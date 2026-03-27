Ông Trịnh Văn Quyết chính thức trở lại điều hành Tập đoàn FLC với vai trò Chủ tịch HĐQT

Hoàng Anh

13:19 | 27/03/2026
Sáng 27/3/2026, tại hội thảo “Gia Lai 2026: Kích hoạt trục Biển - Cao nguyên” tổ chức ở Quy Nhơn, ông Trịnh Văn Quyết chính thức xuất hiện trở lại với cương vị Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC.
Đây là lần đầu tiên sau gần 4 năm, nhà sáng lập FLC công khai đảm nhận lại vị trí lãnh đạo cao nhất của tập đoàn tại một diễn đàn lớn về du lịch và đầu tư. Trước đó, từ cuối tháng 1/2026, ông Quyết đã tham gia một số hoạt động của hệ sinh thái FLC và Bamboo Airways, song chủ yếu với vai trò nhà sáng lập. Việc tái xuất lần này, với danh xưng Chủ tịch, được xem là dấu mốc rõ ràng cho quá trình tái cấu trúc và phục hồi của doanh nghiệp sau thời gian dài gián đoạn.

Hình ảnh ông Trịnh Văn Quyết Chủ tịch HQT Tập đoàn FLC tại hội thảo. Ảnh: BTC

Hội thảo tập trung thảo luận định hướng phát triển du lịch Gia Lai giai đoạn 2026 đến 2035, với ba nội dung chính. Trong đó, hạ tầng hàng không được xác định là động lực then chốt để mở rộng kết nối và thúc đẩy kinh tế xanh. Hai sân bay Phù Cát và Pleiku được đề xuất nâng cấp mạnh, hướng tới vai trò cửa ngõ quốc tế và trung tâm trung chuyển khu vực cao nguyên. Các chuyên gia cũng đưa ra mô hình “một cánh bay, hai điểm đến”, kết hợp khai thác chuyến bay charter nhằm thu hút khách quốc tế ngay từ giai đoạn đầu.

Bên cạnh đó, vấn đề phát triển hạ tầng bất động sản du lịch được đặt ra với yêu cầu hình thành hệ sinh thái đồng bộ gồm nghỉ dưỡng, sân golf và du lịch MICE, có sự tham gia của các nhà đầu tư chiến lược. Xu hướng du lịch mới cũng được nhấn mạnh, hướng tới việc kết nối trải nghiệm biển Quy Nhơn với không gian văn hóa và sinh thái đặc trưng của vùng cao nguyên.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh FLC ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Cổ phiếu FLC đã được giao dịch trở lại từ ngày 6/3/2026 sau gần 3 năm tạm dừng, công ty Chứng khoán Artex cũng đã thoát diện kiểm soát. Đồng thời, tập đoàn đang xúc tiến đàm phán hợp tác với Boeing để đưa dòng máy bay 737 MAX vào khai thác cho Bamboo Airways, cùng với việc tái khởi động các dự án bất động sản nghỉ dưỡng tại Gia Lai và nhiều địa phương khác.

Sự trở lại của ông Trịnh Văn Quyết được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho FLC trong giai đoạn phục hồi, đặc biệt ở các lĩnh vực mũi nhọn như du lịch, hàng không và bất động sản, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và du lịch tại các địa phương, trong đó có Gia Lai, trong năm du lịch quốc gia 2026.

