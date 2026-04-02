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Đã có 3,2 triệu tháp giặt sấy LG WashTower được bán ra trên toàn cầu

Hồng Nhung

Hồng Nhung

06:10 | 02/04/2026
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Thành công này của LG WashTower là một minh chứng rõ nét cho vị thế dẫn đầu của LG ở ngành hàng máy giặt sấy tại nhiều quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam.
Tháp giặt sấy LG WashTower™: giải pháp đồng bộ cho hộ gia đình LG giữ vững vị thế thương hiệu máy giặt sấy hàng đầu Việt Nam LG ra mắt tháp giặt sấy thông minh LG WashTower™
Đã có 3,2 triệu tháp giặt sấy LG WashTower được bán ra trên toàn cầu
Đã có 3,2 triệu tháp giặt sấy LG WashTower được bán ra trên toàn cầu

Được biết LG WashTower chính thức ra mắt lần đầu tiên vào năm 2020 và đã nhanh chóng trở thành biểu tượng của xu hướng tiêu dùng mới tại 77 quốc gia. Người dùng yêu thích LG WashTower không chỉ bởi thiết kế mới lạ, phá vỡ mọi quy chuẩn truyền thống, mà còn cho thấy rằng, người tiêu dùng trên toàn thế giới sẵn sàng đầu tư cho những giải pháp sống thông minh, tối ưu không gian cho các căn hộ hiện đại.

Đã có 3,2 triệu tháp giặt sấy LG WashTower được bán ra trên toàn cầu
Sức mạnh của LG WashTower nằm ở sự kết hợp hoàn hảo giữa máy giặt và máy sấy trong một thiết kế liền khối, giúp tiết kiệm tối đa diện tích lắp đặt

Ngoài ra, sức mạnh của LG WashTower còn nằm ở sự kết hợp hoàn hảo giữa máy giặt và máy sấy trong một thiết kế liền khối, giúp tiết kiệm tối đa diện tích lắp đặt. Bên cạnh đó, thiết bị cũng được ứng dụng các công nghệ truyền động trực tiếp tích hợp trí tuệ nhân tạo thấu cảm LG AI DD™, mang đến khả năng nhận diện khối lượng, chất liệu và độ bẩn của quần áo để tự động điều chỉnh chế độ giặt, góp phần tối ưu hiệu quả làm sạch đồng thời hạn chế hư tổn sợi vải.

Công nghệ DUAL Inverter HeatPump™ cho phép máy sấy quần áo ở nhiệt độ thấp, giúp bảo vệ vải vóc và tiết kiệm năng lượng tối ưu. Đồng thời LG còn mang đến trải nghiệm người dùng thông qua tính năng Smart Pairing™, giúp đồng bộ hóa chu trình của máy giặt và máy sấy, hay Prepare to Dry giúp làm nóng máy sấy trước khi kết thúc chu trình giặt, từ đó rút ngắn tổng thời gian giặt sấy.

Đã có 3,2 triệu tháp giặt sấy LG WashTower được bán ra trên toàn cầu
Riêng tại Việt Nam, tính đến hết tháng 3/2026, đã có gần 7.800 tháp giặt sấy LG WashTower được bàn giao tới tay khách hàng.

Có thể nói, doanh số lũy kế hơn 1,6 triệu chiếc được bán ra tại thị trường Bắc Mỹ, 160.000 chiếc tại thị trường Mỹ Latinh và 130.000 tại thị trường châu Á đã nói lên điều đó.

Riêng tại Việt Nam, tính đến hết tháng 3/2026, đã có gần 7.800 tháp giặt sấy LG WashTower được bàn giao tới tay khách hàng.

Chia sẻ nhân sự kiện này, ông Song Uk Kim, Giám đốc Ngành hàng Giải pháp Điện tử Gia dụng Sống tại LG Electronics Việt Nam, cho biết: “LG WashTower là kết quả của chiến lược lấy người dùng làm trọng tâm mà LG bền bỉ theo đuổi. Trong thời gian tới, sản phẩm quan trọng này sẽ được LG ưu tiên nghiên cứu và cải tiến để đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu, thị hiếu của khách hàng”.

Có thể bạn chưa biết?

Tại Việt Nam, LG đã 9 năm liên tiếp dẫn đầu thị trường máy giặt sấy và LG WashTower có đóng góp không nhỏ vào thành công này.

Theo báo cáo từ GfK, năm 2025 vừa qua, LG đã chiếm vị thế áp đảo với 25,8% thị phần về giá trị, đặc biệt dẫn đầu ở phân khúc cao cấp, nơi người dùng tìm kiếm sự giao thoa giữa công nghệ tiên phong và giá trị sử dụng lâu dài.
LG tháp giặt sấy LG LG WashTower thiết kế liền khối dẫn đầu thị trường máy giặt sấy 9 năm liên tiếp

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,400 144,400
Hà Nội - PNJ 141,400 144,400
Đà Nẵng - PNJ 141,400 144,400
Miền Tây - PNJ 141,400 144,400
Tây Nguyên - PNJ 141,400 144,400
Đông Nam Bộ - PNJ 141,400 144,400
Cập nhật: 28/09/2026 06:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,140 14,440
Miếng SJC Nghệ An 14,140 14,440
Miếng SJC Thái Bình 14,140 14,440
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,090 14,490
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Cập nhật: 28/09/2026 06:00
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PUBG PC hoạt động không phép tại Việt Nam trong thời gian dài

PUBG PC hoạt động không phép tại Việt Nam trong thời gian dài

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu