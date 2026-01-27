Đại tướng Phan Văn Giang ra mắt sách về xây dựng quốc phòng trong kỷ nguyên mới

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Nhà xuất bản Quân đội nhân dân phối hợp với Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị) vừa tổ chức ra mắt cuốn sách “Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới” của Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Dự chương trình có đại biểu lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị.

Phát biểu chỉ đạo tại chương trình, Thượng tướng Trương Thiên Tô, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, khẳng định cuốn sách là sự kết tinh chặt chẽ giữa tổng kết thực tiễn sinh động với phát triển lý luận quân sự, tiếp tục khẳng định quan điểm nhất quán xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị là nền tảng quyết định nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của Quân đội.

Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại là chủ trương lớn, thể hiện tầm nhìn và tư duy chiến lược của Đảng, Nhà nước ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Trong quá trình quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, Đại tướng Phan Văn Giang đã có nhiều bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn quan trọng, làm rõ quan điểm xây dựng Quân đội “tinh, gọn, mạnh”, tạo nền tảng vững chắc tiến lên hiện đại.

Để giúp cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, cán bộ, chiến sĩ toàn quân và nhân dân có thêm tài liệu nghiên cứu, học tập, đồng thời chuyển tải thông điệp, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân đã phối hợp với các cơ quan chức năng sưu tầm, tuyển chọn các bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn của Đại tướng Phan Văn Giang đã công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng từ năm 2023 đến nay, xuất bản thành cuốn sách chuyên khảo có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc.

Cuốn sách của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Ảnh: Hiền Hạnh - TTXVN

Cuốn sách gồm 38 bài viết cùng một số hình ảnh hoạt động của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, được sắp xếp theo nhóm chủ đề gắn với tiến trình thời gian và diễn biến các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước và Quân đội. Nội dung sách được chia làm hai phần. Phần thứ nhất tập trung quán triệt đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, làm rõ các vấn đề trọng tâm trong xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Phần này góp phần tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận quân sự, thể hiện rõ tầm nhìn chiến lược trong xây dựng Quân đội đủ sức bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu giữ vững và phát huy truyền thống “Quân đội anh hùng của dân tộc anh hùng”, phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ trong kỷ nguyên mới.

Phần thứ hai mở ra không gian tư duy rộng lớn về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Từ những bài học lịch sử quý báu của chiến thắng Điện Biên Phủ, Đại thắng mùa Xuân 1975 và các cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc trong thế kỷ XX, cuốn sách soi chiếu, vận dụng vào thực tiễn xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong kỷ nguyên mới. Nội dung sách cũng làm rõ mối quan hệ chặt chẽ giữa phát triển kinh tế xã hội với tăng cường tiềm lực quốc phòng tại các địa bàn, vị trí chiến lược, đồng thời đề cập đến chính sách đối ngoại quốc phòng, duy trì hòa bình, ổn định lâu dài trong bối cảnh thế giới nhiều biến động.

Các đại biểu tham quan không gian trưng bày sách.

Cuốn sách được kỳ vọng sẽ trở thành tài liệu quan trọng phục vụ công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, góp phần lan tỏa tư duy chiến lược, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong kỷ nguyên mới.