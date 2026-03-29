Chuyển động số
Đổi mới sáng tạo

Viettel hướng tới làm chủ công nghệ lõi, khẳng định vị thế tập đoàn công nghệ toàn cầu

Hoàng Anh

11:06 | 29/03/2026
Ngày 28/3/2026, Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel (Viettel Global) tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động.
Sự kiện có sự tham dự của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng; Đồng chí Nguyễn Minh Vũ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao; cùng đại diện nhiều cơ quan, đơn vị.

Đại tướng Phan Văn Giang dự Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Tổng công ty Cổ phần Đầu tư quốc tế Viettel. Ảnh: Viettel Group

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Phan Văn Giang thay mặt Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng ghi nhận, biểu dương những thành tựu nổi bật mà Viettel Global đã đạt được trong suốt hai thập kỷ qua.

ĐẠI TƯỚNG PHAN VĂN GIANG Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Viettel Group

Theo Đại tướng, hành trình đầu tư ra nước ngoài của Viettel không chỉ thể hiện tinh thần tiên phong, dám nghĩ dám làm mà còn khẳng định năng lực làm chủ công nghệ, giúp doanh nghiệp vươn lên từ thị trường nội địa để trở thành tập đoàn công nghệ có tầm vóc quốc tế.

Đại tướng nhấn mạnh, các hoạt động đầu tư quốc tế của Viettel còn đóng vai trò như một cầu nối thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam với các quốc gia đối tác, qua đó góp phần xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và nâng cao vị thế đất nước trong kỷ nguyên số.

Về định hướng phát triển thời gian tới, lãnh đạo Bộ Quốc phòng yêu cầu Viettel tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương của Trung ương, Quân ủy Trung ương; bám sát tư duy mới về phát triển kinh tế và xã hội gắn với quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Trong đó, cần thực hiện nhất quán quan điểm “2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa” và phương châm “5 vững” của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Đại tướng Phan Văn Giang trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho Viettel Global. Ảnh: Viettel Group

Đại tướng Phan Văn Giang đặc biệt lưu ý Viettel phải nâng cao năng lực dự báo, chủ động mở rộng thị trường và gia tăng sức cạnh tranh quốc tế với tinh thần “không chọn việc dễ, chọn việc khó”. Trọng tâm là xây dựng Viettel trở thành doanh nghiệp công nghệ thực thụ, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu; tiên phong trong nghiên cứu, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đồng thời làm chủ các công nghệ chiến lược và công nghệ lõi.

Đại tướng Phan Văn Giang tham quan không gian trưng bày tại sự kiện Viettel Global. Ảnh: Viettel Group

Bên cạnh đó, Viettel được yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kinh doanh quốc tế, gia tăng xuất khẩu các sản phẩm, giải pháp “Make in Vietnam”, đồng thời thực hiện hiệu quả vai trò doanh nghiệp quân đội gắn với trách nhiệm xã hội. Việc tinh gọn tổ chức, nâng cao năng lực quản trị và xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao, những “đại sứ nhân dân” trong môi trường toàn cầu, cũng là nhiệm vụ quan trọng.

Tại sự kiện, Trung tướng Tào Đức Thắng Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel cho biết, trong giai đoạn tới Viettel sẽ tiếp tục phát triển mạnh lĩnh vực viễn thông, đồng thời mở rộng sang các lĩnh vực công nghệ số, công nghiệp công nghệ cao lưỡng dụng, thương mại điện tử và logistics. Tập đoàn đặt mục tiêu duy trì mức tăng trưởng tối thiểu 20% mỗi năm, sẵn sàng mở rộng sang các thị trường mới và đối mặt với thách thức.

Trung tướng Tào Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Viettel Group

Sau 20 năm phát triển, Viettel Global đã có mặt tại 16 quốc gia, bắt đầu từ thị trường Campuchia năm 2006. Hoạt động đầu tư quốc tế hiện mang lại doanh thu hơn 3 tỷ USD mỗi năm, đóng góp từ 350 đến 400 triệu USD dòng tiền về nước. Tỷ lệ thu hồi vốn đạt 92%, với mức vốn hóa thị trường khoảng 10 tỷ USD. Đáng chú ý, Viettel hiện là nhà mạng đứng số 1 tại 7 trong tổng số 10 thị trường viễn thông mà tập đoàn tham gia.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Tập đoàn Viettel chụp ảnh tập thể tại sự kiện kỷ niệm 20 năm. Ảnh: Viettel Group

Cũng tại buổi lễ, Viettel Global chính thức ghi dấu bước chuyển từ mô hình đầu tư ra nước ngoài sang chiến lược kinh doanh toàn cầu với Go Global 2.0, thể hiện tham vọng mở rộng quy mô và nâng cao vị thế trên bản đồ công nghệ thế giới.

Danh hiệu Anh hùng Lao động được trao tặng lần này là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ và đóng góp quan trọng của Viettel trong sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

