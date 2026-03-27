FPT và Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông hợp tác phát triển công nghệ lõi

Tạ Thành

11:46 | 27/03/2026
Trong bối cảnh khoa học - công nghệ và chuyển đổi số được xác định là động lực phát triển then chốt của đất nước, Viện Quantum AI & Cyber Security (QACI) - tập đoàn FPT và Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) đã chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MoA), mở rộng liên kết đào tạo và nghiên cứu trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược.
FPT lọt TOP 35 nhà cung cấp dịch vụ phát triển ứng dụng AI toàn cầu FPT lọt TOP 35 nhà cung cấp dịch vụ phát triển ứng dụng AI toàn cầu
FPT công bố triển khai hạ tầng AI mới tại FPT AI Factory FPT công bố triển khai hạ tầng AI mới tại FPT AI Factory
IvyChat của FPT được vinh danh tại AI Awards 2026 IvyChat của FPT được vinh danh tại AI Awards 2026

Chương trình hợp tác giữa Tập đoàn FPTHọc viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) tập trung vào ba trụ cột chính gồm trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ lượng tử và an ninh mạng. Đây đều là những lĩnh vực nền tảng, có vai trò quyết định trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, đồng thời góp phần thúc đẩy quá trình tự chủ công nghệ tại Việt Nam.

Thông qua thỏa thuận, hai bên đặt mục tiêu xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ ngày càng gay gắt.

Theo nội dung ký kết, QACI và PTIT triển khai đồng bộ nhiều hoạt động hợp tác. Trọng tâm là chương trình đào tạo nghiên cứu sinh gắn với các bài toán thực tiễn. Các nghiên cứu sinh sẽ được đồng hướng dẫn bởi đội ngũ giảng viên của PTIT và chuyên gia trình độ tiến sĩ từ phía QACI, qua đó rút ngắn khoảng cách giữa lý thuyết và ứng dụng. Mô hình này hướng tới việc hình thành đội ngũ nghiên cứu có khả năng giải quyết trực tiếp các vấn đề công nghệ trong doanh nghiệp và đời sống.

TS. Nguyễn Trung Kiên - Phó Giám đốc PTIT và PGS.TS. Ngô Xuân Bách - Giám đốc QACI, Tập đoàn FPT trao ghi nhớ hợp tác. Ảnh: FPT
Bên cạnh đó, hai đơn vị phối hợp tổ chức các chương trình thực tập, học bổng dành cho sinh viên; đồng thời triển khai các hoạt động học thuật như hội nghị khoa học, trường hè, diễn đàn công nghệ. Các hoạt động này không chỉ tạo môi trường học thuật năng động mà còn giúp sinh viên tiếp cận sớm với hệ sinh thái nghiên cứu - phát triển (R&D) chuyên sâu.

Một điểm đáng chú ý trong hợp tác là cam kết hỗ trợ nguồn lực từ phía QACI. Viện sẽ tài trợ chi phí học thuật, hội nghị và học phí cho nghiên cứu sinh, với mức hỗ trợ có thể đạt từ 80% đến 100% đối với các trường hợp phù hợp. Đồng thời, người học có cơ hội tham gia trực tiếp vào các dự án công nghệ thực tế do Tập đoàn FPT triển khai. Cách tiếp cận này nhằm tạo ra dòng chảy liền mạch từ đào tạo đến ứng dụng, giúp sản phẩm nghiên cứu sớm được thương mại hóa.

Phát biểu tại lễ ký kết, GS.TS. Từ Minh Phương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng PTIT cho biết, quan hệ hợp tác giữa PTIT và FPT đã được xây dựng từ trước, tuy nhiên lần ký kết này đánh dấu bước phát triển sâu hơn, với các nội dung cụ thể, gắn trực tiếp với đào tạo và nghiên cứu công nghệ lõi. Ông nhấn mạnh, trong bối cảnh hiện nay, sự liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp không còn mang tính lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu tất yếu. Việc kết hợp nguồn lực giữa hai bên được kỳ vọng sẽ sớm tạo ra kết quả rõ rệt trong thời gian ngắn, đồng thời hình thành mô hình mẫu về phát triển nhân lực công nghệ.

GS.TS. Từ Minh Phương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng PTIT chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: FPT
Ở góc độ doanh nghiệp, PGS.TS. Ngô Xuân Bách - Giám đốc QACI, Tập đoàn FPT nhận định, một trong những điểm nghẽn lớn của khoa học công nghệ Việt Nam hiện nay là khoảng cách giữa nghiên cứu và ứng dụng. Trong khi tại các quốc gia phát triển, phần lớn hoạt động R&D diễn ra trong doanh nghiệp, thì tại Việt Nam, tỷ lệ này còn hạn chế, khiến nhiều kết quả nghiên cứu chưa gắn với nhu cầu thực tế.

Theo ông Bách, việc xây dựng mô hình hợp tác chặt chẽ giữa nhà trường, viện nghiên cứu và doanh nghiệp sẽ góp phần thay đổi cách tiếp cận, đưa nghiên cứu đến gần hơn với thị trường. Khi các chương trình đào tạo được thiết kế dựa trên nhu cầu thực tiễn, đồng thời có sự tham gia trực tiếp của doanh nghiệp, hiệu quả ứng dụng sẽ được nâng cao rõ rệt.

PGS.TS. Ngô Xuân Bách - Giám đốc QACI, Tập đoàn FPT chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: FPT
Hợp tác giữa QACI và PTIT cũng đặt trong bối cảnh chiến lược đầu tư dài hạn cho khoa học công nghệ của FPT. Viện QACI được thành lập cuối năm 2025 với định hướng trở thành trung tâm nghiên cứu công nghệ tiên tiến, tập trung vào các lĩnh vực như lượng tử, AI và an ninh mạng. Tập đoàn cam kết đầu tư quy mô lớn cho hoạt động nghiên cứu, hướng tới mục tiêu đào tạo hàng trăm tiến sĩ, phát triển đội ngũ chuyên gia công nghệ trình độ cao và gia tăng số lượng công bố khoa học, sáng chế.

Việc kết nối giữa QACI và PTIT được kỳ vọng tạo ra hệ sinh thái liên kết chặt chẽ giữa đào tạo – nghiên cứu – ứng dụng. Mô hình này không chỉ góp phần giải quyết bài toán nhân lực công nghệ mà còn thúc đẩy quá trình làm chủ các công nghệ lõi, nâng cao vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, những hợp tác mang tính chiến lược như giữa QACI và PTIT được xem là bước đi cần thiết. Khi các nguồn lực được kết nối hiệu quả, quá trình phát triển khoa học công nghệ sẽ được rút ngắn, tạo nền tảng cho tăng trưởng kinh tế dựa trên tri thức và đổi mới sáng tạo.

Bài liên quan

IvyChat của FPT được vinh danh tại AI Awards 2026

IvyChat của FPT được vinh danh tại AI Awards 2026

FPT công bố triển khai hạ tầng AI mới tại FPT AI Factory

FPT công bố triển khai hạ tầng AI mới tại FPT AI Factory

FPT lọt TOP 35 nhà cung cấp dịch vụ phát triển ứng dụng AI toàn cầu

FPT lọt TOP 35 nhà cung cấp dịch vụ phát triển ứng dụng AI toàn cầu

Có thể bạn quan tâm

Xây dựng thương hiệu nông sản phát thải thấp: Động lực mới cho nông nghiệp Việt

Xây dựng thương hiệu nông sản phát thải thấp: Động lực mới cho nông nghiệp Việt

Đổi mới sáng tạo
Trong bối cảnh cam kết phát thải ròng bằng “0”, Việt Nam đẩy mạnh phát triển nông sản xanh nhằm nâng cao giá trị và khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế.
Hải Phòng: Tuổi trẻ Phú Thái tiên phong trong kỷ nguyên mới

Hải Phòng: Tuổi trẻ Phú Thái tiên phong trong kỷ nguyên mới

Đổi mới sáng tạo
Năm 2026 là năm kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3 (1931-2026) cũng là thời điểm đặc biệt khi đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Trong dòng chảy mạnh mẽ ấy, tuổi trẻ Hải Phòng hôm nay tự hào tiếp nối truyền thống vẻ vang, viết tiếp hành trình 95 năm bằng khát vọng cống hiến và tinh thần dấn thân. Với bản lĩnh, trí tuệ và nhiệt huyết, thế hệ trẻ xã Phú Thái nói riêng không ngừng khẳng định vai trò tiên phong, xung kích, sáng tạo trên các lĩnh vực; góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xây dựng Hải Phòng ngày càng giàu mạnh, văn minh, hiện đại, hạnh phúc.
Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV của Tổng Bí thư Tô Lâm

Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV của Tổng Bí thư Tô Lâm

Đổi mới sáng tạo
Chiều 25/3, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đọc phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV. Tạp chí Điện tử và Ứng dụng trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu bế mạc của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Việt Nam chủ động ứng phó với

Việt Nam chủ động ứng phó với 'cú sốc' dầu mỏ tại eo biển Hormuz

Đổi mới sáng tạo
Việc gián đoạn vận tải biển tại eo biển Hormuz (Trung Á) đang đẩy thị trường năng lượng toàn cầu vào biến động mạnh. Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công thương, với đặc thù là nước nhập khẩu ròng xăng dầu, các tác động từ biến động giá thế giới đã nhanh chóng lan tới nền kinh tế Việt Nam.
Nghệ thuật sơn mài bước vào thiết kế thang máy tại Vietnam Elevator Expo 2026

Nghệ thuật sơn mài bước vào thiết kế thang máy tại Vietnam Elevator Expo 2026

Đổi mới sáng tạo
Trong khuôn khổ Triển lãm Thang máy Việt Nam 2026 (Vietnam Elevator Expo 2026) diễn ra từ 8 – 11/4/2026, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam – VEC (Đông Anh, Hà Nội), tọa đàm chuyên đề “Mở lối Nghệ thuật vào Thang máy” vào chiều ngày 8/4 được kỳ vọng mở ra một hướng tiếp cận mới trong thiết kế thang máy, khi nghệ thuật sơn mài và công nghệ được đặt trong mối quan hệ gắn kết.
Xem thêm

Đọc nhiều

Hướng dẫn khai hồ sơ cấp thẻ nhà báo trên hệ thống dịch vụ công

Hướng dẫn khai hồ sơ cấp thẻ nhà báo trên hệ thống dịch vụ công

Đài Hà Nội chọn AVG thay DTV: Thị trường truyền dẫn phát sóng DVB-T2 biến động

Đài Hà Nội chọn AVG thay DTV: Thị trường truyền dẫn phát sóng DVB-T2 biến động

Bức chân dung ngư dân Hội An thắng giải nhiếp ảnh lớn của Anh

Bức chân dung ngư dân Hội An thắng giải nhiếp ảnh lớn của Anh

Làng nghề phở Vân Cù

Làng nghề phở Vân Cù 'đánh thức' di sản trong Festival Phở 2026

Minh bạch hóa vòng Quốc gia Violympic 2025-2026, FPT đưa AI vào giám sát

Minh bạch hóa vòng Quốc gia Violympic 2025-2026, FPT đưa AI vào giám sát

Editor'sChoice

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
LG 13 năm liên tiếp dẫn đầu thị trường OLED TV

LG 13 năm liên tiếp dẫn đầu thị trường OLED TV

DODGERS VÀ UNIQLO tuyên bố hợp tác chiến lược

DODGERS VÀ UNIQLO tuyên bố hợp tác chiến lược

Dyson ra mắt phiên bản màu mới dành cho mùa hè

Dyson ra mắt phiên bản màu mới dành cho mùa hè

vivo trình làng bộ đôi smartphone mới V70 và V70 FE

vivo trình làng bộ đôi smartphone mới V70 và V70 FE

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Google mở rộng quyền sáng tác với AI tạo nhạc thế hệ mới

Google mở rộng quyền sáng tác với AI tạo nhạc thế hệ mới

Meta và YouTube thua kiện trong vụ việc liên quan đến hệ lụy mạng xã hội

Meta và YouTube thua kiện trong vụ việc liên quan đến hệ lụy mạng xã hội

IvyChat của FPT được vinh danh tại AI Awards 2026

IvyChat của FPT được vinh danh tại AI Awards 2026

Sora khép lại sau nửa năm, OpenAI xoay trục chiến lược AI

Sora khép lại sau nửa năm, OpenAI xoay trục chiến lược AI

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Triển lãm khoa học

Triển lãm khoa học 'Vũ trụ. Con người. Trí thông minh' khai mạc tại Hà Nội

Vì sao đô thị miền núi Việt Nam ngày càng

Vì sao đô thị miền núi Việt Nam ngày càng 'mong manh' trước thiên tai?

Thủ tướng dự lễ khánh thành Trung tâm Vũ trụ Việt Nam và Diễn đàn vũ trụ Việt Nam - Nhật Bản

Thủ tướng dự lễ khánh thành Trung tâm Vũ trụ Việt Nam và Diễn đàn vũ trụ Việt Nam - Nhật Bản

Vật liệu dựa trên công nghệ nano của MIT có thể bảo vệ phi hành gia khỏi bức xạ vũ trụ

Vật liệu dựa trên công nghệ nano của MIT có thể bảo vệ phi hành gia khỏi bức xạ vũ trụ

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Trường THCS Lê Lợi phường Hà Đông ứng dụng công nghệ đổi mới đào tạo

Trường THCS Lê Lợi phường Hà Đông ứng dụng công nghệ đổi mới đào tạo

Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga: Việt - Nga cần thúc đẩy hợp tác năng lượng - dầu khí

Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga: Việt - Nga cần thúc đẩy hợp tác năng lượng - dầu khí

Trung tâm dữ liệu AI gia tăng tiêu thụ điện, ngành điện Việt Nam chịu sức ép lớn

Trung tâm dữ liệu AI gia tăng tiêu thụ điện, ngành điện Việt Nam chịu sức ép lớn

Microchip

Microchip 'gói gọn' sức mạnh xử lý vào một con chip dành cho màn hình ô tô và xe điện

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Giá vàng hôm nay 27/3: Đồng loạt lao dốc, nhà đầu tư đối mặt rủi ro lớn

Giá vàng hôm nay 27/3: Đồng loạt lao dốc, nhà đầu tư đối mặt rủi ro lớn

Áp lực chốt lời gia tăng, dòng tiền phân hóa mạnh trong phiên 26/03

Áp lực chốt lời gia tăng, dòng tiền phân hóa mạnh trong phiên 26/03

Thị trường chứng khoán ngày 26/03: Đà hồi phục đối mặt thử thách, dòng tiền phân hóa mạnh vào nhóm trụ cột

Thị trường chứng khoán ngày 26/03: Đà hồi phục đối mặt thử thách, dòng tiền phân hóa mạnh vào nhóm trụ cột

Thị trường chứng khoán phân hóa, công nghệ, ngân hàng và logistics dẫn dắt

Thị trường chứng khoán phân hóa, công nghệ, ngân hàng và logistics dẫn dắt

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
Chứng khoán MB thay đổi lãnh đạo, bổ nhiệm nhân sự chủ chốt

Chứng khoán MB thay đổi lãnh đạo, bổ nhiệm nhân sự chủ chốt

Đại học Monash mở Ngày hội Tuyển sinh dành cho thí sinh Việt Nam

Đại học Monash mở Ngày hội Tuyển sinh dành cho thí sinh Việt Nam

'Săn Ngựa Vàng - Đón ngàn tài lộc' đã tìm ra những chủ nhân đầu tiên

LOGFAIR 2026: Kết nối doanh nghiệp - nhà trường, thúc đẩy nhân lực logistics chất lượng cao

LOGFAIR 2026: Kết nối doanh nghiệp - nhà trường, thúc đẩy nhân lực logistics chất lượng cao

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Huyndai Stargazer 2026 chính thức ra mắt thị trường Việt Nam

Huyndai Stargazer 2026 chính thức ra mắt thị trường Việt Nam

Hyundai Palisade 2026 bắt đầu nhận cọc tại Việt Nam

Hyundai Palisade 2026 bắt đầu nhận cọc tại Việt Nam

UAV - bệ phóng mở lối cho khát vọng làm chủ bầu trời tầm thấp của Việt Nam

UAV - bệ phóng mở lối cho khát vọng làm chủ bầu trời tầm thấp của Việt Nam

Từ xe hydro đến hệ sinh thái

Từ xe hydro đến hệ sinh thái '1+N+X': Bước chuyển đổi xanh chiến lược của Trung Quốc

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Nintendo ra mắt Switch 2 phiên bản pin rời tại thị trường Châu Âu

Nintendo ra mắt Switch 2 phiên bản pin rời tại thị trường Châu Âu

LMHT: Riot Games công bố thể thức thi đấu của MSI 2026 và CKTG 2026

LMHT: Riot Games công bố thể thức thi đấu của MSI 2026 và CKTG 2026

Giải đấu LCK 2026 khai màn bằng

Giải đấu LCK 2026 khai màn bằng 'đại chiến viễn thông'

Chung kết First Stand 2026: G2 gục ngã đầy cay đắng, BLG lần đầu xưng vương

Chung kết First Stand 2026: G2 gục ngã đầy cay đắng, BLG lần đầu xưng vương