Hưng Yên phát động phong trào thi đua khoa học công nghệ giai đoạn 2025-2030

Theo Kế hoạch, Phong trào thi đua mới tập trung nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, vận động về đổi mới sáng tạo. Gắn tuyên truyền các mục tiêu, nhiệm vụ của chuyển đổi số với các nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động về phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng và an ninh của tỉnh. Phong trào hướng tới mục tiêu phát huy sức mạnh toàn hệ thống chính trị và khơi dậy khát vọng phát triển mạnh mẽ.

TP. Hưng Yên ngày nay. Ảnh: Internet

Tỉnh Hưng Yên đặt mục tiêu khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển, phát huy tính chủ động, sáng tạo trong toàn hệ thống chính trị và trong nhân dân. Từ lực tự cường, khát thức tối đa năng lực nội sinh, với quan điểm "Người dân và doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể, nguồn lực, động lực chính, nhà khoa học là nhân tố then chốt".

Nội dung phong trào thi đua bao gồm tám hướng chính. Thứ nhất, nâng cao nhận thức, đột phá về đổi mới tư duy, chuyển đổi số, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo. Gắn tuyên truyền các mục tiêu, nhiệm vụ của chuyển đổi số với các nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động về phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh.

Thứ hai, xây dựng hoàn thiện thể chế, xóa bỏ mọi tư tưởng, quan niệm, rào cản dạng cản trở sự phát triển. Đưa thể chế thành một lợi thế cạnh tranh trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Thứ ba, thi đua phát triển hạ tầng, nhất là hạ tầng số, công nghệ số trên nguyên tắc hiện đại, đồng bộ, an ninh, an toàn, hiệu quả, tránh lãng phí.

Thứ tư, thi đua phát triển Chính phủ số, đẩy mạnh ứng dụng số trong cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính.

Thứ năm, thi đua phát triển kinh tế số, phát triển doanh nghiệp công nghệ số. Thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và cả nền kinh tế.

Thứ sáu, thi đua phát triển xã hội số, tập trung chuyển đổi số xã hội, đào tạo, tập huấn, nâng cao kiến thức, kỹ năng về công nghệ số và chuyển đổi số. Chuẩn bị nguồn nhân lực cho chuyển đổi số để phát triển xã hội số.

Thứ bảy, thi đua đảm bảo an toàn, an ninh mạng, đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Thứ tám, tăng cường hợp tác quốc tế trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nhất là các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, công nghệ lượng tử, bán dẫn, năng lượng nguyên tử và các lĩnh vực công nghệ chiến lược khác.

Phong trào thi đua triển khai từ năm 2025 đến năm 2030, chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1 từ năm 2025-2027, các cơ quan, tổ chức, đơn vị tiến hành tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua hiệu quả, thiết thực. Giai đoạn 2 từ năm 2027-2030, trên cơ sở sơ kết, đánh giá kết quả việc thực hiện giai đoạn 1, tiếp tục triển khai giai đoạn 2 của phong trào thi đua và tổng kết vào năm 2030.

Đối tượng thi đua bao gồm các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong tỉnh. Phong trào khuyến khích sự tham gia của toàn dân, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển khoa học công nghệ của địa phương.

Tỉnh Hưng Yên thiết lập nhiều hình thức khen thưởng để ghi nhận những đóng góp xuất sắc. Khen thưởng hàng năm dành cho các tập thể, cá nhân gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Khen thưởng sơ kết giai đoạn 1 và khen thưởng tổng kết toàn phong trào cũng được quy định cụ thể. Huân chương Lao động, Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Giấy khen là những phần thưởng cao quý dành cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc.

Tỉnh cũng quy định rõ tiêu chuẩn Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh và Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương, đường lời của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Kế hoạch yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phong trào thi đua theo các nội dung trên, gắn với tình hình thực tế, nhiệm vụ chính trị trong tâm của cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp. Lấy kết quả thực hiện phong trào thi đua là nội dung quan trọng để đánh giá, xét thi đua khen thưởng tổng kết năm đối với tập thể, cá nhân.

Giới thiệu gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua để tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Khen thưởng theo thẩm quyền và đề nghị cấp trên khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua theo quy định.

Tỉnh Hưng Yên đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên phối hợp với cấp ủy, chính quyền các cấp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong việc tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên, người lao động và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tích cực hưởng ứng, tham gia phong trào thi đua đạt được hiệu quả thiết thực.