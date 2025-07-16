Starlink đã mở 'đặt cọc' tại Việt Nam: Chỉ cọc trước 230.000 VND để sở hữu sớm Internet vệ tinh

Việc Starlink mở cửa nhận đặt cọc tại Việt Nam tạo ra cơ hội cho người dùng Việt Nam "tò mò" muốn trải nghiệm dịch vụ mới này. Hiện nay, nhiều khu vực miền núi, hải đảo và vùng biên giới vẫn gặp khó khăn trong việc tiếp cận Internet tốc độ cao do hạ tầng cáp quang chưa phủ sóng đầy đủ.

Để đặt cọc trước dịch vụ internet vệ tinh Starlink, chúng ta thực hiện các bước sau:

Bước 1: Truy cập website: https://www.starlink.com, và chọn nút menu 3 gạch trên cùng góc phải của web. Sau đó chọn Việt Nam và chọn ngôn ngữ như hình dưới:

Bước 1. Ảnh chụp màn hình

Bước 2: Kéo chuột xuống khu vực Dùng thử 30 ngày, giao diện xuất hiện

Bước 2. Ảnh chụp màn hình

Bước 3: Lựa chọn vị trí trên thanh tìm kiếm (gợi ý của web) và click chọn nút Order now (Như ảnh trên), sau đó màn hình xuất hiện:

Bước 3. Ảnh chụp màn hình

Bước 4: Bạn điền đầy đủ thông tin thẻ thanh toán quốc tế (Visa, MasterCard hoặc American Express..) và thực hiện click Place Order (như hình trên).

Tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025, ngày 14/7, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phạm Đức Long cho biết, ngay sau khi doanh nghiệp cung cấp dịch vụ vệ tinh quỹ đạo tầm thấp hoàn tất thủ tục đầu tư, thành lập pháp nhân tại Việt Nam, có thể chính thức triển khai trong Quý 4/2025. Điều này có nghĩa là trong vòng chưa đầy một năm nữa, người dùng Việt Nam sẽ có thêm một lựa chọn Internet vệ tinh hoàn toàn mới.

Để giúp độc giả hiểu rõ hơn về quy trình phức tạp này, chúng ta hãy phân tích từng bước mà SpaceX cần thực hiện. Giai đoạn đầu tiên là SpaceX phải thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam và làm thủ tục dự án đầu tư với Bộ Tài chính. Điều này giống như việc một công ty nước ngoài muốn kinh doanh tại Việt Nam phải có địa chỉ pháp lý và được cấp phép đầu tư.

Giai đoạn thứ hai là xin cấp phép cung cấp dịch vụ viễn thông từ cơ quan chức năng sở tại. Theo Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ, từ 01/7/2025 UBND Tỉnh/ Thành phố, nơi doanh nghiệp đặt trụ sở trực tiếp cấp phép dịch vụ viễn thông. Đây là bước quan trọng nhất vì liên quan đến an ninh quốc gia và quản lý tần số vô tuyến điện.

Hiện tại, cả Bộ Tài chính và Bộ KH&CN đang tích cực hướng dẫn SpaceX hoàn thiện hồ sơ. Việc thực hiện các thủ tục này sẽ quyết định việc Starlink có thể hoạt động đúng lộ trình tại Việt nam hay không?

Mặc dù việc đặt cọc đã mở ra cơ hội tiếp cận dịch vụ internet vệ tinh Starlink, nhiều khía cạnh quan trọng vẫn chưa được làm rõ. Trước hết là vấn đề giá cả dịch vụ hàng tháng. Tại các nước khác, giá dịch vụ Starlink dao động từ 50-100 USD mỗi tháng, tương đương 1,2-2,4 triệu đồng. Với mức thu nhập bình quân của người Việt Nam, đây là mức giá khá cao so với các gói Internet truyền thống.

Để giải quyết vấn đề này, SpaceX có thể cần điều chỉnh giá cho phù hợp với thị trường Việt Nam hoặc hợp tác với các nhà mạng trong nước để tạo ra các gói cước linh hoạt hơn. Ví dụ, có thể áp dụng giá ưu đãi cho vùng sâu vùng xa hoặc tạo ra các gói dịch vụ theo nhu cầu sử dụng.

Câu hỏi tiếp theo là về chất lượng dịch vụ. Mặc dù công nghệ vệ tinh đã tiến bộ rất nhiều, vẫn còn một số hạn chế như độ trễ cao hơn so với cáp quang và khả năng bị ảnh hưởng bởi thời tiết. SpaceX cần chứng minh rằng dịch vụ của họ có thể đáp ứng nhu cầu của người dùng Việt Nam trong mọi điều kiện thời tiết.

Các nhà mạng truyền thống như Viettel, VNPT, MobiFone sẽ phải tăng cường đầu tư vào công nghệ 5G và cải thiện chất lượng dịch vụ để cạnh tranh. Cạnh tranh từ Starlink có thể mang lại nhiều lợi ích cho người tiêu dùng.