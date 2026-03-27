Chương trình hợp tác giữa Tập đoàn FPT và Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) tập trung vào ba trụ cột chính gồm trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ lượng tử và an ninh mạng. Đây đều là những lĩnh vực nền tảng, có vai trò quyết định trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, đồng thời góp phần thúc đẩy quá trình tự chủ công nghệ tại Việt Nam.

Thông qua thỏa thuận, hai bên đặt mục tiêu xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ ngày càng gay gắt.

Theo nội dung ký kết, QACI và PTIT triển khai đồng bộ nhiều hoạt động hợp tác. Trọng tâm là chương trình đào tạo nghiên cứu sinh gắn với các bài toán thực tiễn. Các nghiên cứu sinh sẽ được đồng hướng dẫn bởi đội ngũ giảng viên của PTIT và chuyên gia trình độ tiến sĩ từ phía QACI, qua đó rút ngắn khoảng cách giữa lý thuyết và ứng dụng. Mô hình này hướng tới việc hình thành đội ngũ nghiên cứu có khả năng giải quyết trực tiếp các vấn đề công nghệ trong doanh nghiệp và đời sống.

TS. Nguyễn Trung Kiên - Phó Giám đốc PTIT và PGS.TS. Ngô Xuân Bách - Giám đốc QACI, Tập đoàn FPT trao ghi nhớ hợp tác. Ảnh: FPT

Bên cạnh đó, hai đơn vị phối hợp tổ chức các chương trình thực tập, học bổng dành cho sinh viên; đồng thời triển khai các hoạt động học thuật như hội nghị khoa học, trường hè, diễn đàn công nghệ. Các hoạt động này không chỉ tạo môi trường học thuật năng động mà còn giúp sinh viên tiếp cận sớm với hệ sinh thái nghiên cứu - phát triển (R&D) chuyên sâu.

Một điểm đáng chú ý trong hợp tác là cam kết hỗ trợ nguồn lực từ phía QACI. Viện sẽ tài trợ chi phí học thuật, hội nghị và học phí cho nghiên cứu sinh, với mức hỗ trợ có thể đạt từ 80% đến 100% đối với các trường hợp phù hợp. Đồng thời, người học có cơ hội tham gia trực tiếp vào các dự án công nghệ thực tế do Tập đoàn FPT triển khai. Cách tiếp cận này nhằm tạo ra dòng chảy liền mạch từ đào tạo đến ứng dụng, giúp sản phẩm nghiên cứu sớm được thương mại hóa.

Phát biểu tại lễ ký kết, GS.TS. Từ Minh Phương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng PTIT cho biết, quan hệ hợp tác giữa PTIT và FPT đã được xây dựng từ trước, tuy nhiên lần ký kết này đánh dấu bước phát triển sâu hơn, với các nội dung cụ thể, gắn trực tiếp với đào tạo và nghiên cứu công nghệ lõi. Ông nhấn mạnh, trong bối cảnh hiện nay, sự liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp không còn mang tính lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu tất yếu. Việc kết hợp nguồn lực giữa hai bên được kỳ vọng sẽ sớm tạo ra kết quả rõ rệt trong thời gian ngắn, đồng thời hình thành mô hình mẫu về phát triển nhân lực công nghệ.

GS.TS. Từ Minh Phương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng PTIT chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: FPT

Ở góc độ doanh nghiệp, PGS.TS. Ngô Xuân Bách - Giám đốc QACI, Tập đoàn FPT nhận định, một trong những điểm nghẽn lớn của khoa học công nghệ Việt Nam hiện nay là khoảng cách giữa nghiên cứu và ứng dụng. Trong khi tại các quốc gia phát triển, phần lớn hoạt động R&D diễn ra trong doanh nghiệp, thì tại Việt Nam, tỷ lệ này còn hạn chế, khiến nhiều kết quả nghiên cứu chưa gắn với nhu cầu thực tế.

Theo ông Bách, việc xây dựng mô hình hợp tác chặt chẽ giữa nhà trường, viện nghiên cứu và doanh nghiệp sẽ góp phần thay đổi cách tiếp cận, đưa nghiên cứu đến gần hơn với thị trường. Khi các chương trình đào tạo được thiết kế dựa trên nhu cầu thực tiễn, đồng thời có sự tham gia trực tiếp của doanh nghiệp, hiệu quả ứng dụng sẽ được nâng cao rõ rệt.

PGS.TS. Ngô Xuân Bách - Giám đốc QACI, Tập đoàn FPT chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: FPT

Hợp tác giữa QACI và PTIT cũng đặt trong bối cảnh chiến lược đầu tư dài hạn cho khoa học công nghệ của FPT. Viện QACI được thành lập cuối năm 2025 với định hướng trở thành trung tâm nghiên cứu công nghệ tiên tiến, tập trung vào các lĩnh vực như lượng tử, AI và an ninh mạng. Tập đoàn cam kết đầu tư quy mô lớn cho hoạt động nghiên cứu, hướng tới mục tiêu đào tạo hàng trăm tiến sĩ, phát triển đội ngũ chuyên gia công nghệ trình độ cao và gia tăng số lượng công bố khoa học, sáng chế.

Việc kết nối giữa QACI và PTIT được kỳ vọng tạo ra hệ sinh thái liên kết chặt chẽ giữa đào tạo – nghiên cứu – ứng dụng. Mô hình này không chỉ góp phần giải quyết bài toán nhân lực công nghệ mà còn thúc đẩy quá trình làm chủ các công nghệ lõi, nâng cao vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, những hợp tác mang tính chiến lược như giữa QACI và PTIT được xem là bước đi cần thiết. Khi các nguồn lực được kết nối hiệu quả, quá trình phát triển khoa học công nghệ sẽ được rút ngắn, tạo nền tảng cho tăng trưởng kinh tế dựa trên tri thức và đổi mới sáng tạo.