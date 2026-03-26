Điện tử tiêu dùng
Nghe - Nhìn

LG 13 năm liên tiếp dẫn đầu thị trường OLED TV

Hồng Nhung

17:11 | 26/03/2026
Chia sẻ
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Vinh danh này vừa được hãng nghiên cứu thị trường Omdia tuyên bố khi năm 2025 vừa qua LG đã đạt tổng lượng TV OLED bán ra trên toàn thế giới là 6,47 triệu chiếc, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm trước.
LG Posé: hơn cả một kiệt tác công nghệ LG OLED evo G3: siêu phẩm mới của LG 3 cải tiến đáng giá trên LG OLED TV 2023 mà có thể bạn chưa biết
Con số này giúp LG tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu trên thị trường TV OLED toàn cầu trong năm thứ 13 liên tiếp, khẳng định vai trò tiên phong trong việc phát triển công nghệ hiển thị cao cấp.

Cụ thể, theo báo cáo từ hãng nghiên cứu thị trường Omdia, tổng lượng TV OLED bán ra trên toàn thế giới đạt 6,47 triệu chiếc, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy xu hướng dịch chuyển rõ rệt sang các dòng TV cao cấp. Trong bối cảnh đó, LG tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu toàn cầu trong phân khúc OLED với 49,7% thị phần, với khoảng 3,22 triệu sản phẩm được xuất xưởng.

Tại châu Âu, lượng TV OLED bán ra đã vượt mốc 3 triệu chiếc

Tại châu Âu, lượng TV OLED bán ra đã vượt mốc 3 triệu chiếc, phản ánh nhu cầu sở hữu các giải pháp giải trí cao cấp tại gia ngày càng gia tăng. Tại thị trường trọng điểm này, LG dẫn đầu với khoảng 1,59 triệu TV OLED xuất xưởng, chiếm khoảng 50,5% tổng lượng TV OLED bán ra trong khu vực.

Bên cạnh Châu Âu, vị thế dẫn đầu của LG còn mở rộng sang các khu vực trọng điểm khác, bao gồm 50,1% thị phần tại Bắc Mỹ và 62,3% tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Tại thị trường Việt Nam, TV OLED của LG ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng với gần 25% cả về sản lượng lẫn giá trị so với năm 2024

Tại thị trường Việt Nam, TV OLED của LG ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng với gần 25% cả về sản lượng lẫn giá trị so với năm 2024 (theo dữ liệu từ GfK). Trong đó, LG tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu và duy trì cách biệt lớn với các đối thủ khi chiếm giữ 62,5% sản lượng và 57,4% giá trị. Những con số này phản ánh niềm tin tuyệt đối của người tiêu dùng đối với công nghệ OLED của LG cũng như khả năng đáp ứng đa dạng nhu cầu giải trí khác nhau tại mọi thị trường.

Kết quả này cũng cho thấy OLED đã trở thành công nghệ trung tâm trong phân khúc TV cao cấp nhờ chất lượng hình ảnh sống động, thiết kế sang trọng và khả năng hiển thị ổn định trong nhiều điều kiện không gian khác nhau. Trong 13 năm qua, LG đã tạo nên sự khác biệt trên TV OLED, thiết lập nên những chuẩn mực mới cho ngành công nghiệp TV toàn cầu.

Để đáp ứng nhu cầu của người dùng đối với các thiết bị chất lượng cao, năm 2026 LG tiếp tục trình làng thế hệ TV OLED mới với nhiều nâng cấp về công nghệ và trải nghiệm giải trí với dòng TV OLED evo 2026, với những cải thiện quan trọng về độ sáng cũng như chất lượng hình ảnh.

Theo đó, công nghệ Hyper Radiant Color mới giúp nâng cao độ chính xác màu sắc và cho hình ảnh sáng hơn tới 3,9 lần so với TV OLED thông thường. Công nghệ này được vận hành bởi bộ xử lý Alpha 11 AI thế hệ 3 với NPU nâng cấp, hỗ trợ Dual AI Engine. Nhờ khả năng xử lý đồng thời thuật toán giảm nhiễu và bảo toàn chi tiết, Dual AI Engine giúp tạo ra hình ảnh rõ nét, hạn chế hiện tượng làm nét quá mức hoặc mất chi tiết thường gặp ở các phương pháp xử lý truyền thống.

Bên cạnh đó, LG cũng đạt chứng nhận Reflection Free Premium đầu tiên trong ngành do Intertek cấp, về khả năng hiển thị trong môi trường nhiều ánh sáng. Những cải tiến này cũng giúp dòng OLED evo 2026 duy trì chất lượng hình ảnh sắc nét và ổn định ngay cả trong điều kiện phòng có độ chói cao, tiếp tục mở rộng khả năng ứng dụng của OLED trong nhiều không gian sống khác nhau.

LG tiếp tục nâng cấp thế hệ TV OLED evo 2026

Chia sẻ về những thành tựu mà LG đã đạt được ở thị trường OLED TV Việt Nam, ông Kim Sungho, Giám đốc Ngành hàng Giải pháp Điện tử Giải trí và Truyền thông, LG Electronics Việt Nam cho biết: “Trong năm 2026, LG sẽ tiếp tục đưa những siêu phẩm OLED đến với thị trường Việt Nam, mở rộng giới hạn của TV cao cấp cả về thiết kế lẫn chất lượng hiển thị. Một trong những sản phẩm flagship năm nay là TV OLED evo W6 thiết kế dán tường với độ dày chỉ 9mm. Độ mỏng kỷ lục này được thiết lập bằng việc tái cấu trúc toàn bộ thiết kế bên trong và thu nhỏ linh kiện, nhưng vẫn đảm bảo độ bền và hiệu suất hiển thị”.

Thiết kế của dòng TV OLED evo 2026 này đã được vinh danh tại giải thưởng danh giá iF Design Award nhờ sự kết hợp giữa tính thẩm mỹ tối giản và kỹ thuật chế tạo tiên tiến.

Không ngừng đổi mới về thiết kế và nâng cấp về công nghệ, LG mong muốn sẽ tiếp tục phát triển OLED, hướng tới những trải nghiệm giải trí tại gia cao cấp hơn nữa trong thời gian tới.

Bài liên quan

LG ra mắt giải pháp lọc khí siêu nhỏ gọn mới PuriCare AeroMini

LG ra mắt giải pháp lọc khí siêu nhỏ gọn mới PuriCare AeroMini

LG khởi động chương trình ‘Đại sứ cộng đồng LG’ 2026

LG khởi động chương trình ‘Đại sứ cộng đồng LG’ 2026

LG 9 năm liên tiếp dẫn đầu thị trường máy giặt sấy Việt Nam

LG 9 năm liên tiếp dẫn đầu thị trường máy giặt sấy Việt Nam

Có thể bạn quan tâm

Xiaomi ra mắt bộ đôi TV mới, công nghệ Quantum Dot Mini LED

Xiaomi ra mắt bộ đôi TV mới, công nghệ Quantum Dot Mini LED

Nghe - Nhìn
Việc Xiaomi chính thức mở bán Xiaomi TV S Mini LED 2026 Series và Xiaomi Smart Display S Mini LED 2026 Series tại Việt Nam mang đến cho người tiêu dùng thêm nhiều lựa chọn, từ 55 inch đến 98 inch, sở hữu công nghệ QD Mini LED, độ sáng tối đa lên đến 1200 nits và trải nghiệm hiển thị mượt mà với mức giá chỉ từ 11,9 triệu đồng.
LG Smart Monitor Swing chính thức ra mắt tại Việt Nam

LG Smart Monitor Swing chính thức ra mắt tại Việt Nam

Nghe - Nhìn
LG ra mắt Smart Monitor Swing tại Việt Nam với tấm nền IPS 32 inch 4K, cảm ứng toàn phần, chân đế xoay đa hướng và webOS. Giá đề xuất 29,99 triệu, ưu đãi đặt trước đến 31/3.
Samsung duy trì vị thế thương hiệu loa thanh số 1 toàn cầu 12 năm liên tiếp

Samsung duy trì vị thế thương hiệu loa thanh số 1 toàn cầu 12 năm liên tiếp

Nghe - Nhìn
Theo FutureSource, Samsung chiếm 21,5% doanh thu loa thanh toàn cầu và 19,7% sản lượng bán ra trong năm 2025. Thành tựu này đã đưa tên tuổi của Samsung tiếp tục trở thành thương hiệu loa thanh số 1 thế giới trong 12 năm liên tiếp.
Sony Be Alpha Day 2026: Ngày hội nhiếp ảnh mang đậm bản sắc Việt

Sony Be Alpha Day 2026: Ngày hội nhiếp ảnh mang đậm bản sắc Việt

Điện tử tiêu dùng
Với chủ đề “Ghi dấu ấn Việt qua lăng kính nhiếp ảnh”, sự kiện đã mở ra một không gian trải nghiệm ấn tượng, nơi công nghệ hình ảnh kết hợp cùng những lát cắt sống động của văn hóa Việt Nam.
JBL ra mắt bộ đôi loa di động BandBox tích hợp AI hoàn toàn mới

JBL ra mắt bộ đôi loa di động BandBox tích hợp AI hoàn toàn mới

Điện tử tiêu dùng
Đây là dòng amp luyện tập thông minh, được tích hợp AI, đồng thời là loa di động, mở ra cách tiếp cận hoàn toàn mới cho việc luyện tập, trình diễn và sáng tạo âm nhạc.
Xem thêm

Đọc nhiều

Hướng dẫn khai hồ sơ cấp thẻ nhà báo trên hệ thống dịch vụ công

Hướng dẫn khai hồ sơ cấp thẻ nhà báo trên hệ thống dịch vụ công

Đài Hà Nội chọn AVG thay DTV: Thị trường truyền dẫn phát sóng DVB-T2 biến động

Đài Hà Nội chọn AVG thay DTV: Thị trường truyền dẫn phát sóng DVB-T2 biến động

Bức chân dung ngư dân Hội An thắng giải nhiếp ảnh lớn của Anh

Bức chân dung ngư dân Hội An thắng giải nhiếp ảnh lớn của Anh

Làng nghề phở Vân Cù

Làng nghề phở Vân Cù 'đánh thức' di sản trong Festival Phở 2026

Minh bạch hóa vòng Quốc gia Violympic 2025-2026, FPT đưa AI vào giám sát

Minh bạch hóa vòng Quốc gia Violympic 2025-2026, FPT đưa AI vào giám sát

Editor'sChoice

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Hà Nội

28°C

Cảm giác: 31°C
mây cụm
Thứ sáu, 27/03/2026 00:00
23°C
Thứ sáu, 27/03/2026 03:00
28°C
Thứ sáu, 27/03/2026 06:00
33°C
Thứ sáu, 27/03/2026 09:00
31°C
Thứ sáu, 27/03/2026 12:00
26°C
Thứ sáu, 27/03/2026 15:00
25°C
Thứ sáu, 27/03/2026 18:00
23°C
Thứ sáu, 27/03/2026 21:00
23°C
Thứ bảy, 28/03/2026 00:00
24°C
Thứ bảy, 28/03/2026 03:00
26°C
Thứ bảy, 28/03/2026 06:00
28°C
Thứ bảy, 28/03/2026 09:00
29°C
Thứ bảy, 28/03/2026 12:00
26°C
Thứ bảy, 28/03/2026 15:00
24°C
Thứ bảy, 28/03/2026 18:00
24°C
Thứ bảy, 28/03/2026 21:00
23°C
Chủ nhật, 29/03/2026 00:00
24°C
Chủ nhật, 29/03/2026 03:00
26°C
Chủ nhật, 29/03/2026 06:00
29°C
Chủ nhật, 29/03/2026 09:00
26°C
Chủ nhật, 29/03/2026 12:00
22°C
Chủ nhật, 29/03/2026 15:00
22°C
Chủ nhật, 29/03/2026 18:00
22°C
Chủ nhật, 29/03/2026 21:00
23°C
Thứ hai, 30/03/2026 00:00
24°C
Thứ hai, 30/03/2026 03:00
26°C
Thứ hai, 30/03/2026 06:00
31°C
Thứ hai, 30/03/2026 09:00
31°C
Thứ hai, 30/03/2026 12:00
26°C
Thứ hai, 30/03/2026 15:00
25°C
Thứ hai, 30/03/2026 18:00
24°C
Thứ hai, 30/03/2026 21:00
23°C
Thứ ba, 31/03/2026 00:00
24°C
Thứ ba, 31/03/2026 03:00
29°C
Thứ ba, 31/03/2026 06:00
35°C
Thứ ba, 31/03/2026 09:00
36°C
TP Hồ Chí Minh

30°C

Cảm giác: 34°C
mưa nhẹ
Thứ sáu, 27/03/2026 00:00
27°C
Thứ sáu, 27/03/2026 03:00
32°C
Thứ sáu, 27/03/2026 06:00
35°C
Thứ sáu, 27/03/2026 09:00
32°C
Thứ sáu, 27/03/2026 12:00
27°C
Thứ sáu, 27/03/2026 15:00
26°C
Thứ sáu, 27/03/2026 18:00
25°C
Thứ sáu, 27/03/2026 21:00
24°C
Thứ bảy, 28/03/2026 00:00
26°C
Thứ bảy, 28/03/2026 03:00
33°C
Thứ bảy, 28/03/2026 06:00
35°C
Thứ bảy, 28/03/2026 09:00
33°C
Thứ bảy, 28/03/2026 12:00
27°C
Thứ bảy, 28/03/2026 15:00
26°C
Thứ bảy, 28/03/2026 18:00
26°C
Thứ bảy, 28/03/2026 21:00
25°C
Chủ nhật, 29/03/2026 00:00
27°C
Chủ nhật, 29/03/2026 03:00
33°C
Chủ nhật, 29/03/2026 06:00
36°C
Chủ nhật, 29/03/2026 09:00
33°C
Chủ nhật, 29/03/2026 12:00
28°C
Chủ nhật, 29/03/2026 15:00
27°C
Chủ nhật, 29/03/2026 18:00
26°C
Chủ nhật, 29/03/2026 21:00
25°C
Thứ hai, 30/03/2026 00:00
26°C
Thứ hai, 30/03/2026 03:00
32°C
Thứ hai, 30/03/2026 06:00
36°C
Thứ hai, 30/03/2026 09:00
34°C
Thứ hai, 30/03/2026 12:00
27°C
Thứ hai, 30/03/2026 15:00
26°C
Thứ hai, 30/03/2026 18:00
25°C
Thứ hai, 30/03/2026 21:00
24°C
Thứ ba, 31/03/2026 00:00
25°C
Thứ ba, 31/03/2026 03:00
33°C
Thứ ba, 31/03/2026 06:00
37°C
Thứ ba, 31/03/2026 09:00
35°C
Đà Nẵng

27°C

Cảm giác: 30°C
mây thưa
Thứ sáu, 27/03/2026 00:00
24°C
Thứ sáu, 27/03/2026 03:00
26°C
Thứ sáu, 27/03/2026 06:00
27°C
Thứ sáu, 27/03/2026 09:00
26°C
Thứ sáu, 27/03/2026 12:00
25°C
Thứ sáu, 27/03/2026 15:00
24°C
Thứ sáu, 27/03/2026 18:00
23°C
Thứ sáu, 27/03/2026 21:00
22°C
Thứ bảy, 28/03/2026 00:00
23°C
Thứ bảy, 28/03/2026 03:00
26°C
Thứ bảy, 28/03/2026 06:00
27°C
Thứ bảy, 28/03/2026 09:00
26°C
Thứ bảy, 28/03/2026 12:00
25°C
Thứ bảy, 28/03/2026 15:00
25°C
Thứ bảy, 28/03/2026 18:00
24°C
Thứ bảy, 28/03/2026 21:00
23°C
Chủ nhật, 29/03/2026 00:00
24°C
Chủ nhật, 29/03/2026 03:00
26°C
Chủ nhật, 29/03/2026 06:00
27°C
Chủ nhật, 29/03/2026 09:00
27°C
Chủ nhật, 29/03/2026 12:00
25°C
Chủ nhật, 29/03/2026 15:00
25°C
Chủ nhật, 29/03/2026 18:00
24°C
Chủ nhật, 29/03/2026 21:00
23°C
Thứ hai, 30/03/2026 00:00
24°C
Thứ hai, 30/03/2026 03:00
26°C
Thứ hai, 30/03/2026 06:00
26°C
Thứ hai, 30/03/2026 09:00
27°C
Thứ hai, 30/03/2026 12:00
25°C
Thứ hai, 30/03/2026 15:00
25°C
Thứ hai, 30/03/2026 18:00
24°C
Thứ hai, 30/03/2026 21:00
24°C
Thứ ba, 31/03/2026 00:00
25°C
Thứ ba, 31/03/2026 03:00
29°C
Thứ ba, 31/03/2026 06:00
28°C
Thứ ba, 31/03/2026 09:00
26°C
Nghệ An

27°C

Cảm giác: 27°C
mây rải rác
Thứ sáu, 27/03/2026 00:00
22°C
Thứ sáu, 27/03/2026 03:00
33°C
Thứ sáu, 27/03/2026 06:00
38°C
Thứ sáu, 27/03/2026 09:00
33°C
Thứ sáu, 27/03/2026 12:00
25°C
Thứ sáu, 27/03/2026 15:00
21°C
Thứ sáu, 27/03/2026 18:00
21°C
Thứ sáu, 27/03/2026 21:00
20°C
Thứ bảy, 28/03/2026 00:00
22°C
Thứ bảy, 28/03/2026 03:00
32°C
Thứ bảy, 28/03/2026 06:00
37°C
Thứ bảy, 28/03/2026 09:00
32°C
Thứ bảy, 28/03/2026 12:00
25°C
Thứ bảy, 28/03/2026 15:00
22°C
Thứ bảy, 28/03/2026 18:00
22°C
Thứ bảy, 28/03/2026 21:00
22°C
Chủ nhật, 29/03/2026 00:00
23°C
Chủ nhật, 29/03/2026 03:00
33°C
Chủ nhật, 29/03/2026 06:00
35°C
Chủ nhật, 29/03/2026 09:00
31°C
Chủ nhật, 29/03/2026 12:00
24°C
Chủ nhật, 29/03/2026 15:00
23°C
Chủ nhật, 29/03/2026 18:00
22°C
Chủ nhật, 29/03/2026 21:00
21°C
Thứ hai, 30/03/2026 00:00
22°C
Thứ hai, 30/03/2026 03:00
31°C
Thứ hai, 30/03/2026 06:00
39°C
Thứ hai, 30/03/2026 09:00
35°C
Thứ hai, 30/03/2026 12:00
25°C
Thứ hai, 30/03/2026 15:00
23°C
Thứ hai, 30/03/2026 18:00
22°C
Thứ hai, 30/03/2026 21:00
21°C
Thứ ba, 31/03/2026 00:00
23°C
Thứ ba, 31/03/2026 03:00
34°C
Thứ ba, 31/03/2026 06:00
39°C
Thứ ba, 31/03/2026 09:00
36°C
Phan Thiết

27°C

Cảm giác: 29°C
mây đen u ám
Thứ sáu, 27/03/2026 00:00
24°C
Thứ sáu, 27/03/2026 03:00
29°C
Thứ sáu, 27/03/2026 06:00
30°C
Thứ sáu, 27/03/2026 09:00
28°C
Thứ sáu, 27/03/2026 12:00
24°C
Thứ sáu, 27/03/2026 15:00
23°C
Thứ sáu, 27/03/2026 18:00
23°C
Thứ sáu, 27/03/2026 21:00
22°C
Thứ bảy, 28/03/2026 00:00
25°C
Thứ bảy, 28/03/2026 03:00
30°C
Thứ bảy, 28/03/2026 06:00
31°C
Thứ bảy, 28/03/2026 09:00
29°C
Thứ bảy, 28/03/2026 12:00
25°C
Thứ bảy, 28/03/2026 15:00
24°C
Thứ bảy, 28/03/2026 18:00
24°C
Thứ bảy, 28/03/2026 21:00
24°C
Chủ nhật, 29/03/2026 00:00
26°C
Chủ nhật, 29/03/2026 03:00
31°C
Chủ nhật, 29/03/2026 06:00
32°C
Chủ nhật, 29/03/2026 09:00
29°C
Chủ nhật, 29/03/2026 12:00
25°C
Chủ nhật, 29/03/2026 15:00
24°C
Chủ nhật, 29/03/2026 18:00
23°C
Chủ nhật, 29/03/2026 21:00
23°C
Thứ hai, 30/03/2026 00:00
25°C
Thứ hai, 30/03/2026 03:00
31°C
Thứ hai, 30/03/2026 06:00
30°C
Thứ hai, 30/03/2026 09:00
28°C
Thứ hai, 30/03/2026 12:00
24°C
Thứ hai, 30/03/2026 15:00
24°C
Thứ hai, 30/03/2026 18:00
23°C
Thứ hai, 30/03/2026 21:00
22°C
Thứ ba, 31/03/2026 00:00
24°C
Thứ ba, 31/03/2026 03:00
30°C
Thứ ba, 31/03/2026 06:00
30°C
Thứ ba, 31/03/2026 09:00
29°C
Quảng Bình

28°C

Cảm giác: 29°C
bầu trời quang đãng
Thứ sáu, 27/03/2026 00:00
23°C
Thứ sáu, 27/03/2026 03:00
34°C
Thứ sáu, 27/03/2026 06:00
36°C
Thứ sáu, 27/03/2026 09:00
30°C
Thứ sáu, 27/03/2026 12:00
22°C
Thứ sáu, 27/03/2026 15:00
22°C
Thứ sáu, 27/03/2026 18:00
21°C
Thứ sáu, 27/03/2026 21:00
21°C
Thứ bảy, 28/03/2026 00:00
24°C
Thứ bảy, 28/03/2026 03:00
33°C
Thứ bảy, 28/03/2026 06:00
36°C
Thứ bảy, 28/03/2026 09:00
30°C
Thứ bảy, 28/03/2026 12:00
22°C
Thứ bảy, 28/03/2026 15:00
20°C
Thứ bảy, 28/03/2026 18:00
20°C
Thứ bảy, 28/03/2026 21:00
20°C
Chủ nhật, 29/03/2026 00:00
23°C
Chủ nhật, 29/03/2026 03:00
33°C
Chủ nhật, 29/03/2026 06:00
36°C
Chủ nhật, 29/03/2026 09:00
27°C
Chủ nhật, 29/03/2026 12:00
22°C
Chủ nhật, 29/03/2026 15:00
22°C
Chủ nhật, 29/03/2026 18:00
20°C
Chủ nhật, 29/03/2026 21:00
20°C
Thứ hai, 30/03/2026 00:00
23°C
Thứ hai, 30/03/2026 03:00
33°C
Thứ hai, 30/03/2026 06:00
36°C
Thứ hai, 30/03/2026 09:00
34°C
Thứ hai, 30/03/2026 12:00
23°C
Thứ hai, 30/03/2026 15:00
23°C
Thứ hai, 30/03/2026 18:00
24°C
Thứ hai, 30/03/2026 21:00
24°C
Thứ ba, 31/03/2026 00:00
26°C
Thứ ba, 31/03/2026 03:00
33°C
Thứ ba, 31/03/2026 06:00
36°C
Thứ ba, 31/03/2026 09:00
36°C
Thừa Thiên Huế

27°C

Cảm giác: 27°C
mây thưa
Thứ sáu, 27/03/2026 00:00
25°C
Thứ sáu, 27/03/2026 03:00
35°C
Thứ sáu, 27/03/2026 06:00
35°C
Thứ sáu, 27/03/2026 09:00
32°C
Thứ sáu, 27/03/2026 12:00
25°C
Thứ sáu, 27/03/2026 15:00
25°C
Thứ sáu, 27/03/2026 18:00
23°C
Thứ sáu, 27/03/2026 21:00
23°C
Thứ bảy, 28/03/2026 00:00
25°C
Thứ bảy, 28/03/2026 03:00
34°C
Thứ bảy, 28/03/2026 06:00
34°C
Thứ bảy, 28/03/2026 09:00
33°C
Thứ bảy, 28/03/2026 12:00
27°C
Thứ bảy, 28/03/2026 15:00
26°C
Thứ bảy, 28/03/2026 18:00
23°C
Thứ bảy, 28/03/2026 21:00
22°C
Chủ nhật, 29/03/2026 00:00
25°C
Chủ nhật, 29/03/2026 03:00
33°C
Chủ nhật, 29/03/2026 06:00
34°C
Chủ nhật, 29/03/2026 09:00
27°C
Chủ nhật, 29/03/2026 12:00
25°C
Chủ nhật, 29/03/2026 15:00
25°C
Chủ nhật, 29/03/2026 18:00
23°C
Chủ nhật, 29/03/2026 21:00
22°C
Thứ hai, 30/03/2026 00:00
25°C
Thứ hai, 30/03/2026 03:00
34°C
Thứ hai, 30/03/2026 06:00
35°C
Thứ hai, 30/03/2026 09:00
33°C
Thứ hai, 30/03/2026 12:00
28°C
Thứ hai, 30/03/2026 15:00
26°C
Thứ hai, 30/03/2026 18:00
24°C
Thứ hai, 30/03/2026 21:00
24°C
Thứ ba, 31/03/2026 00:00
27°C
Thứ ba, 31/03/2026 03:00
38°C
Thứ ba, 31/03/2026 06:00
33°C
Thứ ba, 31/03/2026 09:00
32°C
Hà Giang

27°C

Cảm giác: 28°C
bầu trời quang đãng
Thứ sáu, 27/03/2026 00:00
23°C
Thứ sáu, 27/03/2026 03:00
27°C
Thứ sáu, 27/03/2026 06:00
31°C
Thứ sáu, 27/03/2026 09:00
32°C
Thứ sáu, 27/03/2026 12:00
25°C
Thứ sáu, 27/03/2026 15:00
23°C
Thứ sáu, 27/03/2026 18:00
22°C
Thứ sáu, 27/03/2026 21:00
22°C
Thứ bảy, 28/03/2026 00:00
23°C
Thứ bảy, 28/03/2026 03:00
27°C
Thứ bảy, 28/03/2026 06:00
29°C
Thứ bảy, 28/03/2026 09:00
30°C
Thứ bảy, 28/03/2026 12:00
24°C
Thứ bảy, 28/03/2026 15:00
23°C
Thứ bảy, 28/03/2026 18:00
23°C
Thứ bảy, 28/03/2026 21:00
23°C
Chủ nhật, 29/03/2026 00:00
24°C
Chủ nhật, 29/03/2026 03:00
28°C
Chủ nhật, 29/03/2026 06:00
28°C
Chủ nhật, 29/03/2026 09:00
27°C
Chủ nhật, 29/03/2026 12:00
22°C
Chủ nhật, 29/03/2026 15:00
22°C
Chủ nhật, 29/03/2026 18:00
21°C
Chủ nhật, 29/03/2026 21:00
21°C
Thứ hai, 30/03/2026 00:00
22°C
Thứ hai, 30/03/2026 03:00
26°C
Thứ hai, 30/03/2026 06:00
30°C
Thứ hai, 30/03/2026 09:00
30°C
Thứ hai, 30/03/2026 12:00
24°C
Thứ hai, 30/03/2026 15:00
23°C
Thứ hai, 30/03/2026 18:00
21°C
Thứ hai, 30/03/2026 21:00
21°C
Thứ ba, 31/03/2026 00:00
22°C
Thứ ba, 31/03/2026 03:00
28°C
Thứ ba, 31/03/2026 06:00
33°C
Thứ ba, 31/03/2026 09:00
33°C
Hải Phòng

26°C

Cảm giác: 26°C
mây rải rác
Thứ sáu, 27/03/2026 00:00
24°C
Thứ sáu, 27/03/2026 03:00
27°C
Thứ sáu, 27/03/2026 06:00
27°C
Thứ sáu, 27/03/2026 09:00
27°C
Thứ sáu, 27/03/2026 12:00
24°C
Thứ sáu, 27/03/2026 15:00
23°C
Thứ sáu, 27/03/2026 18:00
23°C
Thứ sáu, 27/03/2026 21:00
24°C
Thứ bảy, 28/03/2026 00:00
24°C
Thứ bảy, 28/03/2026 03:00
26°C
Thứ bảy, 28/03/2026 06:00
26°C
Thứ bảy, 28/03/2026 09:00
27°C
Thứ bảy, 28/03/2026 12:00
23°C
Thứ bảy, 28/03/2026 15:00
24°C
Thứ bảy, 28/03/2026 18:00
24°C
Thứ bảy, 28/03/2026 21:00
24°C
Chủ nhật, 29/03/2026 00:00
24°C
Chủ nhật, 29/03/2026 03:00
26°C
Chủ nhật, 29/03/2026 06:00
27°C
Chủ nhật, 29/03/2026 09:00
26°C
Chủ nhật, 29/03/2026 12:00
23°C
Chủ nhật, 29/03/2026 15:00
23°C
Chủ nhật, 29/03/2026 18:00
23°C
Chủ nhật, 29/03/2026 21:00
23°C
Thứ hai, 30/03/2026 00:00
25°C
Thứ hai, 30/03/2026 03:00
28°C
Thứ hai, 30/03/2026 06:00
29°C
Thứ hai, 30/03/2026 09:00
28°C
Thứ hai, 30/03/2026 12:00
24°C
Thứ hai, 30/03/2026 15:00
25°C
Thứ hai, 30/03/2026 18:00
25°C
Thứ hai, 30/03/2026 21:00
24°C
Thứ ba, 31/03/2026 00:00
25°C
Thứ ba, 31/03/2026 03:00
29°C
Thứ ba, 31/03/2026 06:00
32°C
Thứ ba, 31/03/2026 09:00
31°C
Khánh Hòa

28°C

Cảm giác: 30°C
mây rải rác
Thứ sáu, 27/03/2026 00:00
23°C
Thứ sáu, 27/03/2026 03:00
32°C
Thứ sáu, 27/03/2026 06:00
35°C
Thứ sáu, 27/03/2026 09:00
32°C
Thứ sáu, 27/03/2026 12:00
23°C
Thứ sáu, 27/03/2026 15:00
21°C
Thứ sáu, 27/03/2026 18:00
21°C
Thứ sáu, 27/03/2026 21:00
20°C
Thứ bảy, 28/03/2026 00:00
23°C
Thứ bảy, 28/03/2026 03:00
33°C
Thứ bảy, 28/03/2026 06:00
36°C
Thứ bảy, 28/03/2026 09:00
31°C
Thứ bảy, 28/03/2026 12:00
24°C
Thứ bảy, 28/03/2026 15:00
22°C
Thứ bảy, 28/03/2026 18:00
22°C
Thứ bảy, 28/03/2026 21:00
21°C
Chủ nhật, 29/03/2026 00:00
25°C
Chủ nhật, 29/03/2026 03:00
33°C
Chủ nhật, 29/03/2026 06:00
36°C
Chủ nhật, 29/03/2026 09:00
32°C
Chủ nhật, 29/03/2026 12:00
23°C
Chủ nhật, 29/03/2026 15:00
22°C
Chủ nhật, 29/03/2026 18:00
21°C
Chủ nhật, 29/03/2026 21:00
20°C
Thứ hai, 30/03/2026 00:00
23°C
Thứ hai, 30/03/2026 03:00
33°C
Thứ hai, 30/03/2026 06:00
37°C
Thứ hai, 30/03/2026 09:00
32°C
Thứ hai, 30/03/2026 12:00
23°C
Thứ hai, 30/03/2026 15:00
21°C
Thứ hai, 30/03/2026 18:00
20°C
Thứ hai, 30/03/2026 21:00
20°C
Thứ ba, 31/03/2026 00:00
23°C
Thứ ba, 31/03/2026 03:00
34°C
Thứ ba, 31/03/2026 06:00
38°C
Thứ ba, 31/03/2026 09:00
32°C

Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 16,850 ▼200K 17,150 ▼200K
Kim TT/AVPL 16,860 ▼200K 17,160 ▼200K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 16,850 ▼200K 17,150 ▼200K
Nguyên Liệu 99.99 15,800 ▼550K 16,000 ▼550K
Nguyên Liệu 99.9 15,750 ▼550K 15,950 ▼550K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 16,550 ▼350K 16,950 ▼350K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 16,500 ▼350K 16,900 ▼350K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 16,430 ▼350K 16,880 ▼350K
Cập nhật: 26/03/2026 17:45
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 168,500 ▼2000K 171,500 ▼2000K
Hà Nội - PNJ 168,500 ▼2000K 171,500 ▼2000K
Đà Nẵng - PNJ 168,500 ▼2000K 171,500 ▼2000K
Miền Tây - PNJ 168,500 ▼2000K 171,500 ▼2000K
Tây Nguyên - PNJ 168,500 ▼2000K 171,500 ▼2000K
Đông Nam Bộ - PNJ 168,500 ▼2000K 171,500 ▼2000K
Cập nhật: 26/03/2026 17:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 16,850 ▼200K 17,150 ▼200K
Miếng SJC Nghệ An 16,850 ▼200K 17,150 ▼200K
Miếng SJC Thái Bình 16,850 ▼200K 17,150 ▼200K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 16,800 ▼250K 17,100 ▼250K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 16,800 ▼250K 17,100 ▼250K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 16,800 ▼250K 17,100 ▼250K
NL 99.90 15,670 ▼600K
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 15,700 ▼600K
Trang sức 99.9 16,290 ▼250K 16,990 ▼250K
Trang sức 99.99 16,300 ▼250K 17,000 ▼250K
Cập nhật: 26/03/2026 17:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,685 ▼20K 1,715 ▼20K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,685 ▼20K 17,152 ▼200K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,685 ▼20K 17,153 ▼200K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,683 ▼20K 1,713 ▼20K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,683 ▼20K 1,714 ▼20K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,663 ▼20K 1,698 ▼20K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 161,619 ▼1980K 168,119 ▼1980K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 118,613 ▼1500K 127,513 ▼1500K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 106,726 ▼1360K 115,626 ▼1360K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 94,838 ▼1220K 103,738 ▼1220K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 90,253 ▼1166K 99,153 ▼1166K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 62,064 ▼834K 70,964 ▼834K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,685 ▼20K 1,715 ▼20K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,685 ▼20K 1,715 ▼20K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,685 ▼20K 1,715 ▼20K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,685 ▼20K 1,715 ▼20K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,685 ▼20K 1,715 ▼20K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,685 ▼20K 1,715 ▼20K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,685 ▼20K 1,715 ▼20K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,685 ▼20K 1,715 ▼20K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,685 ▼20K 1,715 ▼20K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,685 ▼20K 1,715 ▼20K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,685 ▼20K 1,715 ▼20K
Cập nhật: 26/03/2026 17:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17741 18014 18592
CAD 18522 18799 19416
CHF 32608 32992 33637
CNY 0 3470 3830
EUR 29820 30092 31120
GBP 34375 34766 35700
HKD 0 3237 3439
JPY 158 162 168
KRW 0 16 18
NZD 0 14944 15527
SGD 19984 20267 20795
THB 717 780 834
USD (1,2) 26084 0 0
USD (5,10,20) 26125 0 0
USD (50,100) 26153 26173 26357
Cập nhật: 26/03/2026 17:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,137 26,137 26,357
USD(1-2-5) 25,092 - -
USD(10-20) 25,092 - -
EUR 29,908 29,932 31,173
JPY 160.68 160.97 169.67
GBP 34,530 34,623 35,601
AUD 17,945 18,010 18,579
CAD 18,689 18,749 19,319
CHF 32,804 32,906 33,674
SGD 20,093 20,155 20,826
CNY - 3,780 3,897
HKD 3,300 3,310 3,428
KRW 16.13 16.82 18.19
THB 765.08 774.53 824.92
NZD 14,915 15,053 15,406
SEK - 2,766 2,846
DKK - 4,003 4,119
NOK - 2,672 2,750
LAK - 0.93 1.28
MYR 6,163.18 - 6,915.14
TWD 744.21 - 896.03
SAR - 6,897.55 7,220.87
KWD - 83,549 88,351
Cập nhật: 26/03/2026 17:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,107 26,137 26,357
EUR 29,877 29,997 31,173
GBP 34,551 34,690 35,694
HKD 3,300 3,313 3,428
CHF 32,676 32,807 33,723
JPY 161.21 161.86 169.12
AUD 17,923 17,995 18,581
SGD 20,190 20,271 20,850
THB 783 786 821
CAD 18,705 18,780 19,347
NZD 15,025 15,555
KRW 16.77 18.40
Cập nhật: 26/03/2026 17:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26219 26219 26357
AUD 17914 18014 18942
CAD 18694 18794 19810
CHF 32851 32881 34459
CNY 3754.3 3779.3 3914.7
CZK 0 1185 0
DKK 0 4050 0
EUR 30000 30030 31756
GBP 34667 34717 36469
HKD 0 3355 0
JPY 161.64 162.14 172.68
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.1 0
LAK 0 1.172 0
MYR 0 6810 0
NOK 0 2720 0
NZD 0 15040 0
PHP 0 410 0
SEK 0 2830 0
SGD 20140 20270 21005
THB 0 747.3 0
TWD 0 810 0
SJC 9999 16850000 16850000 17150000
SBJ 15000000 15000000 17150000
Cập nhật: 26/03/2026 17:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,173 26,223 26,357
USD20 26,173 26,223 26,357
USD1 26,173 26,223 26,357
AUD 17,982 18,082 19,194
EUR 30,134 30,134 31,551
CAD 18,645 18,745 20,058
SGD 20,226 20,376 20,945
JPY 162.19 163.69 168.27
GBP 34,565 34,915 35,797
XAU 16,848,000 0 17,152,000
CNY 0 3,665 0
THB 0 783 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 26/03/2026 17:45

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
AIG cùng Salesforce xây dựng nền tảng thương mại số

AIG cùng Salesforce xây dựng nền tảng thương mại số

Nóng: Từ 15/5 bãi bỏ Nghị định 100 xử phạt vi phạm giao thông

Nóng: Từ 15/5 bãi bỏ Nghị định 100 xử phạt vi phạm giao thông

Mẹo chặn cuộc gọi rác từ số lạ trên iPhone

Mẹo chặn cuộc gọi rác từ số lạ trên iPhone

Xây dựng thương hiệu nông sản phát thải thấp: Động lực mới cho nông nghiệp Việt

Xây dựng thương hiệu nông sản phát thải thấp: Động lực mới cho nông nghiệp Việt

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Google mở rộng quyền sáng tác với AI tạo nhạc thế hệ mới

Google mở rộng quyền sáng tác với AI tạo nhạc thế hệ mới

Meta và YouTube thua kiện trong vụ việc liên quan đến hệ lụy mạng xã hội

Meta và YouTube thua kiện trong vụ việc liên quan đến hệ lụy mạng xã hội

IvyChat của FPT được vinh danh tại AI Awards 2026

IvyChat của FPT được vinh danh tại AI Awards 2026

Sora khép lại sau nửa năm, OpenAI xoay trục chiến lược AI

Sora khép lại sau nửa năm, OpenAI xoay trục chiến lược AI

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Triển lãm khoa học

Triển lãm khoa học 'Vũ trụ. Con người. Trí thông minh' khai mạc tại Hà Nội

Vì sao đô thị miền núi Việt Nam ngày càng

Vì sao đô thị miền núi Việt Nam ngày càng 'mong manh' trước thiên tai?

Thủ tướng dự lễ khánh thành Trung tâm Vũ trụ Việt Nam và Diễn đàn vũ trụ Việt Nam - Nhật Bản

Thủ tướng dự lễ khánh thành Trung tâm Vũ trụ Việt Nam và Diễn đàn vũ trụ Việt Nam - Nhật Bản

Vật liệu dựa trên công nghệ nano của MIT có thể bảo vệ phi hành gia khỏi bức xạ vũ trụ

Vật liệu dựa trên công nghệ nano của MIT có thể bảo vệ phi hành gia khỏi bức xạ vũ trụ

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga: Việt - Nga cần thúc đẩy hợp tác năng lượng - dầu khí

Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga: Việt - Nga cần thúc đẩy hợp tác năng lượng - dầu khí

Trung tâm dữ liệu AI gia tăng tiêu thụ điện, ngành điện Việt Nam chịu sức ép lớn

Trung tâm dữ liệu AI gia tăng tiêu thụ điện, ngành điện Việt Nam chịu sức ép lớn

Microchip

Microchip 'gói gọn' sức mạnh xử lý vào một con chip dành cho màn hình ô tô và xe điện

Tăng cường hợp tác giáo dục Việt - Hàn qua chương trình study tour cho sinh viên

Tăng cường hợp tác giáo dục Việt - Hàn qua chương trình study tour cho sinh viên

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Thị trường chứng khoán ngày 26/03: Đà hồi phục đối mặt thử thách, dòng tiền phân hóa mạnh vào nhóm trụ cột

Thị trường chứng khoán ngày 26/03: Đà hồi phục đối mặt thử thách, dòng tiền phân hóa mạnh vào nhóm trụ cột

Thị trường chứng khoán phân hóa, công nghệ, ngân hàng và logistics dẫn dắt

Thị trường chứng khoán phân hóa, công nghệ, ngân hàng và logistics dẫn dắt

Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU - Việt Nam: Hợp tác đầu tư vì một tương lai bền vững

Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU - Việt Nam: Hợp tác đầu tư vì một tương lai bền vững

Đẩy nhanh tiến độ triển khai xăng E10, mở dư địa chủ động nguồn cung năng lượng

Đẩy nhanh tiến độ triển khai xăng E10, mở dư địa chủ động nguồn cung năng lượng

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
Chứng khoán MB thay đổi lãnh đạo, bổ nhiệm nhân sự chủ chốt

Chứng khoán MB thay đổi lãnh đạo, bổ nhiệm nhân sự chủ chốt

Đại học Monash mở Ngày hội Tuyển sinh dành cho thí sinh Việt Nam

Đại học Monash mở Ngày hội Tuyển sinh dành cho thí sinh Việt Nam

'Săn Ngựa Vàng - Đón ngàn tài lộc' đã tìm ra những chủ nhân đầu tiên

LOGFAIR 2026: Kết nối doanh nghiệp - nhà trường, thúc đẩy nhân lực logistics chất lượng cao

LOGFAIR 2026: Kết nối doanh nghiệp - nhà trường, thúc đẩy nhân lực logistics chất lượng cao

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Huyndai Stargazer 2026 chính thức ra mắt thị trường Việt Nam

Huyndai Stargazer 2026 chính thức ra mắt thị trường Việt Nam

Hyundai Palisade 2026 bắt đầu nhận cọc tại Việt Nam

Hyundai Palisade 2026 bắt đầu nhận cọc tại Việt Nam

UAV - bệ phóng mở lối cho khát vọng làm chủ bầu trời tầm thấp của Việt Nam

UAV - bệ phóng mở lối cho khát vọng làm chủ bầu trời tầm thấp của Việt Nam

Từ xe hydro đến hệ sinh thái

Từ xe hydro đến hệ sinh thái '1+N+X': Bước chuyển đổi xanh chiến lược của Trung Quốc

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Nintendo ra mắt Switch 2 phiên bản pin rời tại thị trường Châu Âu

Nintendo ra mắt Switch 2 phiên bản pin rời tại thị trường Châu Âu

LMHT: Riot Games công bố thể thức thi đấu của MSI 2026 và CKTG 2026

LMHT: Riot Games công bố thể thức thi đấu của MSI 2026 và CKTG 2026

Giải đấu LCK 2026 khai màn bằng

Giải đấu LCK 2026 khai màn bằng 'đại chiến viễn thông'

Chung kết First Stand 2026: G2 gục ngã đầy cay đắng, BLG lần đầu xưng vương

Chung kết First Stand 2026: G2 gục ngã đầy cay đắng, BLG lần đầu xưng vương