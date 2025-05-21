Thủ tướng dự lễ khởi công dự án Trump International Hưng Yên

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới dự lễ khởi công dự án khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái và sân golf Khoái Châu (dự án Trump International Hưng Yên) - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an; Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E. Knapper; ông Eric Trump, Phó Chủ tịch Tập đoàn Trump Organization và phu nhân.

Dự án khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái và sân golf Khoái Châu có quy mô diện tích gần 1.000 ha và tổng mức đầu tư trên 1,5 tỷ USD; bao gồm hệ thống sân golf VIP 54 hố, khu nghỉ dưỡng, biệt thự cao cấp, quần thể đô thị hiện đại và các tiện ích theo tiêu chuẩn quốc tế.

Thủ tướng nhấn mạnh dự án này có ý nghĩa quan trọng trong thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Nằm trong khuôn khổ hợp tác chiến lược giữa Tập đoàn Trump Organization và Công ty Hưng Yên - công ty thành viên của Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc, đây là dự án mang thương hiệu Trump đầu tiên tại Việt Nam, tiếp nối tiêu chuẩn chất lượng đã làm nên danh tiếng các bất động sản Trump trên toàn cầu, hứa hẹn trở thành một trong những điểm đến biểu tượng nhất tại Việt Nam.

Đây cũng là dự án mang tầm cỡ quốc tế, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế-xã hội, thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch kinh tế của tỉnh Hưng Yên nói riêng và cả nước nói chung; được kỳ vọng góp phần khai thác tối đa tiềm năng du lịch của vùng đồng bằng sông Hồng và trở thành một công trình biểu tượng, đánh dấu mối quan hệ hợp tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Hoa Kỳ.

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng dự lễ khởi công dự án trong không khí cả nước vừa kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và hướng tới chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Thủ tướng và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án Trump International Hưng Yên - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng cho biết, Việt Nam có 80 năm độc lập thì có tới 40 năm chiến tranh, 30 năm bị bao vây, cấm vận, nhưng đã phát huy mạnh mẽ tinh thần tự lực, tự cường, vượt qua khó khăn, thách thức để vươn lên, xây dựng đất nước tươi đẹp, phát triển mạnh mẽ.

Tuy đất nước còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý của Nhà nước, sự đồng lòng của nhân dân, Việt Nam sẽ xây dựng đất nước ngày càng đàng hoàng, to đẹp hơn, sánh vai cùng cường quốc 5 châu như Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu hằng mong muốn.

Thủ tướng nhấn mạnh dự án này có ý nghĩa quan trọng trong thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả; khẳng định niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các nhà đầu tư Hoa Kỳ với Việt Nam; góp phần phát triển Hưng Yên và Việt Nam nhanh và bền vững, xanh, sạch, đẹp với những dự án tầm cỡ thế giới; nâng cao giá trị thương hiệu Hưng Yên nói riêng và Việt Nam nói chung; tiếp nhận chuyển giao công nghệ quản trị tiên tiến; góp phần tạo việc làm, sinh kế cho người dân.

Thực tế, các tập đoàn hàng đầu của Hoa Kỳ như Intel, Nike, Apple, Boeing, Nvidia… và nay là Trump Organization đang mở rộng đầu tư, khẳng định sự tin tưởng vào môi trường kinh doanh của Việt Nam.

Ông Eric Trump, Phó Chủ tịch Tập đoàn Trump Organization đánh giá Việt Nam hiện là một trong những thị trường năng động và tiềm năng bậc nhất thế giới - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng nhắc lại, trong nhiệm kỳ thứ nhất, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã 2 lần tới Việt Nam với những tình cảm và dấu ấn tốt đẹp. Quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ thời gian qua tiếp tục phát triển tích cực, góp phần quan trọng vào môi trường hòa bình, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới; Việt Nam mong muốn tiếp tục được đón Tổng thống Trump thăm lại Việt Nam.

Đánh giá sự có mặt của ông Eric Trump và phu nhân tại lễ khởi công đã tạo động lực, truyền cảm hứng cho dự án, Thủ tướng cho rằng việc khởi công mới là bắt đầu, khối lượng công việc sắp tới còn rất lớn trong hoàn thiện thiết kế, giải phóng mặt bằng với diện tích lớn và tổ chức thi công bảo đảm tiến độ, chất lượng, bảo đảm kỹ thuật, mỹ thuật, vệ sinh môi trường, an toàn lao động.

Thủ tướng mong tỉnh Hưng Yên, các bộ, ngành phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ tích cực để hoàn thành dự án trong 2 năm, chào mừng sự kiện APEC 2027 tại Việt Nam; góp phần đưa ngành dịch vụ của Hưng Yên phát triển lên tầm cao mới và khẳng định quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.

Thủ tướng trân trọng cảm ơn và mong nhân dân tiếp tục ủng hộ, nhường mặt bằng cho dự án, góp phần phát triển quê hương, đất nước; cấp ủy, chính quyền địa phương phải chăm lo tốt cho đời sống, sinh kế của những người đã nhường mặt bằng cho dự án với mục tiêu nơi ở mới phải tốt hơn nơi ở cũ.

Thủ tướng nhấn mạnh, Hưng Yên là nơi có truyền thống văn hóa, lịch sử hào hùng, vùng đất "địa linh nhân kiệt" như câu nói "Thứ nhất Kinh kì, thứ nhì Phố Hiến"; đề nghị tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống này trong kỷ nguyên mới của dân tộc, kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc phát biểu - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng tin tưởng dự án sẽ thành công tốt đẹp trong thời gian ngắn nhất, mang lại lợi ích cho các nhà đầu tư, lợi ích chung của hai đất nước, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch Kinh Bắc, cho biết hai đối tác cùng chia sẻ một tầm nhìn chung về việc Hưng Yên có tiềm năng trở thành một điểm đến hàng đầu về golf và phong cách sống tại châu Á; và với kinh nghiệm vượt trội trong việc phát triển các sân golf đẳng cấp thế giới, hai bên rất hào hứng khi hiện thực hóa tầm nhìn này.

Ông Eric Trump, Phó Chủ tịch Tập đoàn Trump Organization đánh giá Việt Nam hiện là một trong những thị trường năng động và tiềm năng bậc nhất thế giới; bày tỏ tự hào khi mang di sản Trump đến một quốc gia có tầm nhìn, sức sống và tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ; nhấn mạnh dự án này không đơn thuần là một công trình biểu tượng, mà còn là cam kết về sự xuất sắc, là lời tôn vinh văn hóa và là dấu ấn bền vững cho tương lai của Việt Nam.

Ông nhấn mạnh, các nhà đầu tư cam kết sẽ hoàn thành dự án trong vòng hơn 2 năm, trở thành sân golf tốt nhất, đẳng cấp nhất thế giới và cả khu vực cũng như thế giới phải "ghen tị" với dự án này.