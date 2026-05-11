'Thời hoa lửa' tái hiện ký ức một thời Thanh niên xung phong

Ngày 9/5, tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III (Hà Nội), đã diễn ra lễ ra mắt tập tự truyện “Thời hoa lửa” và tập thơ “Ký ức và lòng nhân ái” của nghệ sĩ, nhà thơ Nguyễn Thị Bích Liên.

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng và xúc động khi những ký ức về một thời tuổi trẻ “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” được tái hiện qua các trang viết, vần thơ và các tiết mục nghệ thuật đặc sắc.

Tái hiện chân thực một thời “hoa lửa”

Tự truyện “Thời hoa lửa” là những hồi ức chân thực của nghệ sĩ Nguyễn Thị Bích Liên về quãng thời gian tham gia lực lượng Thanh niên xung phong trên tuyến đường sắt từ Ninh Bình vào Khu 4 trong giai đoạn chiến tranh ác liệt.

Các đại biểu, khách mời chúc mừng nghệ sĩ Nguyễn Thị Bích Liên nhân dịp ra mắt hai tác phẩm “Thời hoa lửa” và “Ký ức và lòng nhân ái”.

Tác phẩm khắc họa hình ảnh người phụ nữ Việt Nam “vừa tay cuốc, vừa tay súng”, sống và chiến đấu giữa khói lửa chiến tranh với tinh thần quả cảm và lòng yêu nước sâu sắc.

Đặc biệt, những năm tháng hoạt động trong đoàn văn nghệ “Tiếng hát át tiếng bom” đã trở thành dấu ấn sâu đậm trong cuộc đời nữ nghệ sĩ, góp phần nuôi dưỡng tinh thần lạc quan và ý chí cống hiến cho Tổ quốc.

Nghệ sĩ Nguyễn Thị Bích Liên cho biết, “Thời hoa lửa” không chỉ là cuốn tự truyện ghi lại ký ức cá nhân mà còn là lời tri ân gửi tới những đồng đội đã cùng bà đi qua chiến tranh, hy sinh và cống hiến vì đất nước.

Lan tỏa giá trị nhân văn qua thơ ca

Cùng ra mắt dịp này, tập thơ “Ký ức và lòng nhân ái” gồm 78 bài thơ giàu cảm xúc, tái hiện tinh thần tuổi trẻ Việt Nam trong những năm 70 của thế kỷ trước.

Qua từng vần thơ, nghệ sĩ Nguyễn Thị Bích Liên thể hiện tình yêu quê hương, lòng biết ơn đồng đội và niềm tin vào cuộc sống.

Nghệ sĩ Nguyễn Thị Bích Liên trao quà lưu niệm tới các đại biểu, đồng đội và những người đồng hành tại chương trình ra mắt sách “Ký ức Trường Sơn”.

Ít ai biết rằng, khi tuổi đời chưa tròn 16, cô gái quê Hưng Yên Nguyễn Thị Bích Liên đã viết đơn bằng máu để tình nguyện lên đường tham gia lực lượng Thanh niên xung phong.

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, những chàng trai, cô gái năm nào nay tóc đã bạc màu thời gian, nhưng tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên” vẫn luôn được gìn giữ và lan tỏa.

Tại buổi ra mắt sách, nhiều đại biểu, nhà văn, nhà báo và văn nghệ sĩ đánh giá cao giá trị lịch sử và ý nghĩa nhân văn của hai tác phẩm.

Không chỉ tái hiện chân thực một thời “hoa lửa” của dân tộc, “Thời hoa lửa” và “Ký ức và lòng nhân ái” còn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng biết ơn và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” cho thế hệ trẻ hôm nay.

Các đại biểu và bạn bè, đồng đội chụp ảnh lưu niệm cùng nghệ sĩ Nguyễn Thị Bích Liên tại buổi lễ .

Trong khuôn khổ chương trình, nhiều tiết mục ca múa nhạc và ngâm thơ được dàn dựng công phu, mang âm hưởng của những năm tháng chiến tranh nhưng vẫn chan chứa niềm tin và tình yêu cuộc sống.

Những ca khúc được phổ từ thơ của nghệ sĩ Nguyễn Thị Bích Liên đã để lại nhiều xúc động cho người tham dự.