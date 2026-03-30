Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương , triển khai nhiệm vụ năm 2026

Hoàng Anh

17:19 | 30/03/2026
Sáng 30/3/2026, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương tổ chức hội nghị xem xét, thông qua nội dung bổ sung, hoàn thiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII (nhiệm kỳ 2025-2030) và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Xây dựng Đảng bộ Quân đội mẫu mực, tiêu biểu, ngang tầm nhiệm vụ Xây dựng Đảng bộ Quân đội mẫu mực, tiêu biểu, ngang tầm nhiệm vụ

Ngay từ ngày đầu thành lập, Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định rõ nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, ...
Tổng Bí thư Tô Lâm: Đẩy mạnh nghiên cứu, làm chủ công nghệ quốc phòng Tổng Bí thư Tô Lâm: Đẩy mạnh nghiên cứu, làm chủ công nghệ quốc phòng

Ngày 17/3/2026, Tổng Bí thư Tô Tâm - Bí thư Quân ủy Trung ương, đã đến thăm và làm việc tại Học viện Kỹ thuật ...
Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Binh chủng Công binh Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Binh chủng Công binh

Sáng 22/3/2026, tại Hà Nội, Binh chủng Công binh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập (25/3/1946 - 25/3/2026) và ...

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, dự và phát biểu chỉ đạo. Tham dự hội nghị có Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng nhiều Ủy viên Bộ Chính trị; Ủy viên Trung ương Đảng và lãnh đạo Bộ Quốc phòng. Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, điều hành hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư Tô Lâm biểu dương Tổng cục Chính trị đã chủ động đề xuất các nội dung bổ sung, điều chỉnh phù hợp. Đồng thời, ông thống nhất với Chương trình hành động và yêu cầu Thường vụ Quân ủy Trung ương khẩn trương hoàn thiện, trình ký ban hành để các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Quân ủy Trung ương. Ảnh: TTXVN

Tại hội nghị, Quân ủy Trung ương đã thông qua Chương trình hành động với các nhiệm vụ, đề án và chương trình công tác trọng tâm. Năm 2026, toàn quân dự kiến triển khai 82 nhiệm vụ, đến nay đã thực hiện 50 nhiệm vụ, trong đó 17 nhiệm vụ hoàn thành, 33 nhiệm vụ đang được triển khai đúng tiến độ. Các nhiệm vụ còn lại sẽ tiếp tục được thực hiện trong năm.

Tổng Bí thư thống nhất với nội dung Chương trình hành động gồm các chương trình công tác lớn và các chỉ tiêu, nhiệm vụ, đề án, dự án, chương trình cụ thể. Tổng Bí thư giao Thường vụ Quân ủy Trung ương chỉ đạo Cơ quan tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đồng chí đại biểu và Quân ủy Trung ương, hoàn thiện nội dung bổ sung, điều chỉnh Chương trình hành động của Quân ủy Trung ương, trình đồng chí Phó bí thư Quân ủy Trung ương ký ban hành để cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện.

Tổng Bí thư cũng yêu cầu các đảng ủy trực thuộc Quân ủy Trung ương và Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội rà soát, bổ sung chương trình hành động của cấp mình, bảo đảm bám sát mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Hội nghị thể hiện quyết tâm của toàn quân trong việc cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ.

Bài liên quan

Viettel hướng tới làm chủ công nghệ lõi, khẳng định vị thế tập đoàn công nghệ toàn cầu

Viettel hướng tới làm chủ công nghệ lõi, khẳng định vị thế tập đoàn công nghệ toàn cầu

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao Việt Nam

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao Việt Nam

Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV của Tổng Bí thư Tô Lâm

Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV của Tổng Bí thư Tô Lâm

Có thể bạn quan tâm

Du khách Việt sành ăn hàng đầu châu Á

Du khách Việt sành ăn hàng đầu châu Á

Chuyển động số
Theo đó, báo cáo Triển vọng Du lịch 2026 của Agoda cho thấy du khách Việt xếp thứ hai khu vực về mức độ ưu tiên trải nghiệm món ăn địa phương khi lựa chọn điểm đến.
Trung Nguyên Legend tiếp tục lan tỏa tinh thần khởi nghiệp qua

Trung Nguyên Legend tiếp tục lan tỏa tinh thần khởi nghiệp qua 'Hành trình Từ Trái Tim'

Cuộc sống số
Chuỗi hoạt động cộng đồng quy mô lớn của Trung Nguyên Legend không chỉ trao tri thức mà còn thúc đẩy tư duy khởi nghiệp, góp phần xây dựng thế hệ thanh niên có năng lực và khát vọng phát triển.
Kỷ niệm 680 năm ngày mất Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi

Kỷ niệm 680 năm ngày mất Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi

Cuộc sống số
Ngày 28/3, tại Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám phối hợp với Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam và Ban liên lạc họ Mạc tại Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 680 năm ngày mất Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi (1346–2026).
Trải nghiệm ẩm thực châu Âu tại Hà Nội

Trải nghiệm ẩm thực châu Âu tại Hà Nội

Cuộc sống số
Sự kiện họp báo “EU Good Food – Good Life” vừa diễn ra tại Hà Nội mang đến trải nghiệm ẩm thực độc đáo, kết hợp trình diễn nấu ăn và giới thiệu các sản phẩm nông thực phẩm châu Âu chất lượng cao.
Khi nhà văn trở thành

Khi nhà văn trở thành 'người làm nội dung'

Cuộc sống số
Từ hình ảnh nhà văn ẩn mình trong căn phòng yên tĩnh với trang giấy và máy chữ, họ nay trở thành người sáng tạo nội dung sôi động trên mạng xã hội. Facebook, Instagram, TikTok đã kéo văn chương từ không gian riêng tư ra dòng chảy công chúng. Sự thay đổi này không chỉ gần gũi tác giả - độc giả hơn mà còn đặt ra thách thức: giữ giá trị lâu dài giữa vòng xoáy like và share chóng vánh.
Xem thêm

Đọc nhiều

Đài Hà Nội chọn AVG thay DTV: Thị trường truyền dẫn phát sóng DVB-T2 biến động

Đài Hà Nội chọn AVG thay DTV: Thị trường truyền dẫn phát sóng DVB-T2 biến động

Bức chân dung ngư dân Hội An thắng giải nhiếp ảnh lớn của Anh

Bức chân dung ngư dân Hội An thắng giải nhiếp ảnh lớn của Anh

Làng nghề phở Vân Cù

Làng nghề phở Vân Cù 'đánh thức' di sản trong Festival Phở 2026

Minh bạch hóa vòng Quốc gia Violympic 2025-2026, FPT đưa AI vào giám sát

Minh bạch hóa vòng Quốc gia Violympic 2025-2026, FPT đưa AI vào giám sát

Vàng SJC mất gần 8 triệu đồng/lượng: Nguyên nhân và xu hướng 3 ngày tới

Vàng SJC mất gần 8 triệu đồng/lượng: Nguyên nhân và xu hướng 3 ngày tới

Editor'sChoice

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
Sony trẻ hóa sản phẩm bằng dòng tai nghe Sony Clip WF-LC900

Sony trẻ hóa sản phẩm bằng dòng tai nghe Sony Clip WF-LC900

TV Samsung Micro RGB đạt hai chứng nhận an toàn mắt từ VDE, sắp về Việt Nam

TV Samsung Micro RGB đạt hai chứng nhận an toàn mắt từ VDE, sắp về Việt Nam

Apple khai tử Mac Pro, khép lại kỷ nguyên máy trạm dạng tháp sau hai thập kỷ

Apple khai tử Mac Pro, khép lại kỷ nguyên máy trạm dạng tháp sau hai thập kỷ

Có cần dán màn hình smartphone?

Có cần dán màn hình smartphone?

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Bluesky ra mắt Attie: Ứng dụng AI cho phép cá nhân hóa nội dung mạng xã hội

Bluesky ra mắt Attie: Ứng dụng AI cho phép cá nhân hóa nội dung mạng xã hội

Nhà đầu tư cá nhân chịu thuế 0,1% trên giá chuyển nhượng tài sản mã hóa

Nhà đầu tư cá nhân chịu thuế 0,1% trên giá chuyển nhượng tài sản mã hóa

Những thất bại của Meta tại tòa án và bài toán minh bạch trong kỷ nguyên AI

Những thất bại của Meta tại tòa án và bài toán minh bạch trong kỷ nguyên AI

Singapore-washing sụp đổ: Vụ Meta - Manus rung chuyển làng AI toàn cầu

Singapore-washing sụp đổ: Vụ Meta - Manus rung chuyển làng AI toàn cầu

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Hợp tác khoa học xã hội, hướng tới giải quyết vấn đề của Thủ đô

Hợp tác khoa học xã hội, hướng tới giải quyết vấn đề của Thủ đô

Triển lãm khoa học

Triển lãm khoa học 'Vũ trụ. Con người. Trí thông minh' khai mạc tại Hà Nội

Vì sao đô thị miền núi Việt Nam ngày càng

Vì sao đô thị miền núi Việt Nam ngày càng 'mong manh' trước thiên tai?

Thủ tướng dự lễ khánh thành Trung tâm Vũ trụ Việt Nam và Diễn đàn vũ trụ Việt Nam - Nhật Bản

Thủ tướng dự lễ khánh thành Trung tâm Vũ trụ Việt Nam và Diễn đàn vũ trụ Việt Nam - Nhật Bản

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Panasonic khai trương HVAC Innovation Center 800m² đầu tiên tại Việt Nam

Panasonic khai trương HVAC Innovation Center 800m² đầu tiên tại Việt Nam

BUV lọt top 200 đại học tốt nhất thế giới ngành Nghệ thuật và Thiết kế

BUV lọt top 200 đại học tốt nhất thế giới ngành Nghệ thuật và Thiết kế

Việt Nam lần đầu ứng dụng robot AI chủ động trong phẫu thuật thay khớp

Việt Nam lần đầu ứng dụng robot AI chủ động trong phẫu thuật thay khớp

Tạm ứng 8.000 tỷ đồng bình ổn giá xăng dầu trong bối cảnh giá thế giới biến động

Tạm ứng 8.000 tỷ đồng bình ổn giá xăng dầu trong bối cảnh giá thế giới biến động

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Ra mắt Liên minh Cà phê Toàn cầu, hướng tới phát triển bền vững ngành cà phê

Ra mắt Liên minh Cà phê Toàn cầu, hướng tới phát triển bền vững ngành cà phê

Dòng tiền bùng nổ, thị trường xác lập xu hướng tăng mới: Cơ hội mở rộng ở nhóm công nghệ, bán lẻ, logistics và tài chính

Dòng tiền bùng nổ, thị trường xác lập xu hướng tăng mới: Cơ hội mở rộng ở nhóm công nghệ, bán lẻ, logistics và tài chính

Giá vàng hôm nay 27/3: Đồng loạt lao dốc, nhà đầu tư đối mặt rủi ro lớn

Giá vàng hôm nay 27/3: Đồng loạt lao dốc, nhà đầu tư đối mặt rủi ro lớn

Áp lực chốt lời gia tăng, dòng tiền phân hóa mạnh trong phiên 26/03

Áp lực chốt lời gia tăng, dòng tiền phân hóa mạnh trong phiên 26/03

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
Đà Nẵng đề xuất chi đến 1 tỷ đồng/năm hút nhân lực công nghệ số

Đà Nẵng đề xuất chi đến 1 tỷ đồng/năm hút nhân lực công nghệ số

Tập đoàn Dabaco Việt Nam ra mắt nhận diện thương hiệu mới, đặt mục tiêu 1,5 tỷ USD

Tập đoàn Dabaco Việt Nam ra mắt nhận diện thương hiệu mới, đặt mục tiêu 1,5 tỷ USD

Nestlé MILO đồng hành cùng Tiền Phong Marathon năm thứ 11 liên tiếp

Nestlé MILO đồng hành cùng Tiền Phong Marathon năm thứ 11 liên tiếp

Ông Trịnh Văn Quyết chính thức trở lại điều hành Tập đoàn FLC với vai trò Chủ tịch HĐQT

Ông Trịnh Văn Quyết chính thức trở lại điều hành Tập đoàn FLC với vai trò Chủ tịch HĐQT

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Omoda C5 SHS-H ra mắt tại Việt Nam, giá từ 599 triệu đồng

Omoda C5 SHS-H ra mắt tại Việt Nam, giá từ 599 triệu đồng

Câu chuyện cấm xe bán tải nội đô: Cần hiểu đúng và lắng nghe từ thực tiễn

Câu chuyện cấm xe bán tải nội đô: Cần hiểu đúng và lắng nghe từ thực tiễn

Huyndai Stargazer 2026 chính thức ra mắt thị trường Việt Nam

Huyndai Stargazer 2026 chính thức ra mắt thị trường Việt Nam

Hyundai Palisade 2026 bắt đầu nhận cọc tại Việt Nam

Hyundai Palisade 2026 bắt đầu nhận cọc tại Việt Nam

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Đấu Trường Chân Lý mùa 17:

Đấu Trường Chân Lý mùa 17: 'Lãnh Địa Thần Thánh' sắp ra mắt máy chủ thử nghiệm

Avatar Legends: The Fighting Game ra mắt toàn cầu, bom tấn đối kháng đầy hứa hẹn 2026

Avatar Legends: The Fighting Game ra mắt toàn cầu, bom tấn đối kháng đầy hứa hẹn 2026

Esports Nations Cup 2026: Khẳng định vị thế Việt Nam trên trường quốc tế

Esports Nations Cup 2026: Khẳng định vị thế Việt Nam trên trường quốc tế

Nintendo ra mắt Switch 2 phiên bản pin rời tại thị trường Châu Âu

Nintendo ra mắt Switch 2 phiên bản pin rời tại thị trường Châu Âu