% vào năm 2025, tổng vốn đầu tư phát triển 25.800 tỷ đồng và tổng thu ngân sách 5.900 tỷ đồng.