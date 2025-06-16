Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước đã trao cho UBND cấp tỉnh nhiều thẩm quyền quan trọng. Các địa phương có thể trực tiếp cấp, sửa đổi, bổ sung, cấp lại và gia hạn giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông cho doanh nghiệp.

Ba nhà mạng lớn tại Việt Nam chính thức thương mại hóa 5G

Cụ thể, UBND tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính sẽ xử lý các thủ tục cấp phép dịch vụ viễn thông cung cấp trên mạng viễn thông cố định mặt đất và dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng trong phạm vi một tỉnh. Trước đây, các thủ tục này phải thực hiện tại Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN), gây tốn thời gian và công sức của doanh nghiệp. Theo Nghị định, thay vì phải lên trụ sở Bộ KHCN, doanh nghiệp trực tiếp làm việc với cơ quan chức năng tại địa phương để hoàn tất các giấy tờ cần thiết.

Lĩnh vực công nghệ thông tin cũng hưởng lợi lớn từ việc phân cấp này. UBND cấp tỉnh giờ có thẩm quyền thẩm định thiết kế cơ sở dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin nhóm A tại địa phương. Thời gian thẩm định được rút ngắn xuống chỉ còn 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Các dự án đầu tư công nghệ thông tin ở địa phương sẽ được xử lý nhanh chóng hơn nhờ việc địa phương hiểu rõ tình hình thực tế và nhu cầu phát triển của từng vùng. Điều này giúp thúc đẩy chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin tại các tỉnh thành.

Nghị định cũng quy định rõ trách nhiệm của UBND tỉnh trong việc cấp giấy chứng nhận đăng ký kết nối để cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động. Các tổ chức, doanh nghiệp muốn cung cấp dịch vụ này sẽ làm thủ tục tại UBND cấp tỉnh nơi đặt trụ sở chính.

Việc phân cấp này vừa tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, vừa đảm bảo quản lý chặt chẽ nội dung thông tin trên mạng. UBND tỉnh có thẩm quyền đình chỉ hoạt động hoặc thu hồi giấy chứng nhận nếu doanh nghiệp vi phạm quy định.

Nghị định 133/2025/NĐ-CP về việc phân cấp thẩm quyền này sẽ tạo động lực mới cho phát triển kinh tế số tại Việt Nam. Doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian và chi phí, từ đó có thể tập trung nguồn lực vào hoạt động kinh doanh chính.

Đồng thời, việc phân cấp cũng thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh giữa các địa phương trong việc cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh. Các tỉnh thành sẽ cố gắng rút ngắn thời gian xử lý và nâng cao chất lượng dịch vụ công để thu hút doanh nghiệp.

Tuy nhiên, việc phân cấp này cũng đặt ra yêu cầu cao về năng lực của cán bộ địa phương. Các UBND tỉnh cần đào tạo và nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ để đảm bảo chất lượng thẩm định và xử lý hồ sơ.

Nghị định 133/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 và sẽ hết hiệu lực vào ngày 1 tháng 3 năm 2027, trừ khi được gia hạn hoặc có văn bản quy phạm pháp luật mới thay thế.