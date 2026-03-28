Phiên giao dịch ngày 27/3 khép lại với trạng thái hưng phấn rõ nét trên toàn thị trường, đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi chỉ số chính vượt qua vùng kháng cự tâm lý then chốt. Không chỉ là một nhịp hồi kỹ thuật đơn thuần, diễn biến này phản ánh sự chuyển dịch dòng tiền có tính cấu trúc, mở ra kỳ vọng về một chu kỳ tăng trưởng mới với sự dẫn dắt của các nhóm ngành nền tảng.

Theo dữ liệu tổng hợp, chỉ số VN Index tăng mạnh hơn 28 điểm lên vùng 1.672 điểm, trong khi độ rộng thị trường nghiêng hoàn toàn về bên mua với hàng trăm mã tăng giá. Thanh khoản duy trì ở mức cao, cho thấy dòng tiền nội đang đóng vai trò chủ lực, hấp thụ toàn bộ áp lực chốt lời ngắn hạn.

Đáng chú ý, nhóm vốn hóa vừa nổi lên như động lực tăng trưởng chính khi chiếm hơn một nửa thanh khoản toàn thị trường. Tuy vậy, các cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn giữ vai trò trụ đỡ, tạo nền tảng ổn định cho xu hướng đi lên của chỉ số.

Điểm đặc biệt của phiên này nằm ở việc phần lớn cổ phiếu đóng cửa ở mức cao nhất trong ngày. Đây là tín hiệu cho thấy lực cầu chủ động từ các tổ chức đang chiếm ưu thế, thị trường bước vào giai đoạn tích lũy tích cực với kỳ vọng hướng tới vùng 1.700 đến 1.725 điểm trong ngắn hạn.

Dòng tiền bùng nổ, thị trường xác lập xu hướng tăng mới: Cơ hội mở rộng ở nhóm công nghệ, bán lẻ, logistics và tài chính

Công nghệ dẫn dắt xu hướng mới, bán lẻ và logistics hưởng lợi từ chu kỳ tiêu dùng

Nhóm công nghệ thông tin tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong xu hướng tăng của thị trường. Trong bối cảnh chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo đang trở thành động lực tăng trưởng cốt lõi của nền kinh tế, các doanh nghiệp công nghệ không còn chỉ đóng vai trò gia công mà đã từng bước làm chủ các nền tảng lõi.

Tiêu biểu là cổ phiếu FPT khi tiếp tục duy trì vị thế dẫn dắt nhờ chiến lược phát triển AI và điện toán đám mây. Việc doanh nghiệp này mở rộng sang lĩnh vực bán dẫn và xây dựng hệ sinh thái công nghệ tích hợp không chỉ giúp gia tăng biên lợi nhuận mà còn nâng tầm định giá trong dài hạn.

Các doanh nghiệp khác trong ngành như CMG hay ELC cũng ghi nhận trạng thái tích lũy tích cực, phản ánh kỳ vọng của nhà đầu tư vào sự bùng nổ của nhu cầu công nghệ trong giai đoạn tới.

Ở chiều ngược lại, nhóm bán lẻ tiêu dùng đang bước vào một chu kỳ tăng trưởng mới nhờ sự phục hồi mạnh mẽ của sức mua nội địa. Quy mô thị trường bán lẻ đã đạt mức kỷ lục trong năm trước, tạo nền tảng cho mức tăng trưởng ổn định trong năm 2026.

Các doanh nghiệp như MWG, PNJ, FRT hay MSN đang hưởng lợi trực tiếp từ xu hướng gia tăng chi tiêu của tầng lớp trung lưu và sự thay đổi hành vi tiêu dùng của thế hệ trẻ. Đáng chú ý, sự trỗi dậy của mô hình bán lẻ đa kênh đang buộc các doanh nghiệp phải đầu tư mạnh vào công nghệ để cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng.

Điểm giao thoa quan trọng giữa hai nhóm ngành này chính là việc công nghệ trở thành nền tảng cốt lõi cho tăng trưởng bán lẻ. Từ phân tích dữ liệu khách hàng đến tối ưu chuỗi cung ứng, yếu tố công nghệ đang quyết định khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trong giai đoạn mới.

Trong khi đó, nhóm logistics nổi lên như một trụ cột tăng trưởng khác nhờ hưởng lợi kép từ thương mại toàn cầu và đầu tư hạ tầng trong nước. Kim ngạch thương mại tăng mạnh cùng với dòng vốn FDI ổn định đã tạo ra nhu cầu lớn đối với dịch vụ vận tải và cảng biển.

Các doanh nghiệp như GMD, HAH, VTP hay PVT được đánh giá cao nhờ khả năng mở rộng công suất và tận dụng lợi thế quy mô. Đặc biệt, việc phát triển các cảng nước sâu và hệ thống logistics hiện đại đang giúp Việt Nam nâng cao vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Một điểm đáng chú ý là nhóm logistics có khả năng chống chịu tốt trước biến động chi phí vận tải. Nhờ quy mô lớn và hạ tầng đồng bộ, các doanh nghiệp đầu ngành có thể duy trì biên lợi nhuận ổn định, ngay cả khi thị trường quốc tế biến động.

VN-Index tăng mạnh phiên cuối tuần.

Tài chính ngân hàng giữ vai trò trụ đỡ, dòng tiền phân hóa rõ nét

Bên cạnh các nhóm ngành tăng trưởng, nhóm tài chính ngân hàng tiếp tục đóng vai trò trụ đỡ quan trọng của thị trường. Các cổ phiếu lớn như VCB, BID, CTG hay MBB duy trì đà tăng ổn định, góp phần giữ nhịp cho chỉ số chung.

Trong bối cảnh lãi suất có xu hướng tăng trở lại, chi phí vốn trở thành yếu tố then chốt quyết định khả năng sinh lời của các ngân hàng. Những tổ chức có tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn cao hoặc khả năng huy động vốn quốc tế với chi phí thấp sẽ có lợi thế vượt trội trong việc duy trì biên lãi ròng.

Một ví dụ điển hình là VPBank với lợi thế hợp tác chiến lược quốc tế, giúp tối ưu chi phí vốn và mở rộng quy mô hoạt động. Điều này cho phép ngân hàng không chỉ duy trì lợi nhuận mà còn gia tăng thị phần trong môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

Ở góc độ thị trường, dòng tiền đang có sự phân hóa rõ nét. Khối ngoại duy trì trạng thái bán ròng nhẹ, tập trung vào các cổ phiếu đã tăng nóng, trong khi chuyển hướng sang tích lũy các mã có nền tảng cơ bản tốt.

Điều này cho thấy xu hướng đầu tư đang dịch chuyển từ chiến lược ngắn hạn sang lựa chọn các doanh nghiệp có giá trị thực và tiềm năng tăng trưởng bền vững. Đây là đặc điểm thường thấy trong giai đoạn đầu của một chu kỳ tăng trưởng mới.

Triển vọng thị trường và chiến lược đầu tư

Tổng thể, phiên giao dịch ngày 27.3 đã xác nhận sự thay đổi quan trọng trong cấu trúc dòng tiền. Thị trường không còn phụ thuộc hoàn toàn vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn mà đang mở rộng sang các nhóm ngành có câu chuyện tăng trưởng riêng.

Trong ngắn hạn, chỉ số có thể hướng tới vùng 1.700 điểm, tuy nhiên các nhịp rung lắc là khó tránh khỏi khi áp lực chốt lời gia tăng. Dù vậy, nền tảng dòng tiền hiện tại cho thấy xu hướng tăng vẫn đang được củng cố.

Về chiến lược đầu tư, nhà đầu tư cần ưu tiên các nhóm ngành có động lực tăng trưởng rõ ràng như công nghệ, bán lẻ tiêu dùng và logistics. Đây là những lĩnh vực gắn liền với xu hướng phát triển dài hạn của nền kinh tế.

Đồng thời, nhóm tài chính ngân hàng vẫn nên được duy trì trong danh mục như một yếu tố ổn định, đặc biệt là các ngân hàng có lợi thế về chi phí vốn.

Một điểm quan trọng cần lưu ý là giai đoạn hiện tại không còn phù hợp với chiến lược lướt sóng ngắn hạn. Thay vào đó, việc lựa chọn doanh nghiệp dựa trên nền tảng cơ bản, khả năng tạo dòng tiền và vị thế ngành sẽ quyết định hiệu quả đầu tư.

Trong bối cảnh nền kinh tế đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc, những doanh nghiệp sở hữu công nghệ lõi, hệ thống phân phối mạnh và hạ tầng logistics vững chắc sẽ là những nhân tố tạo ra giá trị bền vững cho thị trường trong trung và dài hạn.