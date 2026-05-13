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Samsung biến TV OLED trở thành những tác phẩm nghệ thuật

Hồng Nhung

Hồng Nhung

16:35 | 13/05/2026
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Theo đó, Samsung OLED S95H không chỉ là thiết bị giải trí, mà còn trở thành một phần của không gian sống và thể hiện gu thẩm mỹ cá nhân của người dùng.
Nâng tầm trải nghiệm với dòng TV thế hệ mới từ Samsung Samsung ra mắt dòng TV OLED đầu tiên trên thế giới tích hợp Art Store

Xu hướng này được Samsung hiện thực hóa thông qua triết lý “Expressive Design” (Thiết kế biểu cảm), chiến lược thiết kế mới đặt con người, cảm xúc và sự hài hòa với không gian làm trung tâm.

Samsung biến TV OLED trở thành những tác phẩm nghệ thuật
TV OLED S95H vừa được trao giải Best of the Best tại Red Dot Design Award 2026

Triết lý này đã được thể hiện rất rõ qua các dòng TV Lifestyle của hãng, tuy nhiên mới đây Samsung đã ghi dấu ấn mạnh mẽ tại Red Dot Design Award 2026 thông qua 16 sản phẩm mới, trong đó TV OLED S95H và dòng máy giặt - sấy Bespoke AI Laundry cùng giành giải thưởng cao nhất “Best of the Best”.

Trước đó, TV OLED S95H cũng đã được vinh danh “Best of CES 2026” ở hạng mục “Best Home Theater”, nhờ việc lần đầu tiên tích hợp Art Store giúp truy cập hơn 5.000 tác phẩm nghệ thuật để cá nhân hóa không gian sống, đồng thời trang bị công nghệ chống chói cùng bộ xử lý AI cao cấp nhằm tối ưu trải nghiệm xem trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau.

Samsung biến TV OLED trở thành những tác phẩm nghệ thuật
Samsung biến TV OLED trở thành những tác phẩm nghệ thuật

Samsung lựa chọn một cách tiếp cận táo bạo hơn: biến TV thành một vật thể thiết kế có chủ đích hiện diện trong không gian sống.

Trong số các sản phẩm vừa được vinh danh tại Red Dot Design Award 2026, TV OLED S95H là minh chứng rõ nét nhất cho định hướng thiết kế mới của Samsung. Thay vì tiếp tục theo đuổi xu hướng “xóa bỏ mọi đường viền” quen thuộc của TV hiện đại, Samsung lựa chọn một cách tiếp cận táo bạo hơn: biến TV thành một vật thể thiết kế có chủ đích hiện diện trong không gian sống.

Điểm nhấn của S95H nằm ở thiết kế FloatLayer, concept xếp lớp độc đáo kết hợp màn hình OLED siêu mỏng với khung kim loại cao cấp. Kết quả tạo nên cảm giác màn hình như đang “lơ lửng” phía trước bề mặt kim loại bạc, mang đến hiệu ứng thị giác vừa tinh tế vừa giàu chiều sâu.

TV QLED và TV OLED: Sự khác biệt quan trọng cần biết trước khi mua TV TV QLED và TV OLED: Sự khác biệt quan trọng cần biết trước khi mua TV

Không giống như các thuật ngữ công nghệ TV khác, QLED và OLED về cơ bản là khác nhau, mặc dù chúng chỉ cách nhau ...

Theo ông Chulyong Cho, trưởng nhóm thiết kế ngành hàng màn hình hiển thị, thiết kế không viền (bezel-less) hiện đã trở thành tiêu chuẩn chung của ngành TV, khiến việc tạo dấu ấn riêng ngày càng khó khăn. Vì vậy, đội ngũ thiết kế muốn tái định nghĩa vai trò của TV trong không gian sống.

“Khi TV ngày càng lớn, sự hiện diện của chúng trong không gian cũng rõ nét hơn. Chúng tôi tin rằng TV cần hòa hợp tự nhiên với nội thất giống như một món đồ nội thất hoặc tác phẩm phong cách sống,” ông chia sẻ.

Samsung biến TV OLED trở thành những tác phẩm nghệ thuật
TV OLED S95H sở hữu khung viền với nhiều lựa chọn màu sắc và chất liệu, phù hợp đa dạng phong cách sống và sở thích cá nhân.

Thay vì cố “biến mất” khỏi không gian, S95H được thiết kế để hòa nhập vào không gian sống như một tác phẩm nghệ thuật treo tường. Tấm kim loại phía sau được để lộ có chủ đích nhằm làm mềm sự tương phản giữa màn hình và môi trường xung quanh, đồng thời tăng chiều sâu thị giác cho trải nghiệm xem.

Không dừng lại ở một chuẩn mực thẩm mỹ cố định, Samsung còn mang yếu tố cá nhân hóa vào trong thiết kế TV OLED S95H. Cụ thể, TV được trang bị hệ thống khung trang trí gắn nam châm có thể tháo lắp, với nhiều màu sắc và chất liệu khác nhau nhằm phù hợp đa dạng phong cách nội thất, từ tông gỗ, tông trắng tối giản đến các không gian nhiều màu sắc cá tính.

Theo ông Jaeneung Lee, trưởng nhóm thiết kế sản phẩm cho biết, đội ngũ muốn đưa sở thích nội thất của người dùng trực tiếp vào sản phẩm thay vì chỉ tập trung vào công nghệ hiển thị. Ở mặt sau TV, Samsung cũng áp dụng công nghệ đúc chính xác để tạo nên họa tiết bề mặt dạng tế bào ngẫu nhiên, giúp kết cấu thay đổi tinh tế theo ánh sáng và góc nhìn khác nhau. Điều này mang lại cảm giác mới mẻ ngay cả với những chi tiết ít được chú ý.

4 lý do nên chọn TV OLED thay vì TV mini-LED 4 lý do nên chọn TV OLED thay vì TV mini-LED

Trong thế giới công nghệ TV ngày càng phát triển, cuộc đua giữa các loại màn hình luôn là chủ đề nóng hổi. Hai công ...

Một trong những xu hướng nổi bật hiện nay là treo TV sát tường để tạo cảm giác gọn gàng và cao cấp hơn. Với S95H, Samsung đã tối ưu toàn bộ cấu trúc treo nhằm giúp TV nằm sát tường tối đa, tương tự một khung tranh nghệ thuật. Các thành phần kỹ thuật như lỗ loa và khe tản nhiệt được giấu khéo léo giữa phần màn hình và khung, vừa đảm bảo hiệu năng vừa duy trì vẻ ngoài tinh giản.

Không chỉ đẹp về mặt thị giác, thiết kế này còn góp phần nâng cao trải nghiệm giải trí. Khoảng hở giữa màn hình và lớp kim loại giúp tạo hiệu ứng âm thanh ba chiều sống động hơn, trong khi giải pháp Wireless One Connect tối giản hệ thống dây kết nối để giữ tổng thể không gian luôn gọn gàng, tinh tế.

Samsung biến TV OLED trở thành những tác phẩm nghệ thuật
TV OLED S95H được thiết kế với ngàm treo tối giản tích hợp vào mặt sau TV, giúp thiết bị nằm sát tường nhất có thể.

Việc TV OLED S95H chiến thắng giải “Best of the Best” đã cho thấy thiết kế hoàn mỹ đang trở thành một trong những yếu tố cạnh tranh quan trọng nhất của dòng TV cao cấp, bên cạnh chất lượng hiển thị và công nghệ AI.

Mới đây, tạp chí Techaeris cũng đã vinh danh OLED S95H đạt “Editor’s Choice” nhờ khả năng tái tạo màu sắc, HDR cùng độ tương phản xuất sắc, kết hợp công nghệ chống chói và tính năng AI ngày càng hoàn thiện. Chuyên trang này nhận định, Samsung đang tiếp tục khẳng định vị thế của OLED trong trải nghiệm điện ảnh và gaming cao cấp, đặc biệt khi kết hợp hiệu năng hiển thị với thiết kế tinh tế.

Ngoài TV OLED S95H, Samsung còn có 16 sản phẩm khác được vinh danh tại Red Dot Design Award 2026. Danh sách này trải dài từ các thiết bị gia dụng AI, màn hình thương mại 3D Spatial Signage, robot hút bụi cho tới Galaxy Z Fold7 và thiết bị thực tế ảo Galaxy XR.

Điều đó có thể thấy, khi công nghệ ngày càng tiệm cận nhau về hiệu năng, thì sự khác biệt bằng trải nghiệm cảm xúc và tính hòa hợp với không gian sống sẽ giúp kết nối con người với công nghệ theo cách tự nhiên nhất.

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 137,600 140,600
Hà Nội - PNJ 137,600 140,600
Đà Nẵng - PNJ 137,600 140,600
Miền Tây - PNJ 137,600 140,600
Tây Nguyên - PNJ 137,600 140,600
Đông Nam Bộ - PNJ 137,600 140,600
Cập nhật: 28/10/2026 07:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,870 14,200
Miếng SJC Nghệ An 13,870 14,200
Miếng SJC Thái Bình 13,870 14,200
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Cập nhật: 28/10/2026 07:00
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Doanh thu Chứng khoán OCBS tăng 91% trong quý III, vốn đầu tư phần mềm thêm 34%

Doanh thu Chứng khoán OCBS tăng 91% trong quý III, vốn đầu tư phần mềm thêm 34%

Meta mở đợt chào bán khoảng 35 tỷ USD để đầu tư AI

Meta mở đợt chào bán khoảng 35 tỷ USD để đầu tư AI

AI kéo lợi nhuận công nghiệp Trung Quốc tăng mạnh, tiêu dùng hụt hơi

AI kéo lợi nhuận công nghiệp Trung Quốc tăng mạnh, tiêu dùng hụt hơi

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

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Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Trốn đóng kinh phí công đoàn, doanh nghiệp có thể bị phạt 150 triệu đồng

Trốn đóng kinh phí công đoàn, doanh nghiệp có thể bị phạt 150 triệu đồng

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

Xe và phương tiện

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Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Trung Quốc siết quy định về an toàn trang bị nội thất ô tô

Trung Quốc siết quy định về an toàn trang bị nội thất ô tô

Chery giới thiệu Omoda X, mẫu SUV sở hữu công nghệ quan sát ban đêm

Chery giới thiệu Omoda X, mẫu SUV sở hữu công nghệ quan sát ban đêm

Kỹ sư hàng không nêu manh mối mới về vụ mất tích MH370

Kỹ sư hàng không nêu manh mối mới về vụ mất tích MH370

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Đại diện Việt Nam Team Secret Whales bị loại khỏi CKTG 2026

Đại diện Việt Nam Team Secret Whales bị loại khỏi CKTG 2026

Mỹ đề xuất luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số

Mỹ đề xuất luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số

MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

MVK Esports đánh bại FURIA, tiến gần vòng Swiss CKTG 2026

MVK Esports đánh bại FURIA, tiến gần vòng Swiss CKTG 2026