Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông triển khai chương trình học bổng lên tới 41 tỷ đồng

Chương trình học bổng "PTIT Star Scholarship 2025" thể hiện định hướng chiến lược của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trong việc phát hiện, vinh danh và nuôi dưỡng thế hệ học sinh tài năng trong môi trường đào tạo chuẩn quốc tế.

Nổi bật nhất trong chương trình năm nay là học bổng “Tài năng tinh hoa”- mỗi suất trị giá tương đương 500 triệu đồng. Tổng cộng có 30 suất sẽ được trao cho những thí sinh xuất sắc nhất trên toàn quốc.

Học bổng bao gồm toàn bộ học phí trong 4 năm học tại Học viện, tài trợ toàn phần chi phí ăn ở tại ký túc xá, đồng thời mở rộng cơ hội thực tập quốc tế tại các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Úc. Ngoài ra, sinh viên còn nhận được kinh phí nghiên cứu khoa học, phát triển dự án cá nhân và được kết nối với nhiều doanh nghiệp lớn như Viettel, Samsung, FPT, Rikkei.

Điều kiện xét tuyển cho học bổng này gồm ba nhóm thí sinh: thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia tham gia kỳ thi Olympic Quốc tế; thí sinh đạt Giải Ba trở lên Kỳ thi Học sinh giỏi Cấp Quốc gia các môn Toán, Vật Lý, Tin học; thí sinh đạt 29 điểm bài trở lên Kỳ thi Tốt nghiệp THPT. Sinh viên được nhận học bổng cần duy trì điểm trung bình học tập ở mức giỏi trở lên để tiếp tục hưởng quyền lợi trong các năm tiếp theo.

Hạng mục Tài năng Tinh hoa Tài năng Xuất sắc Tài năng Triển vọng Tài năng Ươm mầm Số lượng dự kiến 30 suất 50 suất 100 suất 300 suất Giá trị tương đương 500 triệu đồng/suất 250 triệu đồng/suất Khoảng 55 triệu đồng/suất Khoảng 27,5 triệu đồng/suất Quyền lợi • Miễn toàn bộ học phí trong suốt khóa học • Miễn phí ký túc xá, chi phí ăn ở • Kinh phí nghiên cứu khoa học • Kinh phí thực tập tại nước ngoài • Kinh phí hỗ trợ tư doanh nghiệp đối tác • Các khoản hỗ trợ hợp lệ khác theo quy định của Học viện • Miễn học phí toàn khóa học chương trình Chất lượng cao • Miễn 100% học phí năm nhất • Miễn 50% học phí năm nhất Đối tượng • Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia tham gia kỳ thi Olympic Quốc tế • Thí sinh đạt Giải Ba trở lên kỳ thi Học sinh giỏi Cấp Quốc gia các môn Toán, Vật lý, Tin học • Thí sinh đạt 29 điểm bài thi trên Kỳ thi Tốt nghiệp THPT • Thí sinh đạt Giải Nhất trong kỳ thi Học sinh giỏi cấp Tỉnh/Thành phố trực thuộc trung ương các môn Toán, Vật lý, Tin học • Thí sinh đoạt giải trong kỳ thi Học sinh Giỏi Quốc tế, Quốc gia hoặc thi sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi Học sinh Giỏi cấp Tỉnh/Thành phố trực thuộc trung ương các môn Toán, Vật lý, Hóa học và Tin học • Thí sinh đạt kết quả cao trong thi thi Tốt nghiệp THPT năm 2025 • Thí sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi • Thí sinh đạt kết quả cao trong thi thi Tốt nghiệp THPT năm 2025

Thông tin các suất học bổng của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông 2025

Ngoài 30 suất học bổng Tài năng tinh hoa, Học viện còn triển khai các học bổng khác trị giá 250 triệu đồng, khoảng 55 triệu đồng và 27,5 triệu đồng mỗi suất. Những mức học bổng này phù hợp với nhiều nhóm thí sinh có năng lực học tập tốt và tiềm năng phát triển trong môi trường học tập năng động, hiện đại.

Với tổng ngân sách 41 tỷ đồng, Học viện là đại học công lập có chính sách học bổng cao nhất hiện nay. Chương trình không chỉ hỗ trợ tài chính mà còn tạo điều kiện toàn diện để sinh viên phát triển học thuật, kỹ năng nghề nghiệp và hội nhập quốc tế.

Học viện dự kiến triển khai 5 phương thức tuyển sinh cho năm học 2025 - 2026 gồm: xét tuyển tài năng; xét tuyển dựa vào chứng chỉ đánh giá năng lực quốc tế (SAT hoặc ACT); xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy; xét tuyển kết hợp giữa chứng chỉ tiếng Anh quốc tế với kết quả học tập THPT; xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Các bạn học sinh cùng cha mẹ tham gia tư vấn tuyển sinh tại Học viện trong Ngày hội STEM & Chương trình OPEN DAY PTIT 2025. Ảnh: Fanpage Học viện

Năm 2025, Học viện có hơn 20.000 sinh viên đang theo học các chương trình đào tạo chuẩn, gần 3.000 sinh viên đang theo học tại ba chương trình đào tạo đặc thù và năm chương trình chất lượng cao.

Bên cạnh đó, sinh viên của học viện liên tục giành nhiều thành tích cao tại các kỳ thi học thuật, nghiên cứu khoa học, các cuộc thi khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo quy mô quốc gia. Những kết quả này góp phần khẳng định chất lượng đào tạo cũng như môi trường học thuật năng động của Học viện.