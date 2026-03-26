FPT công bố triển khai hạ tầng AI mới tại FPT AI Factory

Động thái của FPT này cho thấy doanh nghiệp đang đẩy mạnh chiến lược đầu tư chiều sâu vào AI, đặc biệt trong bối cảnh công nghệ đang chuyển từ giai đoạn tạo sinh nội dung sang giai đoạn suy luận và tự vận hành.

Hạ tầng mới được thiết kế chuyên biệt để phục vụ các mô hình AI suy luận (AI reasoning) và AI tự vận hành (agentic AI). Đây là những hệ thống có khả năng phân tích, ra quyết định và thực thi hành động, thay vì chỉ xử lý dữ liệu đầu vào. Xu hướng này đang định hình lại cách doanh nghiệp ứng dụng AI trong sản xuất, kinh doanh và quản trị, đồng thời kéo theo nhu cầu lớn về hạ tầng điện toán hiệu năng cao.

Đại diện FPT cho biết việc đưa vào vận hành nền tảng sử dụng HGX B300 sẽ giúp tăng đáng kể khả năng xử lý các bài toán phức tạp, đặc biệt ở giai đoạn suy luận – vốn tiêu tốn tài nguyên tính toán cao hơn nhiều so với giai đoạn huấn luyện mô hình. Điều này cho phép các doanh nghiệp rút ngắn thời gian triển khai AI vào thực tiễn, đồng thời bảo đảm tính ổn định và an toàn trong vận hành.

FPT công bố triển khai hạ tầng AI thế hệ mới tại FPT AI Factory. Ảnh: FPT

Khác với mô hình đầu tư hạ tầng truyền thống, FPT cung cấp năng lực tính toán dưới dạng dịch vụ GPU Cloud. Mô hình này giúp các tổ chức tiếp cận tài nguyên tính toán linh hoạt theo nhu cầu, giảm chi phí đầu tư ban đầu và tối ưu hiệu quả vận hành. Các nhà phát triển có thể nhanh chóng thử nghiệm, triển khai và mở rộng các ứng dụng AI mà không cần xây dựng hệ thống phần cứng riêng.

Hiện FPT AI Factory đang cung cấp 43 dịch vụ AI Cloud, phục vụ hơn 18.000 kỹ sư, nhà khoa học và doanh nghiệp trên toàn cầu. Các giải pháp được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như tài chính, y tế và công nghệ thông tin. Nền tảng này đang vận hành trên các hệ thống NVIDIA HGX H100 và NVIDIA HGX H200 tại Việt Nam và Nhật Bản. Việc bổ sung HGX B300 giúp hoàn thiện năng lực hạ tầng, đáp ứng tốt hơn các yêu cầu xử lý dữ liệu lớn và mô hình AI thế hệ mới.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, AI đang bước vào giai đoạn phát triển mới, nơi giá trị không chỉ nằm ở khả năng tạo sinh nội dung mà còn ở năng lực suy luận và tích hợp vào quy trình vận hành thực tế. Các mô hình AI ngày càng lớn và phức tạp, đòi hỏi hệ thống tính toán có khả năng mở rộng linh hoạt, đồng thời duy trì hiệu năng cao trong thời gian dài.

FPT đầu tư vào hạ tầng AI là bước đi chiến lược nhằm củng cố vị thế tại khu vực Đông Nam Á. Ảnh: FPT

Trong bối cảnh đó, việc FPT đầu tư vào hạ tầng AI hiện đại được xem là bước đi chiến lược nhằm củng cố vị thế tại thị trường Đông Nam Á và Nhật Bản. Không chỉ đóng vai trò là nền tảng công nghệ, FPT AI Factory còn được định hướng trở thành cầu nối giúp các doanh nghiệp và nhà phát triển mở rộng quy mô hoạt động tại khu vực.

FPT cũng nhấn mạnh mục tiêu thúc đẩy “AI có chủ quyền”, tức phát triển và vận hành các hệ thống AI phù hợp với đặc thù từng quốc gia, bảo đảm an toàn dữ liệu và tuân thủ quy định pháp lý. Đây là xu hướng được nhiều quốc gia quan tâm trong bối cảnh AI ngày càng ảnh hưởng sâu rộng đến kinh tế và xã hội.

Trong chiến lược dài hạn, FPT xác định AI là công nghệ mũi nhọn, được tích hợp vào toàn bộ hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ. Doanh nghiệp đang đầu tư đồng bộ vào nguồn nhân lực, nghiên cứu – phát triển, hạ tầng và hợp tác quốc tế nhằm tạo nền tảng phát triển bền vững. Việc triển khai hạ tầng AI mới tại FPT AI Factory được xem là bước tiến quan trọng trong lộ trình này.

Dự kiến, dịch vụ GPU Cloud trên nền tảng HGX B300 sẽ sớm được đưa vào vận hành, cho phép các tổ chức đăng ký trải nghiệm sớm. Đây sẽ là công cụ hỗ trợ đắc lực cho các doanh nghiệp trong việc xây dựng và triển khai các hệ thống AI riêng, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh trong kỷ nguyên số.