Đã có 3,2 triệu tháp giặt sấy LG WashTower được bán ra trên toàn cầu

Được biết LG WashTower chính thức ra mắt lần đầu tiên vào năm 2020 và đã nhanh chóng trở thành biểu tượng của xu hướng tiêu dùng mới tại 77 quốc gia. Người dùng yêu thích LG WashTower không chỉ bởi thiết kế mới lạ, phá vỡ mọi quy chuẩn truyền thống, mà còn cho thấy rằng, người tiêu dùng trên toàn thế giới sẵn sàng đầu tư cho những giải pháp sống thông minh, tối ưu không gian cho các căn hộ hiện đại.

Sức mạnh của LG WashTower nằm ở sự kết hợp hoàn hảo giữa máy giặt và máy sấy trong một thiết kế liền khối, giúp tiết kiệm tối đa diện tích lắp đặt

Ngoài ra, sức mạnh của LG WashTower còn nằm ở sự kết hợp hoàn hảo giữa máy giặt và máy sấy trong một thiết kế liền khối, giúp tiết kiệm tối đa diện tích lắp đặt. Bên cạnh đó, thiết bị cũng được ứng dụng các công nghệ truyền động trực tiếp tích hợp trí tuệ nhân tạo thấu cảm LG AI DD™, mang đến khả năng nhận diện khối lượng, chất liệu và độ bẩn của quần áo để tự động điều chỉnh chế độ giặt, góp phần tối ưu hiệu quả làm sạch đồng thời hạn chế hư tổn sợi vải.

Công nghệ DUAL Inverter HeatPump™ cho phép máy sấy quần áo ở nhiệt độ thấp, giúp bảo vệ vải vóc và tiết kiệm năng lượng tối ưu. Đồng thời LG còn mang đến trải nghiệm người dùng thông qua tính năng Smart Pairing™, giúp đồng bộ hóa chu trình của máy giặt và máy sấy, hay Prepare to Dry giúp làm nóng máy sấy trước khi kết thúc chu trình giặt, từ đó rút ngắn tổng thời gian giặt sấy.

Riêng tại Việt Nam, tính đến hết tháng 3/2026, đã có gần 7.800 tháp giặt sấy LG WashTower được bàn giao tới tay khách hàng.

Có thể nói, doanh số lũy kế hơn 1,6 triệu chiếc được bán ra tại thị trường Bắc Mỹ, 160.000 chiếc tại thị trường Mỹ Latinh và 130.000 tại thị trường châu Á đã nói lên điều đó.

Riêng tại Việt Nam, tính đến hết tháng 3/2026, đã có gần 7.800 tháp giặt sấy LG WashTower được bàn giao tới tay khách hàng.

Chia sẻ nhân sự kiện này, ông Song Uk Kim, Giám đốc Ngành hàng Giải pháp Điện tử Gia dụng Sống tại LG Electronics Việt Nam, cho biết: “LG WashTower là kết quả của chiến lược lấy người dùng làm trọng tâm mà LG bền bỉ theo đuổi. Trong thời gian tới, sản phẩm quan trọng này sẽ được LG ưu tiên nghiên cứu và cải tiến để đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu, thị hiếu của khách hàng”.