Jensen Huang tham gia phái đoàn Trump tới Trung Quốc

Jensen Huang tham gia phái đoàn Trump tới Trung Quốc

Giám đốc điều hành Nvidia, ông Jensen Huang, sẽ tham gia chuyến công du Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong tuần này, theo xác nhận từ hãng sản xuất chip AI hàng đầu thế giới với CNBC.

Thông tin xuất hiện sau khi một số hãng truyền thông Mỹ đưa tin ông Huang không có tên trong danh sách doanh nhân tháp tùng ông Trump tới Bắc Kinh. Theo CNBC, sau khi đọc các bài báo liên quan, ông Trump đã trực tiếp gọi điện cho CEO Nvidia và đề nghị ông tham gia phái đoàn.

Một nguồn tin thân cận cho biết ông Huang đã bay tới Alaska để lên chuyên cơ Air Force One cùng đoàn của Tổng thống Mỹ.

Chuyến thăm Trung Quốc lần này được xem là một trong những cuộc gặp quan trọng nhất giữa Mỹ và Trung Quốc trong năm 2026. Ông Trump dự kiến gặp Chủ tịch Tập Cận Bình tại Bắc Kinh vào thứ Năm và thứ Sáu để thảo luận hàng loạt vấn đề chiến lược, gồm thương mại, công nghệ và kiểm soát xuất khẩu.

Trong tuyên bố gửi CNBC, Nvidia cho biết ông Huang tham gia hội nghị thượng đỉnh theo lời mời của Tổng thống Mỹ nhằm “ủng hộ nước Mỹ và các mục tiêu của chính quyền”.

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Nvidia đứng giữa cuộc cạnh tranh AI Mỹ Trung

Việc CEO Nvidia xuất hiện trong phái đoàn của ông Trump phản ánh vai trò ngày càng quan trọng của công ty này trong cuộc cạnh tranh công nghệ giữa Washington và Bắc Kinh.

Trong bốn năm qua, Mỹ liên tục siết chặt hoạt động bán các dòng chip AI tiên tiến sang Trung Quốc. Đây là những con chip được sử dụng để huấn luyện mô hình trí tuệ nhân tạo, vận hành trung tâm dữ liệu AI và phát triển siêu máy tính.

Nvidia nhiều lần phải thiết kế các phiên bản chip riêng dành cho thị trường Trung Quốc nhằm đáp ứng quy định của chính phủ Mỹ. Tuy nhiên, các biện pháp kiểm soát mới nhất tiếp tục khiến hoạt động kinh doanh của hãng tại quốc gia này gặp khó khăn.

Hồi tháng Hai, Nvidia cho biết ngay cả những phiên bản chip đã được chính phủ Mỹ phê duyệt trước đó cũng chưa được phép xuất khẩu sang Trung Quốc.

Điều này tạo ra sức ép lớn đối với Nvidia khi Trung Quốc vẫn là một trong những thị trường AI lớn nhất thế giới. Các tập đoàn công nghệ Trung Quốc như Alibaba, Tencent hay ByteDance đều có nhu cầu lớn về hạ tầng AI phục vụ phát triển mô hình ngôn ngữ lớn.

Chuyến đi có thể mở ra tín hiệu mới

Sự xuất hiện của Jensen Huang trong phái đoàn doanh nghiệp Mỹ tới Bắc Kinh cũng cho thấy Nvidia đang tìm cách duy trì đối thoại với cả Washington và Bắc Kinh giữa bối cảnh địa chính trị ngày càng phức tạp.

Theo giới phân tích, Nvidia hiện ở vị trí đặc biệt nhạy cảm. Công ty này hưởng lợi lớn từ làn sóng AI toàn cầu nhưng đồng thời cũng phụ thuộc đáng kể vào chuỗi cung ứng và thị trường Trung Quốc.

Đối với Mỹ, Nvidia là doanh nghiệp chiến lược trong cuộc đua AI với Trung Quốc. Với Bắc Kinh, công nghệ của Nvidia vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển hệ sinh thái AI nội địa, dù Trung Quốc đang thúc đẩy các lựa chọn thay thế từ Huawei và nhiều doanh nghiệp bán dẫn trong nước.

Chuyến thăm lần này vì thế có thể trở thành phép thử mới đối với quan hệ công nghệ Mỹ Trung, đặc biệt trong lĩnh vực AI và chất bán dẫn.