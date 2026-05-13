Samsung biến TV OLED trở thành những tác phẩm nghệ thuật

Xu hướng này được Samsung hiện thực hóa thông qua triết lý “Expressive Design” (Thiết kế biểu cảm), chiến lược thiết kế mới đặt con người, cảm xúc và sự hài hòa với không gian làm trung tâm.

TV OLED S95H vừa được trao giải “Best of the Best” tại Red Dot Design Award 2026

Triết lý này đã được thể hiện rất rõ qua các dòng TV Lifestyle của hãng, tuy nhiên mới đây Samsung đã ghi dấu ấn mạnh mẽ tại Red Dot Design Award 2026 thông qua 16 sản phẩm mới, trong đó TV OLED S95H và dòng máy giặt - sấy Bespoke AI Laundry cùng giành giải thưởng cao nhất “Best of the Best”.

Trước đó, TV OLED S95H cũng đã được vinh danh “Best of CES 2026” ở hạng mục “Best Home Theater”, nhờ việc lần đầu tiên tích hợp Art Store giúp truy cập hơn 5.000 tác phẩm nghệ thuật để cá nhân hóa không gian sống, đồng thời trang bị công nghệ chống chói cùng bộ xử lý AI cao cấp nhằm tối ưu trải nghiệm xem trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau.

Samsung lựa chọn một cách tiếp cận táo bạo hơn: biến TV thành một vật thể thiết kế có chủ đích hiện diện trong không gian sống.

Trong số các sản phẩm vừa được vinh danh tại Red Dot Design Award 2026, TV OLED S95H là minh chứng rõ nét nhất cho định hướng thiết kế mới của Samsung. Thay vì tiếp tục theo đuổi xu hướng “xóa bỏ mọi đường viền” quen thuộc của TV hiện đại, Samsung lựa chọn một cách tiếp cận táo bạo hơn: biến TV thành một vật thể thiết kế có chủ đích hiện diện trong không gian sống.

Điểm nhấn của S95H nằm ở thiết kế FloatLayer, concept xếp lớp độc đáo kết hợp màn hình OLED siêu mỏng với khung kim loại cao cấp. Kết quả tạo nên cảm giác màn hình như đang “lơ lửng” phía trước bề mặt kim loại bạc, mang đến hiệu ứng thị giác vừa tinh tế vừa giàu chiều sâu.

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Theo ông Chulyong Cho, trưởng nhóm thiết kế ngành hàng màn hình hiển thị, thiết kế không viền (bezel-less) hiện đã trở thành tiêu chuẩn chung của ngành TV, khiến việc tạo dấu ấn riêng ngày càng khó khăn. Vì vậy, đội ngũ thiết kế muốn tái định nghĩa vai trò của TV trong không gian sống.

“Khi TV ngày càng lớn, sự hiện diện của chúng trong không gian cũng rõ nét hơn. Chúng tôi tin rằng TV cần hòa hợp tự nhiên với nội thất giống như một món đồ nội thất hoặc tác phẩm phong cách sống,” ông chia sẻ.

TV OLED S95H sở hữu khung viền với nhiều lựa chọn màu sắc và chất liệu, phù hợp đa dạng phong cách sống và sở thích cá nhân.

Thay vì cố “biến mất” khỏi không gian, S95H được thiết kế để hòa nhập vào không gian sống như một tác phẩm nghệ thuật treo tường. Tấm kim loại phía sau được để lộ có chủ đích nhằm làm mềm sự tương phản giữa màn hình và môi trường xung quanh, đồng thời tăng chiều sâu thị giác cho trải nghiệm xem.

Không dừng lại ở một chuẩn mực thẩm mỹ cố định, Samsung còn mang yếu tố cá nhân hóa vào trong thiết kế TV OLED S95H. Cụ thể, TV được trang bị hệ thống khung trang trí gắn nam châm có thể tháo lắp, với nhiều màu sắc và chất liệu khác nhau nhằm phù hợp đa dạng phong cách nội thất, từ tông gỗ, tông trắng tối giản đến các không gian nhiều màu sắc cá tính.

Theo ông Jaeneung Lee, trưởng nhóm thiết kế sản phẩm cho biết, đội ngũ muốn đưa sở thích nội thất của người dùng trực tiếp vào sản phẩm thay vì chỉ tập trung vào công nghệ hiển thị. Ở mặt sau TV, Samsung cũng áp dụng công nghệ đúc chính xác để tạo nên họa tiết bề mặt dạng tế bào ngẫu nhiên, giúp kết cấu thay đổi tinh tế theo ánh sáng và góc nhìn khác nhau. Điều này mang lại cảm giác mới mẻ ngay cả với những chi tiết ít được chú ý.

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Một trong những xu hướng nổi bật hiện nay là treo TV sát tường để tạo cảm giác gọn gàng và cao cấp hơn. Với S95H, Samsung đã tối ưu toàn bộ cấu trúc treo nhằm giúp TV nằm sát tường tối đa, tương tự một khung tranh nghệ thuật. Các thành phần kỹ thuật như lỗ loa và khe tản nhiệt được giấu khéo léo giữa phần màn hình và khung, vừa đảm bảo hiệu năng vừa duy trì vẻ ngoài tinh giản.

Không chỉ đẹp về mặt thị giác, thiết kế này còn góp phần nâng cao trải nghiệm giải trí. Khoảng hở giữa màn hình và lớp kim loại giúp tạo hiệu ứng âm thanh ba chiều sống động hơn, trong khi giải pháp Wireless One Connect tối giản hệ thống dây kết nối để giữ tổng thể không gian luôn gọn gàng, tinh tế.

TV OLED S95H được thiết kế với ngàm treo tối giản tích hợp vào mặt sau TV, giúp thiết bị nằm sát tường nhất có thể.

Việc TV OLED S95H chiến thắng giải “Best of the Best” đã cho thấy thiết kế hoàn mỹ đang trở thành một trong những yếu tố cạnh tranh quan trọng nhất của dòng TV cao cấp, bên cạnh chất lượng hiển thị và công nghệ AI.

Mới đây, tạp chí Techaeris cũng đã vinh danh OLED S95H đạt “Editor’s Choice” nhờ khả năng tái tạo màu sắc, HDR cùng độ tương phản xuất sắc, kết hợp công nghệ chống chói và tính năng AI ngày càng hoàn thiện. Chuyên trang này nhận định, Samsung đang tiếp tục khẳng định vị thế của OLED trong trải nghiệm điện ảnh và gaming cao cấp, đặc biệt khi kết hợp hiệu năng hiển thị với thiết kế tinh tế.

Ngoài TV OLED S95H, Samsung còn có 16 sản phẩm khác được vinh danh tại Red Dot Design Award 2026. Danh sách này trải dài từ các thiết bị gia dụng AI, màn hình thương mại 3D Spatial Signage, robot hút bụi cho tới Galaxy Z Fold7 và thiết bị thực tế ảo Galaxy XR.

Điều đó có thể thấy, khi công nghệ ngày càng tiệm cận nhau về hiệu năng, thì sự khác biệt bằng trải nghiệm cảm xúc và tính hòa hợp với không gian sống sẽ giúp kết nối con người với công nghệ theo cách tự nhiên nhất.