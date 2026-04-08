Bộ Chính trị phân công đồng chí Trần Đức Thắng giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội

Bộ Chính trị vừa có quyết định bổ nhiệm đồng chí Trần Đức Thắng giữ chức Bí Thư thành ủy Hà Nội. Quyết định này được công bố tại hội nghị "Công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ" vào chiều 8/4/2026.

Đây được xem là sự đánh dấu cho một bước kiện toàn quan trọng trong công tác cán bộ cấp cao của Thủ đô. Đồng chí Trần Đức Thắng được kỳ vọng sẽ kế nhiệm và phát huy tốt những nền tảng, kết quả đã được xây dựng tự đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội, người vừa được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Trưởng ban Tổ chức Trung ương.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao Quyết định của Bộ Chính trị phân công, chỉ định đồng chí Trần Đức Thắng giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030

Tiểu sử và quá trình công tác

Đồng chí Trần Đức Thắng sinh ngày 11/8/1973, quê tại Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ. Đồng chí có trình độ tiến sĩ Kinh tế, cao cấp lý luận chính trị; là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa XIII, XIV; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV và là Đại biểu Quốc hội khóa XVI. Sự nghiệp của đồng chí gắn bó lâu dài với lĩnh vực tài chính, ngân sách khi có hơn 23 năm công tác tại Bộ Tài chính, trong đó từng giữ chức Cục trưởng Cục Quản lý công sản. Đây được xem là giai đoạn quan trọng giúp đồng chí tích lũy kinh nghiệm chuyên sâu về quản lý tài sản công, ngân sách và chính sách tài khóa.

Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030

Sau đó, đồng chí được điều động sang công tác tại Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cơ quan nòng cốt trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Từ tháng 6/2020 đến tháng 1/2021, đồng chí giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII, đồng thời là Vụ trưởng Vụ Trung ương I.

Tại Đại hội XIII của Đảng (tháng 1/2021), đồng chí được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII. Sau đó, đồng chí được phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương, trực tiếp lãnh đạo địa phương trong giai đoạn phát triển và chuyển đổi quan trọng.

Đến tháng 7/2025, đồng chí được bổ nhiệm làm Phó Tổng Thanh tra Thường trực tại Thanh tra Chính phủ, tiếp tục đảm nhiệm vai trò quan trọng trong lĩnh vực kiểm tra, giám sát và phòng chống tham nhũng.

Ngày 25/10/2025, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV đã thông qua nghị quyết bổ nhiệm đồng chí giữ chức Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là lĩnh vực có vai trò then chốt đối với phát triển bền vững, an ninh lương thực và bảo vệ môi trường quốc gia.

Tại Đại hội XIV của Đảng, đồng chí tiếp tục được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV và sau đó (23/1/2026) được bầu vào Bộ Chính trị, cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ Đại hội.

Nhiệm vụ và kỳ vọng tại Thủ đô

Việc đồng chí Trần Đức Thắng đảm nhận cương vị Bí thư Thành ủy Hà Nội diễn ra trong bối cảnh Thủ đô đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với nhiều yêu cầu về đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển đô thị thông minh, cải thiện chất lượng sống và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Với vị trí là trung tâm chính trị, hành chính quốc gia, đồng thời là đầu tàu kinh tế, văn hóa của cả nước, Hà Nội đặt ra yêu cầu rất cao đối với vai trò lãnh đạo của người đứng đầu Đảng bộ. Nhiệm vụ không chỉ là duy trì ổn định, mà còn thúc đẩy cải cách, đổi mới và phát triển bền vững trong dài hạn.

Hiện Thành ủy Hà Nội có 4 Phó Bí thư gồm các đồng chí Vũ Đại Thắng, Nguyễn Văn Phong, Nguyễn Trọng Đông và Phùng Thị Hồng Hà, tạo thành tập thể lãnh đạo chủ chốt của Đảng bộ Thủ đô.

Với kinh nghiệm trải rộng từ quản lý tài chính công, công tác kiểm tra của Đảng, lãnh đạo địa phương đến điều hành lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, đồng chí Trần Đức Thắng được đánh giá là cán bộ có quá trình rèn luyện toàn diện, từng bước trưởng thành qua nhiều vị trí quan trọng.

Dấu ấn và triển vọng

Là một trong những Ủy viên Bộ Chính trị thuộc thế hệ tương đối trẻ, đồng chí Trần Đức Thắng được kỳ vọng sẽ mang đến tư duy quản lý hiện đại, linh hoạt và hiệu quả hơn cho Hà Nội trong giai đoạn phát triển mới.

Việc Bộ Chính trị điều động đồng chí về giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội không chỉ thể hiện sự tin tưởng vào năng lực cá nhân, mà còn là bước đi chiến lược trong công tác cán bộ, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của Thủ đô.

Trong thời gian tới, tân Bí thư Thành ủy được kỳ vọng sẽ cùng tập thể lãnh đạo thành phố thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chất lượng hạ tầng đô thị, đồng thời đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.