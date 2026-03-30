Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương , triển khai nhiệm vụ năm 2026

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, dự và phát biểu chỉ đạo. Tham dự hội nghị có Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng nhiều Ủy viên Bộ Chính trị; Ủy viên Trung ương Đảng và lãnh đạo Bộ Quốc phòng. Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, điều hành hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư Tô Lâm biểu dương Tổng cục Chính trị đã chủ động đề xuất các nội dung bổ sung, điều chỉnh phù hợp. Đồng thời, ông thống nhất với Chương trình hành động và yêu cầu Thường vụ Quân ủy Trung ương khẩn trương hoàn thiện, trình ký ban hành để các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Quân ủy Trung ương. Ảnh: TTXVN

Tại hội nghị, Quân ủy Trung ương đã thông qua Chương trình hành động với các nhiệm vụ, đề án và chương trình công tác trọng tâm. Năm 2026, toàn quân dự kiến triển khai 82 nhiệm vụ, đến nay đã thực hiện 50 nhiệm vụ, trong đó 17 nhiệm vụ hoàn thành, 33 nhiệm vụ đang được triển khai đúng tiến độ. Các nhiệm vụ còn lại sẽ tiếp tục được thực hiện trong năm.

Tổng Bí thư thống nhất với nội dung Chương trình hành động gồm các chương trình công tác lớn và các chỉ tiêu, nhiệm vụ, đề án, dự án, chương trình cụ thể. Tổng Bí thư giao Thường vụ Quân ủy Trung ương chỉ đạo Cơ quan tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đồng chí đại biểu và Quân ủy Trung ương, hoàn thiện nội dung bổ sung, điều chỉnh Chương trình hành động của Quân ủy Trung ương, trình đồng chí Phó bí thư Quân ủy Trung ương ký ban hành để cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện.

Tổng Bí thư cũng yêu cầu các đảng ủy trực thuộc Quân ủy Trung ương và Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội rà soát, bổ sung chương trình hành động của cấp mình, bảo đảm bám sát mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Hội nghị thể hiện quyết tâm của toàn quân trong việc cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ.