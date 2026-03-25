Doanh nghiệp số
Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số

Đại học Monash mở Ngày hội Tuyển sinh dành cho thí sinh Việt Nam

Hồng Anh

18:13 | 25/03/2026
Theo đó, Ngày hội tuyển sinh (Admissions Day) của Đại học Monash dành cho các học sinh, phụ huynh và sinh viên đã nhận thư mời nhập học đến tham dự vào ngày 29/3 tới đây.
Sự kiện là cơ hội để sinh viên Việt Nam tìm hiểu cách tiếp cận khác biệt của Monash trong việc xây dựng trải nghiệm sinh viên, nâng cao năng lực nghề nghiệp và chuẩn bị cho môi trường toàn cầu, đồng thời nhận được tư vấn cá nhân hóa về các lựa chọn học tập tại trường.

Đại học Monash, xếp hạng 36 thế giới theo bảng xếp hạng QS World University Rankings 2026

Phó Giáo sư Susie Ho, Giám đốc Học thuật Cấp cao (Trải nghiệm Đa dạng), là người trực tiếp tham gia sự kiện lần này chia sẻ rằng: “Chúng tôi là trường đại học duy nhất tại Australia có Phó Hiệu trưởng với phạm vi phụ trách dành riêng cho trải nghiệm sinh viên. Tại Monash, trải nghiệm sinh viên không phải là yếu tố thứ yếu. Đó là giá trị cốt lõi trong DNA của chúng tôi, định hướng cách chúng tôi thiết kế chương trình, định hình môi trường học tập và chuẩn bị cho sinh viên tốt nghiệp sẵn sàng bước vào lực lượng lao động toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng."

Phó Giáo sư Susie Ho, Giám đốc Học thuật Cấp cao (Trải nghiệm Đa dạng) của Đại học Monash

Được biết, cũng tại sự kiện, khách tham dự sẽ có cơ hội gặp gỡ các chuyên gia của Monash và đại diện của trường tại Việt Nam để nhận tư vấn phù hợp với nhu cầu cá nhân về phát triển nghề nghiệp, lộ trình học tập, lựa chọn chương trình, chỗ ở, hỗ trợ sức khỏe tinh thần và đời sống sinh viên. Đây là một phần trong hệ thống sáng kiến đa dạng được thiết kế nhằm giúp sinh viên phát triển toàn diện và tích lũy những kỹ năng nghề nghiệp quan trọng, bắt đầu từ trước khi đặt chân đến Australia và kéo dài đến sau khi tốt nghiệp.

Cụ thể, tại sự kiện, sinh viên và phụ huynh sẽ được tham gia:

  • Workshop định hướng nghề nghiệp, sự kiện kết nối và các buổi chia sẻ góc nhìn từ ngành nghề
  • Ngày hội Sinh viên Quốc tế - Chương trình chào đón dành riêng cho sinh viên quốc tế
  • Quyền truy cập vào Goin’ - Nền tảng xã hội giúp sinh viên kết nối với nhau trước khi đến Australia
  • Monash Jump-start - Chương trình hỗ trợ sinh viên bậc cử nhân xây dựng sự tự tin
  • Các chương trình Cố vấn Đồng đẳng, Hỗ trợ Học tập, Peer Mentoring, Student Academic Success, English Connect và Cộng đồng Sinh viên
  • Các trải nghiệm văn hóa, bao gồm tham quan thành phố Melbourne và tham gia các sự kiện thể thao
Ngoài ra, sinh viên và phụ huynh cũng sẽ có cơ hội tìm hiểu thêm về hệ thống các trải nghiệm học tập gắn với thực tiễn được Monash cam kết triển khai, nhằm giúp sinh viên xây dựng sự tự tin, khả năng có việc làm sau tốt nghiệp và tầm nhìn toàn cầu, bao gồm:

Cam kết Đổi mới Monash (Monash Innovation Guarantee): Cung cấp các dự án thực tế với hơn 60 đối tác doanh nghiệp hàng đầu như UNIQLO, Isuzu, Alfred Health và GHD.

Cam kết Trải nghiệm Toàn cầu (Global Immersion Guarantee): Cho phép sinh viên tiếp cận với các lãnh đạo doanh nghiệp, chính phủ và cộng đồng tại chín quốc gia, với chi phí đi lại và chỗ ở được Monash chi trả.

Chương trình thực tập, khởi nghiệp, lớp học chuyên sâu với doanh nghiệp và cộng tác với các tập đoàn toàn cầu lớn.

Nghiên cứu, Thử nghiệm và Khám phá (Research, Experimentation and Discovery): Học phần chuyên sâu ba tuần giúp sinh viên tích hợp nghiên cứu liên ngành vào chương trình học.

Tình nguyện trong Thực tiễn (Volunteering in Practice): Chương trình phát triển sự tự tin và năng lực tạo tác động tích cực cho xã hội, được tính vào tín chỉ tốt nghiệp.

Khách tham dự sẽ có cơ hội gặp gỡ các chuyên gia của Monash và đại diện của trường tại Việt Nam để nhận tư vấn phù hợp với nhu cầu cá nhân về phát triển nghề nghiệp, lộ trình học tập, lựa chọn chương trình, chỗ ở, hỗ trợ sức khỏe tinh thần và đời sống sinh viên.

“Thông qua những trải nghiệm phong phú này, sinh viên của chúng tôi tốt nghiệp không chỉ với kiến thức học thuật, mà còn với sự tự tin, khả năng thích ứng và mạng lưới quan hệ nghề nghiệp cần thiết để thành công ở bất kỳ đâu trên thế giới.” Phó Giáo sư Susie Ho nhấn mạnh.

Với thế mạnh trong nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và tư vấn chính sách ở các lĩnh vực như hành động vì khí hậu, năng lượng tái tạo, kỹ thuật giao thông, quy hoạch đô thị ứng dụng AI và đổi mới trong nền kinh tế số… Monash đang hỗ trợ sinh viên theo đuổi mục tiêu đóng góp vào các ưu tiên phát triển quốc gia này.

Thông tin sự kiện: Monash Vietnam Admission Day 2026

Thời gian: Chủ nhật, ngày 29 tháng 3, 2026 | 8:30 – 12:30

Địa điểm: Liberty Central Saigon Citypoint Hotel, 59 Pasteur, phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh

Đăng ký tham gia tại đây.
