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LG ra mắt màn hình 6K đầu tiên trên thế giới, có tích hợp chuẩnThunderbolt 5

Hồng Nhung

Hồng Nhung

19:31 | 20/04/2026
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Đáng chú ý là sản phẩm được thiết kế cho các chuyên gia dựng phim, nhà thiết kế đồ họa và nhà sáng tạo nội dung sẽ chính thức có mặt tại thị trường Việt Nam từ hôm nay, 20/4/2026.
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LG ra mắt màn hình 6K đầu tiên tích hợp Thunderbolt™ 5

LG UltraFine™ evo 6K

Theo LG, màn hình UltraFine evo 6K (mã 32U990A) sẽ sở hữu kích thước 32 inch, độ phân giải 6K (224 PPI), bao phủ 98% dải màu DCI-P3 và đạt chuẩn VESA DisplayHDR™ 600. Cùng với đó là chuẩn kết nối Thunderbolt™ 5 cung cấp tốc độ truyền tải lên đến 120Gbps, hỗ trợ tính năng KVM switch và thiết lập đa màn hình. Đây cũng sẽ là mảnh ghép đầu tiên mang thương hiệu UltraFine evo, dải màn hình cao cấp mới của LG.

Được phát triển từ model 5K2K của dòng LG UltraFine, UltraFine evo 6K là bước nâng cấp với hiệu năng ấn tượng để đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe nhất của giới sáng tạo chuyên nghiệp. Với tấm nền 32inch 6K HiDPI cùng mật độ điểm ảnh lên đến 224 PPI giúp tái hiện các chi tiết thị giác chuẩn xác.

LG ra mắt màn hình 6K đầu tiên tích hợp Thunderbolt™ 5
Để đạt chuẩn màu studio, LG cũng đã cân chỉnh màu sắc từ nhà máy để đồng bộ hoàn hảo với hệ điều hành macOS

Để đạt chuẩn màu studio, LG cũng đã cân chỉnh màu sắc từ nhà máy để đồng bộ hoàn hảo với hệ điều hành macOS, bao phủ 98% dải màu DCI-P3 và 99,5% Adobe RGB, đảm bảo khả năng tái tạo màu trung thực tuyệt đối cho các tác vụ hậu kỳ, chỉnh sửa ảnh và in ấn.

Ngoài ra, việc đạt chuẩn VESA DisplayHDR™ 600 giúp thiết bị luôn duy trì độ sáng ổn định và sắc độ chân thực. LG còn mang đến trải nghiệm tối ưu cho người dùng Mac với tính năng Studio Mode gồm ba tùy chọn màu sắc cài đặt sẵn dành riêng cho thiết bị Mac.

Bên cạnh độ phân giải 6K, 32U990A còn mang đến số lượng điểm ảnh gấp 2,56 lần so với màn hình UHD 4K (3.840 x 2.160). Khi thiết lập chế độ màn hình kép, người dùng sẽ sở hữu một không gian làm việc rộng lớn, gấp gần 5 lần so với một màn hình 4K thông thường. Thông qua chuẩn Thunderbolt™, màn hình hỗ trợ kết nối nối tiếp (daisy chain) nhiều màn hình 6K chỉ với một sợi cáp duy nhất, giúp tối ưu hóa luồng công việc.

Được biết, UltraFine evo 6K còn có thể đóng vai trò như một trung tâm chuyển đổi với KVM switch tích hợp, cho phép người dùng chuyển đổi mượt mà giữa thiết bị Mac và Windows. Đáng chú ý, Thunderbolt™ 5 cũng có thể biến màn hình trở thành một trạm kết nối đa năng tốc độ cao cho ổ cứng SSD, eGPU và các thiết bị ngoại vi khác. Với tốc độ truyền tải dữ liệu một chiều lên đến 120Gbps - nhanh gấp 3 lần Thunderbolt 4, thiết bị hỗ trợ xuất video 4K theo thời gian thực và truyền tải tệp video 8K RAW nhanh chóng. Đây là lợi thế lớn cho các tác vụ dựng phim và nâng cấp hình ảnh (upscaling) bằng các công cụ AI.

LG ra mắt màn hình 6K đầu tiên tích hợp Thunderbolt™ 5

LG UltraFine™ evo 6K dẫn đầu thị trường với cổng Thunderbolt™ 5 cho băng thông 80Gbps

Thấu hiểu sâu sắc về hệ sinh thái của nhà sáng tạo, LG đã hiện thực hóa qua khả năng tương thích không ranh giới giữa hệ sinh thái macOS và Windows. Đối với người dùng Mac, UltraFine™ evo 6K mang đến trải nghiệm "Mac-coherent" thực thụ khi tích hợp tính năng Studio Mode giúp đồng bộ profile màu sắc hoàn hảo với MacBook, cùng tính năng M-Control cho phép điều chỉnh độ sáng và âm lượng trực tiếp từ bàn phím Magic Keyboard.

Và để giải quyết bài toán hiệu suất khi chuyển đổi và điều khiển đồng thời cả Mac và PC Windows, bộ chuyển mạch KVM Switch cũng được tích hợp sẵn, cho phép người dùng điều khiển đồng thời hai hệ thống máy tính chỉ bằng một bộ phím chuột duy nhất.

Sở hữu thiết kế công thái học nên UltraFine evo 6K có vẻ ngoài ấn tượng với thiết kế tràn viền 4 cạnh, chân đế có thể tùy chỉnh độ nghiêng và hỗ trợ khả năng xoay dọc màn hình 90 độ, đáp ứng xu hướng biên tập các video định dạng dọc ngày càng phổ biến như YouTube Shorts hay Instagram Reels. Ngoài ra, việc sử dụng chuẩn kết nối Thunderbolt™ 5 cũng giúp giảm thiểu số lượng dây cáp, giữ cho không gian làm việc luôn gọn gàng.

LG ra mắt màn hình 6K đầu tiên tích hợp Thunderbolt™ 5
LG UltraFine evo 6K được phân phối trên website chính thức của LG với giá 66.500.000 đồng

"LG UltraFine evo 6K là giải pháp hiển thị đón đầu tương lai với chất lượng chạm ngưỡng hoàn hảo. Thiết bị này sẽ là trợ thủ đắc lực giúp các chuyên gia sáng tạo làm việc nhanh hơn, thông minh hơn và kiến tạo nên những tác phẩm xuất chúng nhất." Ông Lee Wooho, Giám đốc Ngành hàng Giải pháp Điện tử Giải trí và Công nghệ Thông tin chia sẻ.

Màn hình LG UltraFine evo 6K được phân phối trên website chính thức của LG và các nền tảng thương mại điện tử với mức giá bán lẻ đề xuất là 66.500.000 đồng kèm nhiều ưu đãi đặc biệt.

Chi tiết về ưu đãi tại từng thời điểm xem thêm tại đây.

LG chăm sóc sức khỏe toàn dân model UltraFine evo 6K (mã 32U990A) chuẩn kết nối Thunderbolt™ 5. màn hình 6K đầu tiên trên thế giới

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,400 144,400
Hà Nội - PNJ 141,400 144,400
Đà Nẵng - PNJ 141,400 144,400
Miền Tây - PNJ 141,400 144,400
Tây Nguyên - PNJ 141,400 144,400
Đông Nam Bộ - PNJ 141,400 144,400
Cập nhật: 28/09/2026 07:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,140 14,440
Miếng SJC Nghệ An 14,140 14,440
Miếng SJC Thái Bình 14,140 14,440
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,090 14,490
NL 99.99 13,550
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,450
Trang sức 99.9 13,800 14,400
Trang sức 99.99 13,810 14,410
Cập nhật: 28/09/2026 07:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,414 14,442
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,414 14,443
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,409 1,439
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,409 144
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Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 87,532 97,332
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,528 87,328
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,669 83,469
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Đại học Victoria Hòa Bình chính thức bước sang giai đoạn phát triển mới

RMIT thách thức sinh viên thiết kế môi trường làm việc hòa nhập

RMIT thách thức sinh viên thiết kế môi trường làm việc hòa nhập

Đề xuất chuyển EVN về Bộ Công Thương để triển khai Quy hoạch điện VIII

Đề xuất chuyển EVN về Bộ Công Thương để triển khai Quy hoạch điện VIII

Nhận diện và gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số quốc gia từ 3 góc nhìn

Nhận diện và gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số quốc gia từ 3 góc nhìn

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Thanh tra chỉ ra một số tồn tại tại OCB chi nhánh Đà Nẵng

Thanh tra chỉ ra một số tồn tại tại OCB chi nhánh Đà Nẵng

Chứng khoán tuần 21-25/9: VN-Index giảm 1,68%, dòng tiền phân hóa

Chứng khoán tuần 21-25/9: VN-Index giảm 1,68%, dòng tiền phân hóa

Nhận định chứng khoán tuần 28/9-2/10: VN-Index kiểm định vùng 1.760-1.800 điểm

Nhận định chứng khoán tuần 28/9-2/10: VN-Index kiểm định vùng 1.760-1.800 điểm

Dữ liệu và AI trở thành trụ cột của tài chính số Việt Nam

Dữ liệu và AI trở thành trụ cột của tài chính số Việt Nam

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ACB tiếp tục Hành trình Hy vọng, trao 500 triệu đồng cho bệnh nhi tại Huế

ACB tiếp tục Hành trình Hy vọng, trao 500 triệu đồng cho bệnh nhi tại Huế

Visa tiếp tục cam kết với các mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam

Visa tiếp tục cam kết với các mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam

VNPT và Qualcomm Technologies mở rộng hợp tác chiến lược

VNPT và Qualcomm Technologies mở rộng hợp tác chiến lược

ACB được vinh danh tại hạng mục “Financial Large Cap có hoạt động IR được Định chế tài chính đánh giá cao nhất 2026” tại IR Awards 2026

ACB được vinh danh tại hạng mục “Financial Large Cap có hoạt động IR được Định chế tài chính đánh giá cao nhất 2026” tại IR Awards 2026

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Hà Nội tìm lời giải cho bài toán bãi đỗ xe và hạ tầng sạc điện

Hà Nội tìm lời giải cho bài toán bãi đỗ xe và hạ tầng sạc điện

Vespa Primavera được Euipo cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 3D và bảo hộ thiết kế

Vespa Primavera được Euipo cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 3D và bảo hộ thiết kế

VinFast mở rộng mạng lưới đại lý bán hàng và dịch vụ tại Bắc Mỹ

VinFast mở rộng mạng lưới đại lý bán hàng và dịch vụ tại Bắc Mỹ

Ford tổ chức hội thi tay nghề toàn quốc 2026

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Esports Việt Nam giành được huy chương đầu tiên tại ASIAD 20

Esports Việt Nam giành được huy chương đầu tiên tại ASIAD 20

PUBG PC hứng chịu làn sóng phản đối chưa từng có tại Việt Nam

PUBG PC hứng chịu làn sóng phản đối chưa từng có tại Việt Nam

PUBG PC hoạt động không phép tại Việt Nam trong thời gian dài

PUBG PC hoạt động không phép tại Việt Nam trong thời gian dài

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu